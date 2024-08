MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben auf Erholungskurs - Rüstungsaktien schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind auch am Montag auf Erholungskurs geblieben. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal in Europa ist mehr oder weniger gelaufen, nur noch 25 Unternehmen aus dem Stoxx-600 legen diese Woche ihre Zahlen vor. Die Stimmung ist gut angesichts der aus dem Markt verschwundenen Rezessionsangst und der Aussicht, dass die US-Notenbank bald ihren Zinssenkungszyklus einleiten wird.

An Daten kommen die EU-Verbraucherpreise am Dienstag und die neuesten globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) am Donnerstag. Ab Donnerstag treffen sich außerdem wieder die Notenbanker in Jackson Hole. Vor allem US-Notenbankpräsident Jerome Powell dürfte am Freitag dort die verbalen Hinweise auf eine Zinssenkung im September verdeutlichen. Die Meinungen über den Umfang gehen bei Strategen und Volkswirten aber auseinander.

Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 18.422 Punkte; damit rückt nun auch das Allzeithoch bei 18.893 langsam wieder in Sichtweite. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,6 Prozent auf 4.871 zu. Am Devisenmarkt verteuerte sich der Euro auf rund 1,1070 Dollar und vegrößerte damit den Abstand zur wichtigen Marke von 1,1000 Dollar. Der Goldpreis hat derweil mit 2.510 Dollar ein neues Allzeithoch markiert.

Varta brachen um 44,2 Prozent ein. Das Unternehmen hat sich mit Finanzgläubigern und strategischen Investoren auf die wesentlichen wirtschaftlichen Eckpunkte eines Sanierungskonzepts geeinigt. Im Mittelpunkt steht zunächst ein Schuldenschnitt, durch den die bisherigen Finanzverbindlichkeiten von 485 Millionen Euro um 285 Millionen Euro auf künftig 200 Millionen Euro verringert werden. Als weitere Säule sehe das Sanierungskonzept eine vollständige Herabsetzung des Grundkapitals der Varta AG auf null vor. Die Altaktionäre sind damit, wie es sich bereits abgezeichnet hatte, nicht mehr an Bord der neuen Gesellschaft. Im Anschluss an den Kapitalschnitt würden der Varta AG über eine Kapitalerhöhung 60 Millionen Euro an neuem Eigenkapital zur Verfügung gestellt.

Kappung der Ukraine-Hilfe belastet Rüstungsaktien

Rheinmetall verloren 2 Prozent, Hensoldt 4,6 Prozent und Renk Group 3,2 Prozent. Grund war nach Händlerangaben die geplante Kappung der Ukraine-Hilfe. Die Bundesregierung will für die Ukraine offenbar vorerst keine weiteren Hilfszahlungen bewilligen. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) steht für die Militärhilfe nach der aktuellen Haushaltsplanung ab sofort kein neues Geld mehr zur Verfügung. "Das Problem ist vor allem, dass damit alle Wachtumsfantasien von Analysten nach oben gekappt werden", sagte ein Händler. Diese hätten aber die Aktienbewertung von Rheinmetall getragen. In Europa fielen BAE Systems um 0,8 Prozent genauso wie Leonardo.

Bereits zuletzt war es für die Aktie von Verbio deutlich nach oben gegangen, am Montag waren es nochmals 5,7 Prozent. Nachdem die billigen Importe vor allem aus China das geschäftliche Leben für Verbio schwieriger gemacht haben, kommt nun Hilfe aus Brüssel. So soll zunächst ab Mitte des Monats ein Anti-Dumping-Zoll auf den sogenannten "fortschrittlichen Biodiesel" erhoben werden, was Verbio-Chef Sauter auch gefordert hatte. Auch in der jüngsten Studie von MWB-Research heißt es, dass die EU gegen die aggressiven Dumpingpraktiken Chinas Maßnahmen eingeleitet habe. Insbesondere habe die EU nun Zölle auf chinesische Biodieselimporte erhoben, ein Schritt, der voraussichtlich die unmittelbarsten Auswirkungen auf den Markt haben werde.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.871,41 +30,89 +0,6% +7,7%

Stoxx-50 4.474,68 +21,39 +0,5% +9,3%

Stoxx-600 514,59 +3,14 +0,6% +7,4%

XETRA-DAX 18.421,69 +99,29 +0,5% +10,0%

FTSE-100 London 8.356,94 +45,53 +0,5% +7,5%

CAC-40 Paris 7.502,01 +52,31 +0,7% -0,6%

AEX Amsterdam 908,85 +3,18 +0,4% +15,5%

ATHEX-20 Athen 3.491,23 -1,43 -0,0% +11,8%

BEL-20 Bruessel 4.084,74 +8,96 +0,2% +10,2%

BUX Budapest 0,00 0,00 0,0% +19,2%

OMXH-25 Helsinki 4.566,48 +43,92 +1,0% +0,1%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.982,54 +297,44 +2,8% +36,9%

OMXC-20 Kopenhagen 2.739,17 +0,44 +0,0% +20,0%

PSI 20 Lissabon 6.655,90 +67,91 +1,0% +5,1%

IBEX-35 Madrid 11.102,50 +152,80 +1,4% +9,9%

FTSE-MIB Mailand 33.266,32 +225,51 +0,7% +8,9%

OBX Oslo 1.356,71 +4,63 +0,3% +13,6%

PX Prag 1.582,10 +7,77 +0,5% +11,9%

OMXS-30 Stockholm 2.540,83 +7,73 +0,3% +6,0%

WIG-20 Warschau 2.426,89 +5,83 +0,2% +3,6%

ATX Wien 3.666,20 +38,87 +1,1% +5,4%

SMI Zuerich 12.275,24 +86,51 +0,7% +10,2%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,25 0 -0,32

US-Zehnjahresrendite 3,85 -0,03 -0,03

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1071 +0,4% 1,1042 1,0991 +0,2%

EUR/JPY 162,06 -0,5% 160,53 162,85 +4,2%

EUR/CHF 0,9554 -0,0% 0,9530 0,9549 +3,0%

EUR/GBP 0,8527 +0,1% 0,8521 0,8523 -1,7%

USD/JPY 146,41 -0,8% 145,35 148,16 +3,9%

GBP/USD 1,2982 +0,3% 1,2960 1,2896 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1351 -0,4% 7,1351 7,1715 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 58.641,90 -1,3% 58.567,05 58.033,85 +34,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,62 76,65 -1,3% -1,03 +6,0%

Brent/ICE 78,94 79,68 -0,9% -0,74 +4,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,53 39,43 +0,3% +0,10 +21,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.504,99 2.507,63 -0,1% -2,65 +21,5%

Silber (Spot) 29,36 29,04 +1,1% +0,32 +23,5%

Platin (Spot) 958,03 958,40 -0,0% -0,38 -3,4%

Kupfer-Future 4,19 4,14 +1,2% +0,05 +6,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

