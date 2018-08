MÄRKTE EUROPA/Berichtssaison hält Börse im Griff - Produktion stützt

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa legen am Dienstag im frühen Handel zu. Positiv auf den Gesamtmarkt wirkt sich aus, dass die Aktienmärkte in Asien im späten Handel nochmals deutlicher zulegen konnten. Das Sentiment werde zudem gestützt von den deutschen Produktionsdaten für Juni. Sie gingen zwar um zurück, hier sei aber nach den schwachen Auftragseingängen des Vortages deutlich Schlimmeres befürchtet worden. "Damit ist einfach ein Risikofaktor verschwunden", so der Händler.

Die laufende Berichtssaison liefert einmal mehr die Impulse für die Einzelwerte. Aus dem DAX haben Commerzbank, Deutsche Post sowie Beiersdorf ihre Quartalszahlen vorgelegt. Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 12.709 Punkte. Gute Quartalszahlen der Automobilzulieferer Schaeffler wie auch Elringklinger verbessern das Sentiment für den Sektor, für den Sub-Index der europäischen Automobilwerte geht es um 1,2 Prozent nach oben. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,7 Prozent auf 3.508 Punkte zu.

Coba nach Zahlen im Minus - Unicredit legen zu

Keine einheitliche Tendenz liefern die Quartalszahlen der europäischen Banken. Die Geschäftszahlen der italienischen Unicredit kommen an der Börse gut an, für die Aktie geht es um 1,4 Prozent nach oben. Der Nettogewinn ist nach Aussage eines Analysten mit 1,02 Milliarden Euro rund 5 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Zudem wurde der Anteil der notleidenden Kredite deutlicher als erwartet gesenkt.

Für die Aktie der Commerzbank geht es dagegen um 1,2 Prozent nach unten. Ein Analyst stuft die Commerzbank-Zahlen als per Saldo sehr ordentlich ein. Nur wenn man 'böswillig' sei, könnte auf die Qualität der Daten und einen etwas geringeren Provisionsüberschuss oder etwas höheren Verwaltungsaufwand abgezielt werden. Ein anderer Marktteilnehmer stuft den Ausblick für das Firmenkundengeschäft als leicht enttäuschend ein.

Deutsche Post verdient weniger - Prognosen bekräftigt

Wie an der Börse nach der Gewinnwarnung im Juni erwartet hat die Deutsche Post im zweiten Quartal operativ und unter dem Strich weniger verdient und den Umsatz nur leicht gesteigert. Die gesenkte Prognose für das Gesamtjahr und für 2020 bestätigte das Bonner Logistikunternehmen. Wie erwartet legte der umsatzstärkste Bereich Brief-/Paket operativ die schwächste Entwicklung hin. Das EBIT sank um knapp 59 Prozent. Für die Aktie geht es um 0,4 Prozent nach oben.

Die Geschäftszahlen von Beiersdorf seien leicht besser ausgefallen als vorhergesagt, heißt es im Handel. Den Ausblick habe Beiersdorf "nur zur Hälfte" hochgenommen, da nur die Umsatzprognose erhöht worden sei. Dies könne Diskussionen über Margendruck aufkommen lassen, so ein Händler. Nach den jüngst hohen Erwartungen verliert die Aktie 1,2 Prozent.

Zahlen über Zahlen aus der zweiten Reihe

Als überraschend gut werden die Geschäftszahlen von Elringklinger (plus 5,3 Prozent) und Schaeffler (plus 5,8 Prozent) im Handel gewertet. "Bei den Autozulieferern materialisieren sich nicht die Sorgen, die der Markt zuletzt gespielt hatte", sagt ein Händler. Bei Elringklinger lägen die Aufträge auf Rekordniveau und bei Schaeffler sei es nicht zu der befürchteten Gewinnwarnung gekommen.

Der Automobilzulieferer Grammer (plus 0,6 Prozent) hat im zweiten Quartal die Scharte aus dem ersten Vierteljahr ausgewetzt und im Halbjahr damit Erlöse und Gewinn gesteigert. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen, das von der chinesischen Ningbo Jifeng übernommen wird, fest.

Aus dem Immobiliensektor gibt es einmal mehr gute Geschäftszahlen. "Die Nachfrage nach Büro-Immobilien ist hoch, davon profitiert Alstria", so ein Händler mit Blick. Die Anhebung des Ausblicks bei Alstria Office wertet er leicht positiv, allerdings sei die Aktie inzwischen nicht mehr preiswert. Die Aktie legt um 0,6 Prozent zu.

Für eine Erleichterungsrally sorgen die Geschäftszahlen von Wacker Neuson. Gut sei der bestätigte Ausblick. Sehr stark sei vor allem der Umsatzanstieg in Nordamerika, der auf weitere Marktanteilsgewinne schließen lasse, sagt ein Händler. Für die Aktie geht es um 9 Prozent nach oben.

Die Aktie von Zalando steht unter Druck und verliert 7 Prozent. Im Handel wird auf den schwachen Umsatz verwiesen. "Nachdem Zalando bereits schwach ins Jahr gestartet ist, enttäuscht das Unternehmen erneut beim Umsatz", so ein Marktteilnehmer. Dieser stieg im zweiten Quartal um 20,9 Prozent, hier lagen die Schätzungen teils deutlich darüber. Es müsse darauf geschaut werden, ob es sich um ein Problem des Unternehmens oder der Branche handele, heißt es im Handel.

