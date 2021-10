MÄRKTE EUROPA/Berichtssaison setzt erste Impulse - SAP stark

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag im Plus. Damit setzt sich die jüngst gesehene Seitwärtsbewegung weiter fort. Für Impulse sorgen bereits erste Aussagen zur Berichtssaison für das dritte Quartal, so legte SAP in den Nacht überzeugende Zahlen zum Geschäftsverlauf vor. In den USA werden im weiteren Tagesverlauf JP Morgen und Blackrock ihre Ergebnisse ausweisen. Die UBS erwartet für Europa eine überzeugende Berichtssaison, die nach dem jüngsten Rücksetzer in Folge steigender Zinsen und einer höheren Inflation dem Aktienmarkt dann einen positiven Impuls entgegensetzen könne. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 15.253, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 4.078 nach oben. Die Anleihen legen am Mittag leicht zu, mit Blick auf fallende Renditen stellen die Technologiewerte europaweit den Gewinner, die Finanzwerte notieren dagegen im Minus.

Daneben gab es aus China am Morgen bereits überzeugende Handelsdaten. Die stärkeren Exportdaten wurden zum Teil darauf zurückgeführt, dass Einzelhändler ihre vorweihnachtlichen Bestellungen aus Sorge vor einer Unterbrechung der Lieferkette vorgezogen haben. Die schwächeren Importdaten müssten nach Aussage eines Marktstrategen auch vor dem Hintergrund der Basiseffekte von vor einem Jahr gesehen werden. Zudem belasteten im September verschiedene Stromausfälle und Produktionsstillstände in der chinesischen Schwerindustrie.

Im Fokus steht am Nachmittag dann die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise (CPI). Sollten die ohnehin schon sehr hohen Erwartungen von 5,3 Prozent Plus zum Vorjahr überboten werden, könnten die US-Renditen weiter nach oben ziehen und die Aktienmärkte belasten. Am Abend wird dann das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht, das die Stimmungslage zwischen Falken und Tauben mit Blick auf die Geldpolitik spiegeln dürfte.

SAP hebt bereits zum dritten Mal die Prognose an

Nach dem erneut erhöhten Ausblick legen SAP 4,6 Prozent zu. Wichtig für den Markt sei, dass der Gewinntreiber das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft sei. Für die Analysten von Bryan Garnier sind die Vorabergebnisse für das dritte Quartal besser als erwartet beim Lizenzumsatz und den Cloud-Erträgen ausgefallen. Das Abonnementsangebot 'Rise with SAP' habe sich bezahlt gemacht. SAP habe bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose angehoben. Dies dürfte auch auf die Übernahme von Clarabridge durch Qualtrics zurückzuführen sein.

Positiv werden die Umsatzdaten von LVMH (+2,3%) im Handel aufgenommen. Das Luxusgüter-Konglomerat hatte am Vorabend die Umsätze im dritten Quartal vermeldet und die Analystenschätzungen überboten. Gut sei vor allem, dass das hochmargige Leder- und Modegeschäft gut gelaufen sei, kommentieren die Analysten der Citi. Organisch sei es dort um 20 Prozent zum Vorjahr nach oben gegangen, was auch ein gutes Zeichen für Hermes (+1,8%), Kering (+0,8%) und Moncler (+1,7%) sei. Umsatztreiber sei dabei eine scharfe Erholung des Geschäfts in Europa gewesen.

Zwischenbericht von Just Eat Takeaway überzeugt nicht

Für Just Eat Takeaway geht es um 3,4 Prozent nach unten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal wird an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen. Nach Angaben der Citigroup sind die Auftragseingänge 2 Prozent unter den Schätzungen geblieben. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat das Unternehmen allerdings bestätigt.

Die Aktien von Satellitenbauer OHB reagieren nur kurz auf eine Meldung zum Auftragseingang und legen 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen vermeldet ein geplantes Auftragsvolumen von mehr als 300 Millionen Dollar durch Spacelink. "Interessant ist dabei besonders, dass sich OHB mit rund 25 Millionen Dollar an Spacelink beteiligen will", kommentiert ein Händler.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.074,51 +0,5% 19,42 +14,7%

Stoxx-50 3.543,46 +0,2% 8,09 +14,0%

DAX 15.254,65 +0,7% 107,78 +11,2%

MDAX 33.768,18 +0,4% 143,51 +9,7%

TecDAX 3.651,06 +1,9% 67,60 +13,6%

SDAX 16.308,54 +0,7% 120,72 +10,5%

FTSE 7.122,75 -0,1% -7,48 +10,4%

CAC 6.562,58 +0,2% 14,47 +18,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,13 -0,04 +0,45

US-Zehnjahresrendite 1,56 -0,01 +0,64

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.378,34 -0,3% -117,72 +12,3%

S&P-500 4.350,65 -0,2% -10,54 +15,8%

Nasdaq-Comp. 14.465,93 -0,1% -20,28 +12,2%

Nasdaq-100 14.662,11 -0,4% -51,62 +13,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,35 1,2 0,34 23,3

5 Jahre 1,07 -0,6 1,07 70,5

7 Jahre 1,38 -1,3 1,39 72,6

10 Jahre 1,56 -1,2 1,57 64,4

30 Jahre 2,07 -3,4 2,10 41,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1564 +0,3% 1,1550 1,1544 -5,3%

EUR/JPY 131,31 +0,2% 131,08 131,20 +4,1%

EUR/CHF 1,0726 -0,1% 1,0732 1,0736 -0,8%

EUR/GBP 0,8484 -0,0% 0,8485 0,8486 -5,0%

USD/JPY 113,55 -0,1% 113,48 113,65 +9,9%

GBP/USD 1,3632 +0,3% 1,3611 1,3603 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4460 -0,2% 6,4510 6,4530 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 54.656,17 -2,5% 55.387,01 56.435,26 +88,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,19 80,64 -0,6% -0,45 +67,6%

Brent/ICE 82,77 83,42 -0,8% -0,65 +63,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.770,69 1.760,08 +0,6% +10,61 -6,7%

Silber (Spot) 22,81 22,58 +1,0% +0,24 -13,6%

Platin (Spot) 1.011,20 1.011,05 +0,0% +0,15 -5,5%

Kupfer-Future 4,38 4,33 +1,3% +0,06 +24,3%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2021 06:47 ET (10:47 GMT)