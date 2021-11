MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben gut unterstützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten bis Montagmittag an den Kursgewinnen fest. Gute ökonomische Vorlagen kommen aus Asien. Dort sind die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für die Industrie in China, Japan und Indien besser als befürchtet ausgefallen. Dazu ist die Börse in Japan mit dem Wahlausgang zufrieden. Dort haben die regierenden Liberaldemokraten etwas deutlicher gewonnen als erwartet. Das schüre Hoffnungen auf neue Stimulierungsmaßnahmen, heißt es von CMC. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 15.797 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 4.275 nach oben - bei 4.292 wurde ein neues Jahreshoch markiert.

G20-Treffen enttäuscht

Das G20-Treffen ist derweil auf ganzer Linie enttäuschend ausgefallen mit wenig konkreten Ergebnissen. Das Treffen habe wenig gegen den Klimawandel getan, dafür sehr viel für die Public-Relations-Industrie, merkt UBS-Chefvolkswirt Paul Donovan an. Unter anderem gab man auf dem Treffen eher ein Lippenbekenntnis ab, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken - nannte aber keine konkreten Maßnahmen, Regeln oder Aktionspläne. Das Handelsblatt spricht vom "römischen Flop". Signale für Branchen wie Erneuerbare Energien, Versorgung oder Bau über Infrastrukturmaßnahmen sind damit ausgeblieben.

Mit festen Kursen zeigen sich Stahlaktien. Thyssen legen 2 Prozent, Salzgitter 2,4 und Arcelormittal 1,5 Prozent zu. Der Kurs des Stahlhändlers Klöckner & Co gewinnt 1,8 Prozent. Kurstreiber ist die Abschaffung der US-Strafzölle auf europäischen Stahl. Dafür verzichtet die EU auf Strafzölle für Whisky, Jeans und Harley-Davidson-Motorräder. Harley-Davidson legen in Frankfurt um fast 10 Prozent zu.

Für Hapag-Lloyd geht es um 8 Prozent nach oben auf 200,80 Euro. Hier hat die Deutsche Bank das Kursziel auf 324 Euro erhöht von 265 Euro, weil die Analysten mit einem herausragenden Jahr für die Containerschifffahrt rechnen. Moeller-Maersk gewinnen 2,2 Prozent, auch hier haben die Analysten das Kursziel angehoben.

Ryanair fest nach Zahlen

Im DAX legen MTU um 1,7 Prozent zu, nachdem HSBC laut Händlern die Aktie auf "Kaufen" erhöht hat. Für Unilever geht es um 0,5 Prozent nach oben. Bernstein hat die Einstufung auf Marketperform erhöht.

Ryanair liegen in London 1,9 Prozent im Plus. Die weitgehend ausgeglichenen Ergebnisse und die Ziele für das Geschäftsjahr 2026 von Ryanair werden von der Citigroup als weitgehend positiv bezeichnet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.275,40 +0,6% 24,84 +20,3%

Stoxx-50 3.701,06 +0,3% 12,74 +19,1%

DAX 15.796,53 +0,7% 107,76 +15,2%

MDAX 35.150,21 +0,9% 299,11 +14,1%

TecDAX 3.853,85 +0,8% 31,21 +20,0%

SDAX 17.190,47 +0,9% 156,01 +16,4%

FTSE 7.263,65 +0,4% 26,08 +12,0%

CAC 6.884,98 +0,8% 54,64 +24,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,08 +0,03 +0,50

US-Zehnjahresrendite 1,59 +0,03 +0,67

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1577 +0,1% 1,1554 1,1557 -5,2%

EUR/JPY 132,18 +0,2% 132,10 131,84 +4,8%

EUR/CHF 1,0572 -0,1% 1,0588 1,0597 -2,2%

EUR/GBP 0,8473 +0,3% 0,8461 0,8441 -5,1%

USD/JPY 114,18 +0,0% 114,34 114,07 +10,5%

GBP/USD 1,3664 -0,2% 1,3657 1,3694 -0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3944 -0,2% 6,4015 6,4057 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 61.898,76 +0,7% 62.161,31 62.429,26 +113,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,93 83,57 +0,4% 0,36 +76,0%

Brent/ICE 84,26 83,72 +0,6% 0,54 +66,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,98 1.780,85 +0,3% +5,14 -5,9%

Silber (Spot) 23,87 23,80 +0,3% +0,07 -9,6%

Platin (Spot) 1.035,50 1.023,37 +1,2% +12,13 -3,3%

Kupfer-Future 4,36 4,37 -0,3% -0,01 +23,6%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2021 07:45 ET (11:45 GMT)