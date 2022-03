MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste nach EZB aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen am Donnerstagnachmittag ihre Verluste aus. Nach der Tausend-Punkte-Rally des DAX vom Vortag sind nun Gewinnmitnahmen angesagt. Mit Bekanntgabe der EZB-Beschlüsse verstärkte sich der Verkaufsdruck am Aktienmarkt, während der Euro nur vorübergehend zulegte. Nachdem aus den USA ein etwas stärkerer Anstieg der Verbraucherpreise gemeldet wurde als ohnehin befürchtet, zieht der Dollar auf breiter Front an. Die Gemeinschaftswährung sinkt auf 1,1010 Dollar. Die Inflationsdaten untermauern die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen erhöhen wird.

Der DAX verliert 3,3 Prozent auf 13.396 Punkte. Der Euro-Stoxx gibt ebenfalls 3,3 Prozent ab auf 3.643 Punkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bekanntgegeben, das Volumen ihrer APP-Käufe schrittweise zu reduzieren. Die Zinsen beließ die Notenbank auf dem aktuellen Niveau, sie stellt nun aber keine Zinssenkung mehr in Aussicht. Eine Zinsänderung werde es jedoch erst nach dem Ende der APP-Käufe geben.

Verglichen mit den vorigen Anpassungen der geldpolitischen Instrumente im Dezember läsen sich die jüngsten Änderungen etwas falkenhafter, so die Volkswirte von ING in einer ersten Einschätzung. Andererseits seien sie aber nicht so falkenhaft wie von manchen Marktteilnehmern nach den EZB-Äußerungen im Februar erwartet. Grund dafür sei der Krieg in der Ukraine, der das Risiko einer Stagflation der Eurozone deutlich verschärft habe. Unterm Strich seien die Entscheidungen jedoch ein guter Kompromiss, mit dem sich die EZB maximale Flexibilität bei einer sehr allmählichen Normalisierung ihrer Geldpolitik bewahre. Eine erste Zinserhöhung noch in diesem Jahr sei durchaus möglich, meint ING.

Das Treffen zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, hat derweil keine Fortschritte hinsichtlich einer Waffenruhe erbracht. Kuleba sagte jedoch, er habe mit dem russischen Außenminister vereinbart, die Gespräche "in diesem Format fortzusetzen". Am Vortag hatten diplomatische Entspannungssignale eine Eindeckungsrally ausgelöst. Für Beunruhigung am Markt sorgen indes wieder schärfere Töne aus Moskau hinsichtlich der Kriegsziele, nachdem der russische Aggressor zur Wochenmitte noch konzilianter geklungen hatte.

K+S gesucht - BMW unter Druck

K+S hält trotz des Ukrainekriegs an der Prognose für das laufende Jahr fest und rechnet mit einem starken Anstieg der Durchschnittspreise bei leicht steigender Absatzmenge. Insgesamt wird das Branchenumfeld für den Düngemittelhersteller im Handel als positiv eingeschätzt. Die Aktie rückt um 9,0 Prozent vor.

Mit einem Minus von 6,3 Prozent reagiert die BMW-Aktie auf die überraschend vorgelegten Geschäftszahlen des Automobilkonzerns. Vor allem die Automobilsparte hat nach Aussage von Analysten schlechter abgeschnitten als erwartet. Die kräftige Dividendenerhöhung und der Aktienrückkauf seien hingegen erwartet worden, heißt es von der Citi.

Für Hugo Boss geht es nach Zahlenausweis kräftig um 9,9 Prozent nach unten. Dabei belastet nicht nur eine enttäuschende Dividende, sondern auch ein nicht überzeugender Ausblick. Zwar liegt die Umsatzerwartung für das laufende Jahr im Rahmen der Erwartung, nicht aber die EBIT-Erwartung. Diese liegt laut der Citigroup rund 10 Prozent unter der Konsensschätzung.

Nach endgültigen Geschäftszahlen geben Hannover Rück um 4,7 Prozent nach. Citigroup spricht von einer schwächeren Qualität der Zahlen als erwartet. So sei etwa die Covid-Belastung im Lebengeschäft mit 178 Millionen Euro deutlich höher als die Erwartung von 100 Millionen ausgefallen. Auch liege die Dividende unter der Erwartung.

Im Rahmen der Erwartungen sind die Geschäftszahlen von LEG Immobilien ausgefallen. Auch der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt: Der Immobilienkonzern rechnet weiter mit einem FFO I zwischen 475 und 490 Millionen Euro. Das reicht den Anlegern offenbar nicht, die Aktie verliert 4,7 Prozent.

Die Hapag-Lloyd-Aktie hält sich mit minus 0,4 Prozent besser als der Markt. Die Citigroup spricht von einem gelungenen Jahresauftakt. Der Ausblick lege ein starkes erstes Halbjahr und ein normalisiertes zweites Halbjahr nahe.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.642,98 -3,3% -123,04 -15,3%

Stoxx-50 3.465,45 -2,2% -76,82 -9,2%

DAX 13.395,87 -3,3% -452,06 -15,7%

MDAX 29.395,65 -2,2% -648,32 -16,3%

TecDAX 3.027,07 -2,5% -79,04 -22,8%

SDAX 13.648,77 -1,2% -172,29 -16,9%

FTSE 7.090,37 -1,4% -100,35 -2,6%

CAC 6.190,98 -3,1% -196,85 -13,5%

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Uhr Mi, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1003 -0,6% 1,1061 1,1089 -3,2%

EUR/JPY 127,78 -0,4% 128,30 128,36 -2,4%

EUR/CHF 1,0231 -0,2% 1,0255 1,0262 -1,4%

EUR/GBP 0,8380 -0,2% 0,8389 0,8414 -0,3%

USD/JPY 116,15 +0,2% 115,99 115,78 +0,9%

GBP/USD 1,3128 -0,4% 1,3184 1,3177 -3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3283 +0,1% 6,3262 6,3234 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 38.985,23 -7,0% 39.279,17 42.397,09 -15,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 113,13 108,70 +4,1% 4,43 +52,0%

Brent/ICE 116,63 111,14 +4,9% 5,49 +51,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.006,27 1.991,92 +0,7% +14,35 +9,7%

Silber (Spot) 26,05 25,83 +0,9% +0,23 +11,8%

Platin (Spot) 1.092,08 1.085,10 +0,6% +6,98 +12,5%

Kupfer-Future 4,64 4,56 +1,8% +0,08 +4,0%

