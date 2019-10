MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne weiter aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne am Montagnachmittag weiter aus. Die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit hat über das Wochenende weiter abgenommen, allerdings gibt es weiterhin keinen Fahrplan darüber, wann Großbritannien die EU verlassen wird. Premier Boris Johnson hat bei der EU eine Fristverlängerung beantragt, da er per Gesetz dazu gezwungen war. Unterschrieben hat er den Antrag allerdings nicht, sondern in einem zweiten Schreiben deutlich gemacht, dass er selbst gegen eine Verschiebung sei.

Sollte das Unterhaus den Vertrag mit der EU in dieser Woche noch billigen, wäre eine weitere Verschiebung unnötig. Falls es zu einer Ablehnung kommt, müssten die Staats- und Regierungschefs der EU einstimmig entscheiden, ob es eine erneute Fristverlängerung gibt, andernfalls könnte es Ende des Monats doch noch zu einem "No-Deal-Brexit" kommen. Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 12.764 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,7 Prozent auf 3.604 nach oben. Das Pfund notiert etwas fester und liegt knapp unter der Marke von 1,3000 Dollar.

An Wall Street geht es im frühen Geschäft mit den Kursen leicht nach oben. Neben den Entwicklungen rund um den Brexit stützen auch Aussagen des chinesischen Vizepremiers Liu He, der am Wochenende erklärte, die Verhandlungen mit den USA über die sogenannte Phase eins eines Handelsabkommens hätten substanzielle Fortschritte erbracht.

Metro-Großaktionär Tkac steigt bei Prosieben ein

Prosieben steigen 4,8 Prozent. Positiv wird an der Börse gewertet, dass Patrik Tkac bei dem Medienkonzern eingestiegen ist. Der slowakische Metro-Großaktionär hat 3,6 Prozent der Anteile erworben. Bei Metro ist Tkac zusammen mit Daniel Kretinsky über das gemeinsame Unternehmen EPGC seit dem gescheiterten Übernahmeangebot mit 17,52 Prozent beteiligt. Kretinsky und Tkac sind gemeinsam Teilhaber an mehreren europäischen Unternehmen im Medien- und E-Commerce-Sektor.

Wirecard erholen sich zu Wochenbeginn um 7 Prozent. Der Zahlungsdienstleister hat mit KPMG einen externen Prüfer beauftragt, der die in der "Financial Times" erhobenen Vorwürfe untersuchen soll. Das sei ein "Strategieschwenk", nachdem Wirecard noch in der vergangenen Woche keinen Anlass für einen Sonderprüfer gesehen hatte. "Es ist gut, dass das Unternehmen nun endlich den Schritt gegangen ist", so ein Aktienhändler.

SAP (plus 2 Prozent) geht mit großer Zuversicht in das vierte Quartal und sieht sich voll auf Kurs, die Ziele für 2019 wie auch mittelfristig zu erreichen. Die Wechselkursentwicklung wird im Gesamtjahr und im Schlussquartal wohl etwas mehr unterstützen als bislang erwartet. Der Positiveffekt für das Geschäftsjahr wird jetzt beim Betriebsergebnis mit 3 bis 5 Prozentpunkten veranschlagt statt 1 bis 3 Punkten im Juli.

Villeroy & Boch gewinnen 4,7 Prozent. "Die meisten Zahlen sind zwar schlecht", sagt ein Händler. Hoffnung schüre aber der Auftragseingang, der deutlich zugenommen habe. Die Prognose hat das Unternehmen bestätigt. Aareal Bank rücken 3,1 Prozent vor. "Aareal scheint dem Druck der Investoren nachzugeben", heißt es von einem Aktienhändler. Teleios Capital Partners und Petrus Advisors hatten die Bank aufgefordert, die Software-Tochter Aareon zu verkaufen und damit den Mehrwert zu heben.

Sartorius kauft zu und legt Zahlen vor

Sartorius legen nach den Quartalszahlen um 6,1 Prozent zu. Der Gewinn je Aktie ist in den ersten neun Monaten auf 2,24 Euro gestiegen von 1,85 Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Sartorius bleibt auf Wachstumskurs, die Aktie ist aber auch schon kräftig gestiegen", so ein Händler. Sartorius kauft nun Teile des Life-Science-Portfolios von Danaher für rund 750 Millionen Dollar in bar.

Deutsche Bank legen 3 Prozent höher. "Die Vorlagen sind gut", so ein Händler. In den USA hatten die Banken gegen einen schwächeren Markt deutlich zugelegt. Händler verweisen zur Begründung auf die wieder steilere Zinskurve. Der Banken-Index im Stoxx zieht um 2,1 Prozent und ist damit aktuell größter Gewinner. Tagesgewinner sind Rohstofftitel mit Aufschlägen von 2,2 Prozent - hier stützt die Erwartung, dass die sich politische Entspanung positiv auf das Wachstum auswirken wird.

Gegen den Trend geben Immobilienaktien nach. Der rot-rot-grüne Berliner Senat will am Dienstag den geplanten Mietendeckel für rund 1,5 Millionen Wohnungen beschließen. Mit dem Stichtag 18. Juni 2019 sollen Mieten für fünf Jahre nicht mehr steigen dürfen. Auch sieht der Plan Mietsenkungen bei Wuchermieten und Neuvermietungen vor. Vonovia verlieren 1 Prozent und Deutsche Wohnen 2,8 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.602,17 0,64 22,76 20,02

Stoxx-50 3.232,95 0,51 16,42 17,13

DAX 12.752,83 0,94 119,23 20,78

MDAX 26.185,89 0,72 186,03 21,30

TecDAX 2.825,32 1,69 46,89 15,31

SDAX 11.407,10 1,10 124,61 19,96

FTSE 7.165,23 0,21 14,66 6,28

CAC 5.655,71 0,35 19,47 19,55

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,35 0,03 -0,59

US-Zehnjahresrendite 1,78 0,03 -0,90

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.31 Uhr Fr, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1157 +0,00% 1,1157 1,1140 -2,7%

EUR/JPY 121,04 +0,06% 121,09 120,89 -3,7%

EUR/CHF 1,0991 +0,01% 1,1000 1,0986 -2,4%

EUR/GBP 0,8585 -0,55% 0,8634 0,8644 -4,6%

USD/JPY 108,49 +0,05% 108,53 108,52 -1,1%

GBP/USD 1,2997 +0,57% 1,2923 1,2881 +1,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0666 -0,09% 7,0715 7,0777 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 8.239,51 +0,43% 8.250,26 7.922,26 +121,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,09 53,78 -1,3% -0,69 +10,1%

Brent/ICE 58,48 59,42 -1,6% -0,94 +5,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.491,88 1.490,06 +0,1% +1,82 +16,3%

Silber (Spot) 17,79 17,55 +1,4% +0,24 +14,8%

Platin (Spot) 892,03 890,95 +0,1% +1,08 +12,0%

Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,6% +0,01 +0,2%

===

