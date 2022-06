MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben gut unterstützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Freitagnachmittag an den Gewinnen fest. Stützend wirkt der nur leichte Rückgang im Ifo-Geschäftsklima. Der Index sei nur auf 92,3 nach 93,0 im Vormonat gesunken, heißt es im Handel. Nach den schwachen PMIs vom Vortag seien jedoch am Markt noch deutlich schlechtere Werte erwartet worden. Nur im Index der Geschäftserwartungen zeige sich mit 85,8 die negative Stimmung deutlicher. Per Saldo seien die Ifo-Daten aber zumindest für das Sentiment eine positive Nachricht.

Der DAX zeigt sich 1,1 Prozent höher bei 13.059 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt um 1,9 Prozent zu auf 3.502 Punkte. Allerdings passe der Ifo-Index nicht zur Nachrichtenlage. An eine tragfähige Bodenbildung wird auf den aktuellen Niveaus nicht geglaubt. Die Investmentampeln für Europa stünden weiter auf "knallrot"; angesichts von Inflation, Krieg, Gasknappheit, Rezessionssorgen und nun noch neuen Sorgen um die Tragfähigkeit der Verschuldung gebe es keinen Grund, hierzulande investiert zu sein, so Händler.

Zalando-Warnung belastet Einzelhandelssektor

Derweil bekommen immer mehr Unternehmen die Folgen der hohen Inflation und der daraus resultierenden Konsumzurückhaltung zu spüren. Jüngstes Beispiel ist der Online-Modehändler Zalando, der am Vorabend seine Jahresprognosen drastisch gesenkt hat. Die Aktie verliert 1,2 Prozent und zieht auch andere Aktien der Einzelhandels- und E-Commerce-Branche mit nach unten. Ceconomy büßen 5,9 Prozent ein und Hellofresh 2,1 Prozent. Global Fashion Group fallen um 3,5 Prozent.

Bankenwerte profitieren nicht vom US-Bankenstresstest, den alle untersuchten Geldhäuser bestanden haben. Dabei kam die US-Tochter der Deutschen Bank (+2,8%) auf die höchste Kapitalquote aller geprüften Banken. Der Sektor steigt mit dem Gesamtmarkt um 1,5 Prozent.

Die Aktie des schweizerischen Versicherers Zurich Insurance gewinnt 3,3 Prozent. Positiv wird hier der Verkauf eines Bestandsportfolios deutscher Lebensversicherungen aufgenommen. Damit verbessere sich die Solvenz des Unternehmens um 8 Prozent, heißt es. Gesucht sind ferner die Aktien der Deutschen Post (+1,8%), nachdem US-Wettbewerber Fedex überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat.

In einer Wirksamkeitsstudie hat der Booster-Impfstoff von Sanofi (+3,6%) und GSK (+1,3%) nach Angaben des französischen Konzerns erfolgreiche Ergebnisse zur Omikron-Variante gezeigt. Der Impfstoffkandidat habe eine Wirksamkeit von 72 Prozent gegen Omikron gezeigt, so Sanofi. Auch das Sicherheits- und das Verträglichkeitsprofil seien positiv ausgefallen. Zusammen mit positiven Daten aus zwei vorherigen Studien sollen die Ergebnisse an die Behörden für eine Zulassung übermittelt werden.

Die Aktien von Adler Real Estate (ARE) springen um 45,0 Prozent auf 7,60 Euro. Kurstreiber ist die Ankündigung der Adler Group, einen Squeeze-Out der verbliebenen Aktionäre zu betreiben. Über den geplanten Abfindungspreis machte Adler Group in ihrer Adhoc noch keine Angaben. Nur etwas über 3 Prozent der ARE-Aktien sind noch frei im Umlauf.

Tui-Chef tritt Ende September zurück

Keinen großen Einfluss auf Tui hat die Rücktrittsankündigung des Vorstandsvorsitzenden Friedrich Joussen per Ende September. Die Aktien fallen 3,4 Prozent mit dem Sektor. Lufthansa verlieren 5,1 Prozent und Easyjet 3,7 Prozent. Über den Reiseaktien hängt die Einsicht, dass es keine Wiederholung der Nach-Corona-Nachfrage geben wird.

Angesichts von Inflation und explodierenden Energiepreisen würden die Verbraucherbudgets zusammenschmelzen, Reise und Einzelhandel seien die Hauptverlierer. "Viele Verbraucher haben ihre Nebenkostenabrechnungen noch nicht", sagt ein Händler. Erst dann dürfte ihnen klar werden, dass kein Geld für weitere Urlaubsreisen zur Verfügung steht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.502,76 +1,9% 66,47 -18,5%

Stoxx-50 3.453,94 +2,0% 68,79 -9,6%

DAX 13.059,92 +1,1% 147,33 -17,8%

MDAX 26.819,82 +1,2% 320,14 -23,6%

TecDAX 2.916,52 +2,7% 76,22 -25,6%

SDAX 12.124,84 +0,9% 109,36 -26,1%

FTSE 7.143,33 +1,8% 122,88 -4,9%

CAC 6.022,50 +2,4% 139,17 -15,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,47 +0,04 +1,65

US-Zehnjahresrendite 3,10 +0,01 +1,59

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0540 +0,2% 1,0546 1,0521 -7,3%

EUR/JPY 142,37 +0,3% 142,08 141,66 +8,8%

EUR/CHF 1,0071 -0,4% 1,0129 1,0090 -2,9%

EUR/GBP 0,8583 +0,0% 0,8586 0,8582 +2,2%

USD/JPY 135,09 +0,1% 134,74 134,62 +17,4%

GBP/USD 1,2279 +0,2% 1,2284 1,2260 -9,3%

USD/CNH (Offshore) 6,6832 -0,2% 6,6900 6,6995 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 21.236,69 +2,7% 21.103,27 20.486,52 -54,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,70 104,27 +1,4% 1,43 +46,5%

Brent/ICE 111,26 110,05 +1,1% 1,21 +47,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,40 1.822,80 +0,1% +1,60 -0,3%

Silber (Spot) 20,81 20,96 -0,7% -0,15 -10,8%

Platin (Spot) 912,23 911,03 +0,1% +1,21 -6,0%

Kupfer-Future 3,70 3,74 -1,2% -0,04 -16,8%

