MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben in Rallylaune

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben auch am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Die Inflationsrate im Euroraum ist im November deutlicher als erwartet zurückgegangen. Die Verbraucherpreise sanken gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, Analysten hatten einen Rückgang von nur 0,2 Prozent prognostiziert. Auch im Kern ging es mit der Inflation kräftiger als erwartet nach unten. Allerdings waren die Daten nach Veröffentlichung der deutschen Preisdaten vom Vortag keine Überraschung mehr.

Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 16.215 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,3 Prozent auf 4.382 nach oben. "Gestützt wurde die Stimmung weiter von den Zinsen", so ein Marktteilnehmer. Die Renditen an den Anleihemärkten dürften grundsätzlich unter Abgabedruck bleiben, auch wenn sie am Donnerstag leicht erholten. Zunehmend wird über Zinssenkungen spekuliert. Da passte es, dass an den Devisenmärkten der Euro unter Druck geriet und Richtung 1,09 Dollar sank. Im Handel hielt man baldige Allzeithochs im DAX für wahrscheinlich. Neue Preisdaten aus den USA setzten keine Akzente am Nachmittag. Diese fielen im Rahmen der Erwartungen aus.

SAP nach Steilvorlage von Salesforce mit weiteren Allzeithochs

SAP profitierten von guten Vorgaben von Salesforce und gewannen 0,7 Prozent. Operativ scheine das saisonal eher schwächere Quartal bei Salesforce gut gelaufen zu sein, hieß es im Handel. Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank waren Brenntag mit Aufschlägen von 2,6 Prozent Tagesgewinner im DAX.

In Europa legte der Index der Öl- und Gaswerte 1 Prozent zu. Die Mitgliedsländer der Organisation Erdöl exportierender Länder und ihre von Russland angeführten Verbündeten (OPEC+) hatten sich nach Angaben der Delegierten auf eine weitere Kürzung der täglichen Fördermenge um 1 Million Barrel für das kommende Jahr geeinigt. Im Rahmen der am Donnerstag erzielten Einigung erklärte sich Saudi-Arabien außerdem bereit, seine im Juni angekündigte Kürzung um 1 Million Barrel zu verlängern.

Positiv wurden die neuen Mittelfristziele von ABB im Handel aufgenommen. Die Aktien gewannen 1,8 Prozent. Von den Analysten der Citi hieß es, das neue Umsatzwachstumsziel von 5 bis 7 Prozent habe man hauseigen erwartet, der Konsens sei jedoch nur von 3 bis 4 Prozent ausgegangen.

Outokumpu mit Aktienrückkaufprogramm

Gleich zwei gute Nachrichten trieben die Aktien von Outokumpu in Helsinki um 10 Prozent höher. So hatte der finnische Edelstahlhersteller einen Aktienrückkauf von rund 2,4 Prozent des Kapitals beschlossen. Dazu kamen Lieferverträge mit Arcelormittal in Nordamerika.

Prosiebensat1-Großaktionär Pier Silvio Berlusconi hatte sich erneut in Richtung des Wunsches nach Schaffung einer europaweiten Fernsehplattform geäußert. Dazu soll sich Prosieben wieder stärker auf ihr TV-Geschäft konzentrieren und die E-Commerce-Aktivitäten abstoßen. "Das kann man positiv für Prosieben als Heben von Werten durch die Aufspaltung lesen", kommentierte ein Händler den Bericht: "Oder negativ, weil das eine Trennung von Gewinnbringern wäre - und das noch zu niedrigen Multiples", also Bewertungen. Der Kurs fiel um 0,6 Prozent.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.382,47 +11,94 +0,3% +15,5%

Stoxx-50 3.982,61 +32,08 +0,8% +9,1%

Stoxx-600 461,61 +2,51 +0,5% +8,6%

XETRA-DAX 16.215,43 +48,98 +0,3% +16,5%

FTSE-100 London 7.453,75 +30,29 +0,4% -0,4%

CAC-40 Paris 7.310,77 +43,13 +0,6% +12,9%

AEX Amsterdam 765,04 +3,05 +0,4% +11,0%

ATHEX-20 Athen 3.112,62 +16,61 +0,5% +38,3%

BEL-20 Brüssel 3.529,02 +17,80 +0,5% -4,7%

BUX Budapest 57.878,43 +531,74 +0,9% +32,2%

OMXH-25 Helsinki 4.379,01 +14,50 +0,3% -9,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.540,70 -95,21 -1,1% +43,7%

OMXC-20 Kopenhagen 2.226,45 +20,34 +0,9% +21,3%

PSI 20 Lissabon 6.439,50 +35,08 +0,5% +13,1%

IBEX-35 Madrid 10.058,20 -4,40 -0,0% +22,2%

FTSE-MIB Mailand 29.737,38 +48,93 +0,2% +25,2%

OBX Oslo 1.199,94 +9,09 +0,8% +10,1%

PX Prag 1.389,16 -0,02 -0,0% +15,6%

OMXS-30 Stockholm 2.232,46 -0,54 -0,0% +9,3%

WIG-20 Warschau 2.215,25 -7,19 -0,3% +23,6%

ATX Wien 3.290,78 +11,53 +0,4% +5,0%

SMI Zürich 10.854,32 +51,44 +0,5% +1,2%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,05 -0,09

US-Zehnjahresrendite 4,34 +0,08 +0,46

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:11 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0906 -0,6% 1,0954 1,0966 +1,9%

EUR/JPY 161,29 -0,1% 161,10 161,58 +14,9%

EUR/CHF 0,9516 -0,7% 0,9561 0,9600 -3,9%

EUR/GBP 0,8629 -0,2% 0,8623 0,8652 -2,5%

USD/JPY 147,93 +0,6% 147,07 147,36 +12,8%

GBP/USD 1,2638 -0,4% 1,2705 1,2673 +4,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1437 +0,0% 7,1377 7,1435 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 37.686,03 -0,3% 37.747,74 37.716,58 +127,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,61 77,86 -2,9% -2,25 -1,5%

Brent/ICE 82,75 83,10 -0,4% -0,35 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.040,28 2.044,33 -0,2% -4,05 +11,9%

Silber (Spot) 25,23 25,08 +0,6% +0,15 +5,3%

Platin (Spot) 928,65 935,68 -0,8% -7,03 -13,1%

Kupfer-Future 3,82 3,79 +0,9% +0,03 +0,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

