MÄRKTE EUROPA/Börsen behauptet - Rally bei Rüstungswerten geht weiter

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag im frühen Handel insgesamt behauptet. Der DAX legt um 0,2 Prozent zu auf 22.592 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,1 Prozent auf 5.446 Punkte. Thema Nummer eins ist der Eklat um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor laufenden Kameras im Weißen Haus. Europa reagierte darauf reflexartig mit einem solidarischen Treffen der führenden Politiker in London und einer Bestärkung der Zusammenarbeit mit der Ukraine. Die Kurse von Rüstungswerten, die zuletzt bereits sehr fest im Markt lagen, gehen darauf durch die Decke. Gleichzeitig steigen am Anleihemarkt die Renditen, im deutschen Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 2,43 Prozent.

Europa dürfte nun erst recht Anstrengungen verstärken, verteidigungspolitisch stärker auf sich selbst zu bauen. Chris Weston, Leiter Research bei Pepperstone, erwartet, dass auf dem anberaumten EU-Notfallgipfel am Donnerstag fiskalische Verschuldungsgrenzen zur Debatte stehen werden. Dies könnte den Weg für deutlich höhere Verteidigungsausgaben in der EU ebnen. Eine große Unsicherheit blieben derweil Trumps Drohungen mit Importzöllen, so Weston weiter. Spannend würden daneben im späteren Tagesverlauf die EU-Inflationsdaten für Februar. Die EZB dürfte derweil Donnerstag mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen. Die Woche endet dann mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Februar.

Im Markt ist mit Blick auf die mögliche Lockerung von Verschuldungsgrenzen von einer Art Konjunkturpaket die Rede. Neben Rüstungsaktien dürften davon auch Infrastrukturtitel profitieren. Die Kurse von Rüstungswerten, die zuletzt bereits sehr fest im Markt lagen, gehen erneut durch die Decke. Rheinmetall gewinnen 10,5, Hensoldt 19,9% und Renk um 13,3 Prozent nach oben. In Mailand gewinnen Leonardo 10,5 Prozent, in Paris Thales 13,8 Prozent. Thyssenkrupp machen einen Satz um knapp 10 Prozent.

Immobilienwerte sind bei den Branchen mit minus 1,4 Prozent das Schlusslicht. Sie leiden unter den steigenden Marktzinsen. Die befürchteten US-Zölle bremsen die Kurse im Autosektor, der Branchenindex büßt 0,4 Prozent ein.

Für eine eher moderate Kursbewegung bei Shell (+1%) sorgt die Nachricht des Wall Street Journal über einen möglichen Verkauf der Chemieaktivitäten in Europa und den USA. Mit Morgan Stanley werde an einer strategischen Überprüfung des Chemiegeschäfts gearbeitet, wie Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem Journal sagten.

Wilde Kursbewegungen bei Kryptowährungen

Regelrecht explodiert sind am Wochenende die Kurse von Bitcoin, Ripple, Solana und anderen Kryptowährungen. Auslöser war US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung, weitere Kryptowährungen für die strategischen Reserven in den Blick zu nehmen. In einem Post sagte Trump, Währungen wie Bitcoin und Ethereum sollten das "Herz der Reserve" bilden. Aber auch Ripple, Solana und Cardano wurden genannt, worauf diese mit Kurssprüngen um bis zu 60 Prozent reagierten. Der Bitcoin machte einen Satz von 85.000 auf 95.000 Dollar, aktuell notiert er bei 91.700 Dollar. Davon profitieren wiederum Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Kryptowährungen profitieren. Bitcoin Group legen um 6,5 Prozent zu.

