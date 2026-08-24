MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen mit positiven Wirtschaftsdaten Gewinne aus

25.08.26 14:08 Uhr

DOW JONES--An Europas Börsen geht es am Dienstagmittag nach oben mit den Aktienkursen. Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 26.315 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach oben. Der Euro tendiert seitwärts und kostet 1,1662 Dollar. Der Ölpreis gibt deutlich nach um rund 3 Prozent - Brent notiert wieder unter 90 Dollar das Fass.

Werbung

Rückenwind kommt von ermutigenden Wirtschaftsdaten. Das Ifo-Geschäftsklima hat sich im August trotz der wieder gestiegenen Energiepreise deutlich aufgehellt. "Dabei ist der Anstieg um mehr als zwei Punkte von 86,7 auf 88,8 sowohl auf positivere Erwartungen als auch auf eine bessere Beurteilung der aktuellen Lage zurückzuführen. Dies spricht dafür, dass sich die Konjunktur trotz einiger Belastungsfaktoren in den kommenden Monaten weiter beleben wird", kommentiert die Commerzbank. Daneben wurde das Wachstum des deutschen BIP im zweiten Quartal auf 0,3 von 0,2 Prozent nach oben revidiert. Dies unterstreicht laut Marktteilnehmern die Einschätzung vieler Volkswirte, dass die Stimmung schlechter ist als die Lage.

Stützend wirken auch weiter nachgebende Renditen an den Anleihemärkten, wobei der Impuls aus den USA kommt, von wo der jüngste weltweite Anstieg auch ausgegangen war. Laut CNBC erwägt US-Finanzminister Scott Bessent, staatliche Liquiditätsreserven von knapp 1 Billion Dollar anzuzapfen, um damit den avisierten verstärkten Rückkauf langlaufender Anleihen zu finanzieren, um so letztlich die langfristigen US-Renditen zu senken. Im Handel wird allerdings bezweifelt, dass die Renditen mit dieser Maßnahme nachhaltig gedeckelt werden können.

Mit Spannung warten die Anleger unterdessen auf die Nvidia-Zahlen am späten Mittwoch. Erwartet wird erneut ein gigantischer Umsatzausweis, interessant dürfte aber insbesondere der Ausblick sein. "Anleger versuchen händeringend zu prognostizieren, wann der Höhepunkt des KI-Hypes erreicht ist", heißt es dazu.

Werbung

Im Chipsektor geht es nach oben, auch nachdem sich die Analysten von JP Morgan und der UBS zuversichtlich hinsichtlich zukünftiger KI-Investitionen geäußert haben. Infineon gewinnen 2,7, Suss Microtec 2,5, Siemens Energy 2,1, ASML 1,3 oder STMicroelectronics 1,1 Prozent.

Bei den Einzelaktien ist es nach Ende der Berichtssaison weiter ruhig. Die VW-Aktie gibt knapp 1 Prozent. Bei Volkswagen werde es kurzfristig wohl keine konkreten Entscheidungen zur Zukunft der Werke geben, sagte Unternehmenschef Oliver Blume auf der Betriebsversammlung. Die Marken des Konzerns sollten konkrete "Optionsräume" erarbeiten, um in den nächsten 6 bis 12 Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen.

Tagesfavorit am deutschen Markt ist die Deutz-Aktie mit einem Plus von 10 Prozent auf 11,38 Euro. Treiber ist die durch die Hauptversammlung genehmigte Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft FFG genehmigt. Damit seien die Bewertungsmultiplikatoren für Rüstungswerte bei Deutz zu rechtfertigen, so ein Händler. Auch Analysten äußern sich positiv. Oddo BHF soll darauf das Kursziel erhöht haben von 12,50 auf 16,40 Euro, heißt es.

Werbung

In London gewinnen Melrose Industries ebenfalls rund 10 Prozent. Hier sorgt für Käufe, dass das Luft- und Raumfahrtunternehmen für einen Unfall in Kalifornien weniger Schadenersatz zahlen muss als befürchtet.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.478,70 +0,5 30,72 6.447,98 11,9

Stoxx-50 5.505,74 +0,5 24,85 5.480,89 12,0

DAX 26.315,48 +0,8 208,88 26.106,60 7,5

MDAX 32.377,61 +1,1 346,06 27.039,42 5,8

TecDAX 4.070,93 +0,5 21,70 3.091,28 12,4

SDAX 18.656,84 +1,2 219,46 13.062,07 8,6

FTSE 10.879,44 +0,2 25,12 10.854,32 9,6

CAC 8.482,72 +0,4 29,71 8.453,01 4,1

SMI 14.492,60 +0,3 45,41 14.447,19 9,2

ATX 6.688,34 +1,1 70,82 6.617,52 25,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48

EUR/USD 1,1662 NULL 0,0000 1,1662 1,1667

EUR/JPY 185,75 +0,1 0,2100 185,54 185,6900

EUR/CHF 0,9358 +0,0 0,0001 0,9357 0,9359

EUR/GBP 0,8555 +0,0 0,0001 0,8554 0,8556

USD/JPY 159,26 +0,1 0,1800 159,08 159,1400

GBP/USD 1,3629 -0,0 -0,0001 1,363 1,3632

USD/CNY 6,7195 -0,0 -0,0024 6,7219 6,7219

USD/CNH 6,7187 -0,0 -0,0017 6,7204 6,7219

AUS/USD 0,7155 +0,1 0,0006 0,7149 0,7151

Bitcoin/USD 79.296,61 +0,5 373,92 78.922,69 79.343,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,27 -3,2 -2,74 85,01

Brent/ICE 89,54 -2,9 -2,63 92,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.644,81 -0,1 -6,46 4.651,27

Silber 68,15 -1,1 -0,78 68,94

Platin 1.847,65 -1,5 -28,35 1.876,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 08:09 ET (12:09 GMT)