MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus - Handelsskepsis steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Verluste bis Dienstagmittag kräftig aus. Die Anleger halten sich bedeckt vor den am Donnerstag beginnenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Während China offenbar versucht, kleinteilige Vereinbarungen zu erreichen und die großen Problemfelder zunächst außen vor zu lassen, will US-Präsident Donald Trump einen großen Deal. Belastend an den Börsen wirkt auch die Ausweitung der US-Sanktionsliste chinesischer Unternehmen vor den Gesprächen.

Der DAX verliert 1, Prozent auf 11.970 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 1,0 Prozent tiefer bei 3.438 Zählern. Dass in China der Caixin Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen ist, stützte nur anfangs die Kurse etwas. Auch besser als erwartet ausgefallene deutsche Produktionszahlen setzen keine positiven Akzente - die Zahlen sind nicht gut genug, um die Rezessionsängste aus dem Markt zu nehmen.

Brexit-Einigung kaum noch möglich - HKEX zieht Gebot für LSE zurück

Auch die Brexit-Nachrichten sind nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Laut dem Fernsehsender BBC, der sich auf eine Quelle aus Downing Street 10 beruft, ist ein Brexit-Deal nach einem Telefonat zwischen Premier Boris Johnson und Bundeskanzlerin Angela Merkel praktisch unmöglich. Demnach habe Merkel erklärt, ein Deal, der auf den Vorschlägen Johnsons beruhe, die dieser zuvor der EU unterbreitet habe, sei "hochgradig unwahrscheinlich". Das Pfund wertet auf 1,2240 von zuvor rund 1,2300 Dollar ab.

Die Hongkonger Börse (HKEX) hat ihre Pläne zur Übernahme des Londoner Konkurrenten aufgegeben. Weniger als einen Monat nach der überraschenden Offerte im Volumen von 39 Milliarden US-Dollar erklärte der Hongkonger Börsenbetreiber, man könne keine Übernahme der London Stock Exchange (LSE) ohne die Beteiligung des LSE-Managements durchführen. An der Börse war aus politischen Erwägungen von Anfang an bezweifelt worden, dass das Werben aus China erfolgreich verlaufen könnte. Die LSE-Aktie verliert 4,7 Prozent.

Nur kurze Begeisterung löste der Zahlungsdienstleister Wirecard mit erhöhten Langfristprognosen aus. Zunächst legte der Kurs deutlicher zu, mittlerweile verliert er aber 2,6 Prozent. Der Prognosezeitraum bis 2025 sei lang und mit vielen Unsicherheiten behaftet, heißt es dazu aus dem Handel. Außerdem decke sich diese Prognose nur mit bereits qualitativ geäußerten Plänen. Dazu werde ein geringerer Gewinnanstieg als Umsatzanstieg unterstellt. "Da könnte jemand von der Margenentwicklung enttäuscht sein", meint ein Händler.

Bei Qiagen geht der CEO

Qiagen brechen gleich um 20,4 Prozent ein. Das Unternehmen senkte am Vorabend die Umsatzprognose für das dritte Quartal und teilte außerdem mit, dass der seit 2004 amtierende CEO Peer M. Schatz sein Amt abgibt. Qiagen kündigte zudem Restrukturierungsschritte an und rechnet mit einem Aufwand vor Steuern von etwa 260 bis 265 Millionen Dollar. JP. Morgan hat mit einer Abstufung der Aktie auf die Nachrichten reagiert - das Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden vergrößere die Unsicherheit über den kurz- und mittelfristigen Ausblick.

Der Windanlagenbauer Nordex hat sein Kapital über eine Privatplatzierung beim spanischen Großaktionär Acciona erhöht. Dieser hat daraufhin in Folge des Überschreitens der 30-Prozent-Schwelle ein öffentliches Übernahmeangebot für Nordex vorgelegt zu einem Preis von 10,32 Euro. Auf dem falschen Fuß werden davon besonders Shortverkäufer erwischt. Die Nordex-Aktie legt um 8,7 Prozent auf 11,02 Euro zu und notiert damit über dem Gebotspreis, Acciona verlieren 4,2 Prozent.

Uniper fallen um 8,2 Prozent auf 27,53. Grund ist die Einigung der Private-Equity-Besitzer mit dem Großaktionär Fortum. Fortum wolle weder einen Squeeze-Out der freien Aktionäre noch ein Übernahmeangebot für die restlichen freien Stücke abgeben. "Zumindest für die nächsten zwei Jahre scheint das jetzt ausgeschlossen", so ein Händler. Die Analysten von Jefferies sehen in der Aktie einen Underperformer mit einem Kursziel von 20 Euro. Die Deutsche Bank hat Uniper auf "Halten" abgestuft. Fortum ziehen um gut 2,3 Prozent an.

Thyssen will Pläne für Konzernumbau vorlegen

Im Tagesverlauf wird auf Nachrichten von Thyssenkrupp (minus 1,9 Prozent) geschaut. Die neue Chefin Martina Merz will ihre Pläne für den Konzernumbau 150 Top-Managern vorstellen, nachdem das Handelsblatt am Vortag bereits Details mit Bezug auf Unternehmenskreise veröffentlicht hatte. Es geht offenbar darum, die zwei Konzernsparten Components und Industrial Solutions aufzulösen und Kosten in der Konzernholding zu sparen.

Die Börse in Istanbul verliert 1,4 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag damit gedroht, die Wirtschaft der Türkei zu "zerstören", falls Ankara im Syrien-Konflikt nach seiner Ansicht zu weit gehen sollte. Die Lira wertete daraufhin deutlich ab. Vor den Drohungen hatte Washington Ankara grünes Licht für eine Militärintervention im Norden Syriens gegeben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.438,02 -0,96 -33,22 14,55

Stoxx-50 3.149,08 -0,68 -21,45 14,09

DAX 11.969,57 -1,06 -127,86 13,36

MDAX 25.219,49 -1,55 -396,47 16,82

TecDAX 2.713,53 -2,57 -71,64 10,75

SDAX 10.786,88 -1,25 -136,23 13,44

FTSE 7.185,92 -0,17 -11,96 6,98

CAC 5.470,81 -0,92 -50,80 15,65

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,59 -0,01 -0,83

US-Zehnjahresrendite 1,53 -0,03 -1,15

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0988 +0,15% 1,0982 1,0999 -4,2%

EUR/JPY 117,51 -0,13% 117,95 117,64 -6,6%

EUR/CHF 1,0890 -0,22% 1,0921 1,0930 -3,3%

EUR/GBP 0,8992 +0,74% 0,8929 0,8926 -0,1%

USD/JPY 106,95 -0,27% 107,40 106,96 -2,5%

GBP/USD 1,2219 -0,59% 1,2299 1,2323 -4,3%

USD/CNY 7,1384 -0,14% 7,1235 7,1484 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 8.182,50 -0,24% 8.233,75 8.192,00 +120,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,45 52,75 -0,6% -0,30 +8,8%

Brent/ICE 58,19 58,35 -0,3% -0,16 +4,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.502,55 1.493,60 +0,6% +8,95 +17,2%

Silber (Spot) 17,52 17,45 +0,4% +0,07 +13,1%

Platin (Spot) 882,19 878,50 +0,4% +3,69 +10,8%

Kupfer-Future 2,59 2,57 +0,4% +0,01 -2,4%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2019 06:52 ET (10:52 GMT)