MÄRKTE EUROPA/Börsen bereits vorweihnachtlich ruhig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochnachmittag leicht im Plus. Dabei verläuft der Handel bereits in sehr ruhigen Bahnen, die Umsätze dünnen zunehmend aus. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.490 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,2 Prozent auf 4.182 Punkte zu.

"Positiv ist, dass die Buy-the-Dips-Mentalität weiter intakt ist", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass die jüngsten DAX-Tiefs Richtung 15.000er Marke erneut schnell zum Einstieg genutzt worden sind. Weiterhin ist viel Geld an der Seitenlinie, das investiert werden will. Mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante dürfte die Bereitschaft, auf dem nun erreichten Niveau ein noch größeres Risiko einzugehen, gering sein. Die neuen Beschränkungen in Deutschland nach Weihnachten lieferten wenig Kaufargumente, heißt es im Handel.

Keine Impulse setzen bislang die US-Konjunkturdaten. So ist die US-Wirtschaft im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet, wie aus der dritten Lesung hervorging. Zudem hat sich die Wirtschaftsaktivität in den USA im November mit etwas geringerem Tempo als zuvor beschleunigt. Nach der Handelseröffnung folgt der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember, der auf mehr Interesse stoßen dürfte. Hier wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Delivery Hero mit strategischer Kehrtwende

Delivery Hero begräbt nur wenige Monate nach der Rückkehr auf den Heimatmarkt seine Expansionspläne in Deutschland wieder. Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland wird sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen. Nur der Standort Berlin bleibe als Innovationszentrum für Pilotprojekte für die Mitarbeiter bestehen, teilte der DAX-Konzern mit. Zudem soll das japanische Geschäft, Foodpanda Japan, im ersten Quartal 2022 verkauft werden. Mit Blick auf den bereits harten Wettbewerb unter den Lieferdiensten in Deutschland, wird diese Entscheidung an der Börse positiv gewertet, die Aktie legt in der Folge um 6,4 Prozent zu.

Beiersdorf verbessern sich um 1,6 Prozent. Der Konsumgüterkonzern übernimmt das Prestige-Hautpflegegeschäft von Chantecaille. Der schweizerische Pharmakonzern Novartis verstärkt sich in der Augenheilkunde und übernimmt das britische Unternehmen Gyroscope Therapeutics. Novartis wird zunächst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar leisten. Weitere bis zu 700 Millionen Dollar sollen abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine folgen. Der Novartis-Kurs verliert 0,7 Prozent.

Moeller Maersk stärkt Präsenz in Asien durch Übernahme

A.P. Moeller-Maersk, die größte Containerschiff-Reederei der Welt, kauft für 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) das Logistikgeschäft des chinesischen Konzerns Li & Fung. Maersk gehe einen weiteren Schritt, um seine Kunden mit einer "durchgängigen Logistik" zu versorgen, heißt es. Maersk schwimmt in Geld, weil die Nachfrage nach Frachtkapazitäten aktuell explodiert und die Preise entsprechend gestiegen sind. Die Aktie legt in Kopenhagen um 0,5 Prozent zu.

Die Citi-Analysten weisen darauf hin, dass sich das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA vor Synergien auf dem Niveau der jüngsten Akquisitionen von Maersk bewege. Nach Ansicht der Analysten stärkt die dänische Reederei mit der Transaktion das Angebot an durchgängigen Logistik-Lösungen weiter. Zudem steige die Präsenz auf dem wichtigen, schnell wachsenden asiatischen Markt.

Die Kapitalerhöhungspläne belasten Sika nur leicht, der Kurs gibt um 0,6 Prozent nach. Sika will das bestehende bedingte Kapital um 3,2 Millionen auf 18,8 Millionen Aktien aufstocken. Damit soll eine Wandelanleihe bedient werden. Diese läuft zwar bis zum 5. Juni 2025, erste Inhaber wandeln aber bereits aktuell.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.182,19 +0,2% 7,20 +17,7%

Stoxx-50 3.722,21 -0,1% -2,89 +19,8%

DAX 15.490,07 +0,3% 42,63 +12,9%

MDAX 34.471,39 +0,4% 124,35 +11,9%

TecDAX 3.831,24 +0,9% 35,32 +19,3%

SDAX 16.087,46 +0,9% 137,82 +9,0%

FTSE 7.289,18 -0,1% -8,23 +13,0%

CAC 6.991,12 +0,4% 26,13 +25,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,29 +0,02 +0,29

US-Zehnjahresrendite 1,46 -0,00 +0,54

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:09h Di,17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1308 +0,2% 1,1269 1,1262 -7,4%

EUR/JPY 129,20 +0,4% 128,67 128,51 +2,5%

EUR/CHF 1,0428 +0,0% 1,0419 1,0421 -3,5%

EUR/GBP 0,8489 -0,2% 0,8507 0,8512 -5,0%

USD/JPY 114,28 +0,2% 114,17 114,09 +10,6%

GBP/USD 1,3320 +0,4% 1,3249 1,3232 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3786 +0,0% 6,3768 6,3809 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 48.847,58 -0,9% 49.131,64 48.384,23 +68,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,10 71,12 -0,0% -0,02 +50,3%

Brent/ICE 73,99 73,98 +0,0% 0,01 +46,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,66 1.789,32 +0,1% +1,34 -5,7%

Silber (Spot) 22,58 22,53 +0,2% +0,06 -14,4%

Platin (Spot) 949,09 937,83 +1,2% +11,26 -11,3%

Kupfer-Future 4,38 4,35 +0,7% +0,03 +24,4%

===

