MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen die Gewinne noch leicht aus - Rüstungsaktien schwach

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Gewinne am Donnerstagnachmittag noch weiter aus. Der DAX notiert 1,1 Prozent höher bei 21.819 Punkten, bei 21.837 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,2 Prozent auf 5.333 Punkte nach oben. Die Börse hat das "Trumpsche Playbook" durchschaut, wie Marktanalyst Jens Klatt von XTB sagt. Trump werde mit Europa das gleiche Spiel treiben wie mit Mexiko oder Kanada: Zölle androhen, Umsetzung verzögern oder aussetzen, von Europa bekommen, was man eigentlich wolle, so höhere Rüstungsausgaben oder eine bessere Handelsposition für die USA. Fundamental stützend an den Börsen wirkt eine besser als erwartet verlaufende Berichtssaison.

Während die Zolldiskussion etwas in den Hintergrund getreten ist, wird die Stimmung wie schon in den USA vom jüngst deutlichen Rückgang der Renditen gestützt: "Mit nur noch 2,36 Prozent Rendite am langen Ende sind europäische Aktien weiterhin attraktiv bewertet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 14 für den DAX und etwa 14,5 für den Euro-Stoxx-50.

Bank of England senkt die Zinsen

Positive Impulse kommen auch von der Geldpolitik . Die Bank of England (BoE) hat am Mittag wie erwartet ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte gesenkt. Dennoch gerät das Pfund nach der Entscheidung unter Abgabedruck. Im Handel macht man dafür den eher taubenhaften Ausblick verantwortlich. Denn die BoE ist der Ansicht, dass ausreichende Fortschritte bei der Disinflation erzielt worden seien und ein "gradueller und vorsichtiger Ansatz" für weitere Zinssenkungen angemessen sei.

Siemens Healthineers (+6,6%) ist im Auftaktquartal ihres Geschäftsjahres 2024/25 trotz anhaltender China-Schwäche wie erwartet profitabel gewachsen und hat die Prognose bestätigt. Die Geschäftszahlen für das erste Geschäftsquartal stellen der Deutschen Bank zufolge das "best-case"-Ergebnis dar. Die Zahlen hätten die Konsenserwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBIT um 2 Prozent und beim bereinigten Gewinn je Aktie um noch eindrucksvollere 9 Prozent übertroffen.

Trotz solider Zahlen geben Qiagen um 3,2 Prozent nach. Das Unternehmen habe ein solides Schlussquartal vermeldet, kommentiert die DZ Bank. Die Zahlen hätten die Erwartungen "voll" getroffen. Der initiale Ausblick liege aber marginal unter der Konsenserwartung. Nach Zahlen geht es für Aurubis gleich um 5,2 Prozent nach oben.

Rüstungsaktien geraten unter Druck. Im Handel wird auf Medienberichte verwiesen, laut denen die Vorbereitungen für ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin weit fortgeschritten seien. Ein Einfrieren des Konflikts in der Ukraine dürfte zunächst negativ für den Sektor gewertet werden, fundamental bleiben die Aussichten für den Rüstungssektor aber sehr gut. Rheinmetall verlieren 4,9 Prozent, Hensoldt 4,6 Prozent oder Bae Systems 1,7 Prozent.

Die Stimmung in der europäischen Bankenbranche bleibt positiv: "Die Zahlen sind sehr gut", so ein Marktteilnehmer zur Societe Generale. Der Nettogewinn hat die Erwartungen um gut ein Viertel übertroffen. Auch die Societe Generale legt nun ein Aktienrückkaufprogramm auf. Für die Aktie geht es um 12,5 Prozent nach oben. Moeller Maersk ziehen um 7 Prozent an. Der Reederei-Konzern legt ein Aktienrückkaufprogramm über umgerechnet etwa 1,9 Milliarden Euro auf.

Volvo Car (-9,9%) bläst dagegen der Wind ins Gesicht, aber CEO Jim Rowan erwartet, dass die gesamte Branche in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt werde. Mit Blick auf das laufende Jahr prognostiziert Volvo ein "turbulentes 2025" mit geringerem Volumen, hier erwartet der Konsens laut Jefferies ein Plus von 5,6 Prozent im Jahresvergleich.

Auch Metro verschwinden bald vom Kurszettel

"Der Aderlass setzt sich fort", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die weiter zurückgehende Anzahl der Aktientitel im Prime Standard der Deutschen Börse. Mit Metro stehe nun voraussichtlich das nächste Delisting an. IPOs seien dagegen Mangelware. Großaktionär EPGC will den Metro-Aktionären im Rahmen eines Delisting-Erwerbsangebots alle noch nicht von EPGC gehaltenen Aktien gegen 5,33 Euro in bar abkaufen. Der Kurs springt um 37 Prozent auf 5,35 Euro nach oben.

Gute Nachrichten gibt es von Rational (+3,4%), das Unternehmen hat das Jahr 2024 mit Umsatz- und Ergebniszuwächsen beendet und dabei neue Höchstwerte erreicht. Wie der Großküchenausrüster mitteilte, legte der Umsatz im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen um 6 Prozent auf 1,194 Milliarden Euro zu. Im vierten Quartal wuchsen die Umsatzerlöse um 9 Prozent auf 318 Millionen Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.333,23 +1,2% 62,11 +8,9%

Stoxx-50 4.651,48 +1,0% 45,46 +8,0%

DAX 21.819,25 +1,1% 233,32 +9,6%

MDAX 26.917,06 +1,0% 268,81 +5,2%

TecDAX 3.818,25 +1,3% 47,28 +11,7%

SDAX 14.697,59 +0,9% 131,30 +7,2%

FTSE 8.741,26 +1,4% 117,97 +6,2%

CAC 7.989,26 +1,2% 97,58 +8,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,37 +0,01 +0,01

US-Zehnjahresrendite 4,44 +0,01 -0,13

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0368 -0,3% 1,0387 1,0415 +0,1%

EUR/JPY 157,63 -0,7% 158,51 158,57 -3,2%

EUR/CHF 0,9393 +0,2% 0,9381 0,9383 +0,1%

EUR/GBP 0,8361 +0,5% 0,8325 0,8325 +1,0%

USD/JPY 152,01 -0,4% 152,58 152,24 -3,4%

GBP/USD 1,2403 -0,8% 1,2479 1,2511 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2901 +0,1% 7,2870 7,2765 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 98.308,90 +1,9% 98.178,45 97.511,15 +3,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,26 71,03 +0,3% +0,23 +0,0%

Brent/ICE 75,01 74,61 +0,5% +0,40 +0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 55,155 53,40 +3,3% +1,76 +6,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.851,94 2.867,75 -0,6% -15,81 +8,7%

Silber (Spot) 32,02 32,33 -0,9% -0,30 +10,9%

Platin (Spot) 988,05 979,25 +0,9% +8,80 +8,9%

Kupfer-Future 4,45 4,44 +0,2% +0,01 +10,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

