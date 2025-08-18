DAX24.333 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1675 +0,1%Öl66,08 -0,6%Gold3.338 +0,2%
MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Rüstungsaktien nach Ukraine-Gipfel unter Druck

19.08.25 09:56 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BAE Systems plc
20,33 EUR -0,21 EUR -1,02%
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,88 CHF -0,79 CHF -10,31%
HENSOLDT
83,75 EUR -4,85 EUR -5,47%
Leonardo S.p.a.
46,67 EUR -2,26 EUR -4,62%
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
92,70 EUR -0,50 EUR -0,54%
RENK
58,36 EUR -4,06 EUR -6,50%
Rheinmetall AG
1.596,50 EUR -56,50 EUR -3,42%
STRATEC SE
26,65 EUR 0,30 EUR 1,14%
Thales S.A.
231,90 EUR -6,90 EUR -2,89%
DOW JONES--Die europäischen Börsen sind kaum verändert in den Handel am Dienstag gestartet. Der Ukraine-Gipfel zwischen US-Präsident Trump, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs hat keine großen neuen Erkenntnisse gebracht. Trump will sich für einen Gipfel zwischen Selenskyj und dem russischen Präsidenten Putin einsetzen, offenbar innerhalb der nächsten beiden Wochen. Daneben soll es für den Fall eines Friedensabkommens auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben.

Die Anleger dürften sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole befassen, das bereits am Montag zu sehende Abwarten dürfte sich also fortsetzen. Börsianer hoffen auf Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug. Powell hat seinen Auftritt am Freitag.

Der DAX liegt fast unverändert bei 24.319 Punkten, er Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent. Tagesfavoriten sind bislang Rohstoffaktien, deren Stoxx-Subindex um 0,9 Prozent anzieht. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro auf seinem am Vortag etwas ermäßigten Niveau gegenüber dem Dollar wenig verändert. Er kostet 1,1680 Dollar. Am Anleihemarkt steigen die Renditen ganz leicht.

Nach dem Treffen im Weißen Haus stehen Rüstungsaktien unter Druck. HSBC wertet den Gipfel leicht positiv; die Aussicht auf einen Waffenstillstand sei etwas gestiegen. Und beim entscheidenden Thema Sicherheitsgarantien habe Trump erklärt, die USA seien involviert. Nachdem sie vor dem Gipfel am Montag gestiegen waren, geht es nun für Rheinmetall um 4,1 Prozent, für Hensoldt um 5,4 und für Leonardo um 5,1 Prozent kräftig abwärts. Renk verlieren sogar 7,2 Prozent. Auch andere Rüstungsaktien wie Thales, BAE Systems oder Kongsberg werden verkauft.

Unternehmensseitig gibt es unmittelbar nach dem Ende der Berichtssaison wenig Nachrichten. Mit einem Plus von 3,7 Prozent reagieren Stratec überraschend positiv auf den Ausweis von Halbjahreszahlen. Die Zahlen sind nach Einschätzung aus dem Handel im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Den Ausblick hat das Unternehmen, das Analysensysteme, Software und Verbrauchsmaterialien herstellt, bestätigt. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn im Minus.

Docmorris brechen um 12,8 Prozent ein. Die Halbjahresumsätze haben laut Baader die Konsenserwartung um 2 Prozent verfehlt. Die Analysten sprechen von einem ungünstigen Wachstumsmomentum im Vergleich zu Redcare Pharmacy. Docmorris habe die Umsätze in Deutschland mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im ersten Halbjahr um 40,5 Prozent gesteigert, Redcare aber um 160 Prozent. Redcare geben um 0,7 Prozent nach.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.448,31 +0,3% 13,67 +11,0%

Stoxx-50 4.566,64 +0,1% 6,04 +5,8%

DAX 24.315,93 +0,0% 1,16 +22,1%

MDAX 30.934,92 -0,2% -58,11 +21,1%

TecDAX 3.770,28 -0,1% -5,43 +10,5%

SDAX 17.088,88 +0,3% 57,41 +24,2%

CAC 7.911,58 +0,3% 27,53 +6,8%

SMI 12.077,59 +0,0% 5,71 +4,1%

ATX 4.804,15 +0,5% 24,77 +30,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:22 % YTD

EUR/USD 1,1680 +0,2% 1,1662 1,1665 +12,6%

EUR/JPY 172,46 +0,0% 172,39 172,35 +5,8%

EUR/CHF 0,9415 -0,0% 0,9416 0,9414 +0,3%

EUR/GBP 0,8638 +0,1% 0,8632 0,8627 +4,3%

USD/JPY 147,66 -0,1% 147,83 147,76 -6,0%

GBP/USD 1,3521 +0,1% 1,3509 1,3521 +7,9%

USD/CNY 7,1326 -0,0% 7,1350 7,1338 -1,0%

USD/CNH 7,1849 -0,0% 7,1872 7,1874 -2,0%

AUS/USD 0,6487 -0,1% 0,6492 0,6494 +4,9%

Bitcoin/USD 114.843,10 -1,6% 116.722,60 116.133,20 +23,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,86 63,42 -0,9% -0,56 -12,2%

Brent/ICE 66,03 66,60 -0,9% -0,57 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.339,91 3.334,00 +0,2% 5,91 +27,0%

Silber 38,03 38,03 +0,0% 0,01 +31,7%

Platin 1.148,77 1.137,93 +1,0% 10,84 +29,9%

Kupfer 4,48 4,47 +0,2% 0,01 +9,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 03:56 ET (07:56 GMT)

