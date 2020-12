MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Astrazeneca mit Milliardenzukauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne am Montagmittag weiter aus. Positiv wird gewertet, dass die Post-Brexit-Gespräche doch weitergeführt werden. Damit bleibt zumindest die Option offen, dass es doch noch zu geordneten Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien ab dem kommenden Jahr kommt. Für den DAX geht es um 1,3 Prozent auf 13.280 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,2 Prozent auf 3.529 Punkte.

Derweil könnten fundamental mit dem erneut harten Lockdown in Deutschland und anderen Ländern die Karten neu gemischt werden. Die Selbstverständlichkeit, mit der auf eine Wirtschaftserholung gesetzt wurde, dürfte einen Dämpfer erfahren. Der ab Mittwoch geltende harte Lockdown drückt laut der Commerzbank die tägliche Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft schätzungsweise um beachtliche 4 Prozent. "Wir erwarten für das Winterhalbjahr mehr denn je eine Rezession. Deutschland braucht dringend Alternativen zum bloßen Dichtmachen", heißt es.

Explosion auf Öltanker treibt Ölpreis

Nach einer schweren Explosion auf einem Öltanker im saudischen Hafen von Dschidda ziehen die Ölpreise an. Der Tanker "BW Rhine" sei von einer "externen Quelle" getroffen worden, erklärte die in Singapur ansässige Reederei Hafnia. Es sei zu "einer Explosion und einem anschließenden Feuer an Bord" gekommen. Demnach gab es keine Verletzen. Die von Riad geführte Militärkoalition führt im Jemen Krieg gegen die Huthi-Rebellen. Diese greifen regelmäßig Ziele Saudi-Arabien an. Der Ölsektor gewinnt 1,3 Prozent.

Tagesgewinner ist der Bankensektor mit Aufschlägen von 3,6 Prozent. Dieser profitiert von der Fortführung der Gespräche zwischen London und Brüssel. Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprachen von einem konstruktiven Telefonat am Sonntag. Vor allem britische Banken wären von einem Brexit ohne Anschlussvertrag hart getroffen. Barclays gewinnen 6,4 Prozent und Lloyds 6,2 Prozent.

Astrazeneca-Kauf von Alexion strategisch sinnvoll

Den Kauf von Alexion durch Astrazeneca (minus 6,9 Prozent) stufen die Analysten von Jefferies als strategisch sinnvoll und von der Bewertung her angemessen ein. Allerdings dürfte es Zeit benötigen, die Aktionäre von den Vorzügen des immerhin 39 Milliarden Dollar teuren Deals zu überzeugen. Dabei dürfte sich die Diskussion wahrscheinlich auf die Nachhaltigkeit des wichtigen "C5i-Franchises" von Alexion und die Steigerung der Cashflow-Generierung bei einem leicht verwässerten Pro-forma-Wachstumsprofil konzentrieren. Regulatorische Probleme erwarten die Analysten nicht.

Für die Aktie des britischen Videospielherstellers Codemasters geht es um 20,2 Prozent auf 642 Pence nach oben. "Dies spricht dafür, dass am Markt auf ein mögliches Bietergefecht gesetzt wird", so ein Marktteilnehmer. Codemasters hat nun dem Übernahmeangebot von Electronic Arts den Vorzug gegeben und die bisherige Empfehlung für eine Offerte von Take-Two Interactive Software zurückgezogen. Die für ihre Rennspiele bekannte Codemasters Group Holdings erklärte, man habe sich mit Electronic Arts auf einen Kaufpreis von 945 Millionen Pfund in bar oder 604 Pence pro Aktie geeinigt.

Auch Baumärkte müssen Türen schließen

Während die Baumärkte bei dem Lockdown im Frühjahr ausgenommen waren, was zu einem Renovierungsboom in Deutschland geführt hat, müssen nun auch die Baumärkte ihre Türen schließen. Dies trifft in Deutschland die Aktien von Hornbach Baumarkt, die Aktie notiert 3,7 Prozent tiefer, die der Holding verliert 2,9 Prozent. Nach der deutlichen Niederlage gegen Aufsteiger VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga und der Trennung von Trainer Lucien Favre verliert die Aktie von Borussia Dortmund 0,4 Prozent.

Die Aktien von Varta legen um 1,9 Prozent zu. Der Batteriehersteller will erstmals Dividenden zahlen. Das sagte Varta-Großaktionär Michael Tojner im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, Tojner sprach jedoch von einer "signifikanten Dividende". Die Analysten der Commerzbank rechnen bei einem erwarteten 2020er Gewinn je Aktie von 3 Euro einen Ausschüttung in Höhe von 0,65 Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.529,02 1,24 43,18 -5,77

Stoxx-50 3.097,38 0,63 19,36 -8,98

DAX 13.280,07 1,26 165,77 0,23

MDAX 29.793,72 0,63 185,22 5,23

TecDAX 3.087,33 -0,46 -14,30 2,40

SDAX 14.079,25 0,92 127,79 12,53

FTSE 6.576,51 0,45 29,76 -13,20

CAC 5.571,98 1,17 64,43 -6,79

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,62 0,02 -0,86

US-Zehnjahresrendite 0,92 0,03 -1,76

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35h Fr, 17:33Uhr % YTD

EUR/USD 1,2153 +0,14% 1,2146 1,2111 +8,4%

EUR/JPY 126,06 -0,06% 126,28 125,85 +3,4%

EUR/CHF 1,0766 -0,13% 1,0788 1,0785 -0,8%

EUR/GBP 0,9046 -0,62% 0,9087 0,9161 +6,9%

USD/JPY 103,73 -0,18% 103,97 103,92 -4,6%

GBP/USD 1,3434 +0,77% 1,3328 1,3220 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,5246 -0,18% 6,5256 6,5385 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.103,50 -0,04% 19.107,50 18.000,76 +165,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 47,15 46,57 +1,2% 0,58 -15,9%

Brent/ICE 50,61 49,97 +1,3% 0,64 -16,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.828,11 1.838,50 -0,6% -10,40 +20,5%

Silber (Spot) 23,90 23,94 -0,2% -0,04 +33,9%

Platin (Spot) 1.020,70 1.017,23 +0,3% +3,48 +5,8%

Kupfer-Future 3,53 3,52 +0,3% +0,01 +25,1%

