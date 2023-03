MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen weiten am Donnerstagmittag die Aufschläge noch aus. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 15.518 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,4 Prozent auf 4.289 Punkte nach oben. Nach dem Abflauen der Bankenkrise richten sich die Blicke wieder auf die Inflationsentwicklung. "Die Anleger schlagen sich auf die Seite von EZB-Chefvolkswirt Lane und setzen ebenfalls auf einen Rückgang der Inflation", so Jochen Stanzl von CMC Markets. Die aktuellen Inflationszahlen sprechen allerdings keine einheitliche Sprache. So hat sich die spanische Inflation im März stärker als erwartet abgeschwächt und den niedrigsten Stand seit 20 Monaten erreicht. Nach Angaben der Statistikbehörde INE sank die Jahresrate beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 3,1 (Vormonat: 6,0) Prozent.

Europäische Preisdaten am Freitag

Weniger günstig ist die Preisentwicklung in Deutschland. Am Morgen hatten die März-Verbraucherpreise für Nordrhein-Westfalen noch die Hoffnung geschürt, die Inflation sei eingedämmt. Dort betrug die Preissteigerung auf Monatssicht 0,6 und auf Jahressicht 6,9 Prozent. Allerdings malen die Daten aus Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern ein anderes Bild. Denn hier übertraf der monatliche Verbraucherpreisanstieg die Markterwartungen zum Teil deutlich. Die europäischen Preisdaten werden am Freitag veröffentlicht.

Bei den europäischen Sektoren sind Einzelhandelswerte besonders gefragt, ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 3,3 Prozent. H&M gewinnen nach neuen Unternehmenszahlen 17,2 Prozent, die Bruttomarge hat sich im ersten Quartal noch besser entwickelt als erwartet. H&M hat im ersten Geschäftsquartal per Ende Februar den Gewinn mehr als verdoppelt und dabei von der Erstkonsolidierung der Second-Hand-Plattform Sellpy profitiert.

Bei den Erneuerbaren Energien schießen Petrofac um 65 Prozent nach oben. Der Ausrüster soll zusammen mit Hitachi Energy Windkapazitäten in der Nordsee aufbauen, der Auftrag hat einen Wert von rund 13 Milliarden Euro. Die beiden Unternehmen wollen laut Petrofac-Chef Sami Iskader mehrere Millionen europäischen Haushalte mit "clean energy" versorgen.

In der zweiten Reihe des deutschen Marktes schießen SMA Solar um 19,2 Prozent nach oben. Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen profitiert vom politischen Umfeld und hat die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Umsatz und EBITDA sollen sich deutlich erhöhen. "Wegen der immer längeren Lieferzeiten dürften schon einige im Vorfeld darauf gesetzt haben", sagt ein Händler. Allerdings bestätige sich damit auch fundamental der Ausbruch der Aktie nach oben, der Aufwärtstrend sollte weitergehen.

Auf der anderen Seite brechen Eckert & Ziegler um 14,4 Prozent ein und Basler um 17,4 Prozent, beide haben schwache Ausblicke geliefert. Auch bei United Internet kommt der Ausblick schlecht an, sie fallen um 4,8 Prozent. Cancom geben um 5,7 Prozent nach - Jefferies spricht von einer enttäuschenden Gewinnprognose. Die neue Prognose sehe ein Umsatzwachstum zwischen 2 und 8 Prozent und ein EBITDA-Wachstum von 9 bis 18 Prozent vor. Dabei liege der EBITDA-Wert in der Mitte 5 Prozentpunkte unter dem Konsens.

Shop Apotheke steigen um 3,6 Prozent, trotz einer Kapitalerhöhung. Die Erhöhung sei unternehmensgebunden und diene nur dazu, der schweizerischen Galenica AG einen Einstieg in Shop Apotheke zu erlauben. Auch gebe es keinen Bezugsrechtshandel, der oft die Kurse belaste. Die rund 1,6 Millionen neuen Aktien werden an sie mit 72 Euro ausgegeben, was nur ein Abschlag von unter 5 Prozent zum Shop-Vortagesschlusskurs von 75,68 Euro sei. Galenica soll nach der Erhöhung mit rund 8 Prozent beteiligt sein. "Interessant ist die Zusammenarbeit vor allem strategisch, weil Shop Apotheke damit Zur Rose angreift, die sich nur auf Deutschland konzentrieren wollen".

Tui fallen weiter mit Bezugsrechten

Weiter nach unten geht es für die Tui-Aktie mit Verlusten von 3,9 Prozent. Die Bezugsrechte der laufenden Kapitalerhöhung stehen weiter unter Druck. Die Bezugsfrist endet am 17. April.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.289,39 +1,4% 58,12 +13,1%

Stoxx-50 3.923,34 +0,9% 34,79 +7,4%

DAX 15.517,77 +1,2% 188,99 +11,5%

MDAX 27.334,10 +1,7% 450,00 +8,8%

TecDAX 3.302,50 +1,3% 41,02 +13,1%

SDAX 13.058,27 +1,7% 221,94 +9,5%

FTSE 7.632,58 +0,9% 68,31 +1,5%

CAC 7.283,88 +1,3% 96,89 +12,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,32 -0,00 -0,25

US-Zehnjahresrendite 3,56 -0,01 -0,32

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:06 Uhr Mi, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0882 +0,4% 1,0841 1,0830 +1,7%

EUR/JPY 144,26 +0,2% 143,67 143,56 +2,8%

EUR/CHF 0,9955 -0,1% 0,9952 0,9958 +0,6%

EUR/GBP 0,8810 +0,1% 0,8796 0,8797 -0,5%

USD/JPY 132,58 -0,1% 132,51 132,51 +1,1%

GBP/USD 1,2352 +0,3% 1,2326 1,2313 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8861 -0,1% 6,8824 6,8886 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 28.589,51 +0,9% 28.636,84 28.298,84 +72,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,73 72,97 +1,0% +0,76 -8,4%

Brent/ICE 79,00 78,28 +0,9% +0,72 -7,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,50 42,80 +1,6% +0,70 -43,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.969,37 1.964,30 +0,3% +5,07 +8,0%

Silber (Spot) 23,75 23,38 +1,6% +0,38 -0,9%

Platin (Spot) 981,73 972,00 +1,0% +9,73 -8,1%

Kupfer-Future 4,12 4,09 +0,8% +0,03 +8,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2023 07:06 ET (11:06 GMT)