MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben mit Zollunsicherheiten unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Börsen notieren am Freitagnachmittag weiter in der Verlustzone. Anleger halten sich bedeckt. Die konfuse Dekret-gesteuerte Politik von US-Präsident Donald Trump bereitet Sorgen. Hier gibt es gerade im Verhältnis zu Europa weiter keine belastbaren Details. Potenziell positive Nachrichten gibt es für Großbritannien - Trump hat ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich in Aussicht gestellt. Der DAX gibt 0,3 Prozent auf 22.494 Zähler ab, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent auf 5.453 Punkte. Der Euro notiert weiter auf reduziertem Niveau und geht knapp über der Marke von 1,04 US-Dollar um. An den Anleihemärkten ziehen die Kurse an, die Renditen fallen also.

Tendenziell positive Nachrichten kommen von der Inflationsfront. Nach den günstigen Preisdaten aus Spanien vom Vortag gefallen auch die Daten Frankreich. Der dortige Preisdruck ist im Februar auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gefallen. Die deutschen Vebraucherpreise sind zwar einen Tick über den Erwartungen ausgefallen, positiv hebt die Deutsche Bank aber hervor, dass die Kerninflation deutlich stärker als gedacht nachgegeben habe.

Weiter schwer tut sich der Technologiesektor mit Abgaben von 1,8 Prozent. Der Abverkauf der Nvidia-Aktie am Vortag nach Geschäftszahlen drückt auf das Sentiment sowie mögliche Handelseinschränkungen durch die Trump-Administration. Am Freitag gibt die Nvidia-Aktie weiter leicht nach. Die "Glorreichen Sieben" haben seit den Dezemberhochs nun fast 15 Prozent an Wert verloren.

Allianz und BASF mit Zahlenausweisen

Für die Allianz-Aktie geht es nach Geschäftszahlen 1,2 Prozent nach unten. Die UBS attestiert dem Versicherer starke Viertquartalszahlen und eine Ausschüttung über den hauseigenen Erwartungen. Allerdings machten ein marginales Verfehlen der Solvabilität-Erwartung bzw- des Ausblicks Senkungen der Schätzungen wahrscheinlicher als Erhöhungen.

Stifel spricht mit Blick auf die Viertquartalszahlen von BASF von einem bescheidenen Volumenwachstum. Immerhin habe es aber keinen weiteren Preisverfall gegeben: Die Kernsegmente hätten ein durchschnittliches Volumenwachstum von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbucht und die Preise seien um 0,5 Prozent gesunken. Das reicht aus, um die Aktie 0,8 Prozent nach oben zu schicken. Das Papier bewegt sich seit Jahren mehr oder weniger seitwärts.

Gut sieht es beim französischen Baustoffkonzern Saint-Gobain aus. Laut JP Morgan berichtete er erneut von einem Jahr hervorragender operativer Umsetzung mit soliden Ergebnissen und starker Cashflow-Generierung. Die Aktien steigen 1,6 Prozent und ziehen auch Heidelberg Materials im DAX um 0,7 Prozent nach oben.

Forvia brechen an der Pariser Börse um mehr 20 Prozent ein, nachdem der französische Autozulieferer seine Prognose veröffentlicht hat, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Valeo verlieren 12 Prozent, nachdem der Autozulieferer über Auftragsstornierungen in Milliardenhöhe berichtet hat. Das drückt auch die Continental-Aktie um 1,6 Prozent. Für Schaeffler geht es sogar 3,3 Prozent nach unten.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.453,46 -0,3% -19,10 +11,4%

Stoxx-50 4.755,11 -0,1% -6,73 +10,4%

DAX 22.494,43 -0,3% -56,46 +13,0%

MDAX 28.275,86 -1,0% -282,33 +10,5%

TecDAX 3.775,56 -0,7% -27,56 +10,5%

SDAX 14.845,81 -1,1% -161,84 +8,3%

FTSE 8.807,72 +0,6% 51,51 +7,8%

CAC 8.093,38 -0,1% -9,14 +9,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,40 -0,02 +0,04

US-Zehnjahresrendite 4,24 -0,02 -0,33

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:07 Do, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0413 +0,2% 1,0388 1,0408 +0,5%

EUR/JPY 156,93 +0,8% 155,87 156,05 -3,7%

EUR/CHF 0,9393 +0,4% 0,9349 0,9359 +0,1%

EUR/GBP 0,8260 +0,2% 0,8257 0,8246 -0,2%

USD/JPY 150,70 +0,6% 150,04 149,94 -4,2%

GBP/USD 1,2607 +0,0% 1,2581 1,2621 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2898 -0,1% 7,2931 7,2985 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 82.373,50 -2,7% 79.729,00 85.456,85 -13,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,23 70,35 -1,6% -1,12 -2,3%

Brent/ICE 73,08 74,04 -1,3% -0,96 -1,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,15 45,25 -2,4% -1,10 -9,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.836,05 2.873,60 -1,3% -37,55 +8,1%

Silber (Spot) 30,90 31,28 -1,2% -0,38 +7,0%

Platin (Spot) 940,92 956,50 -1,6% -15,58 +3,7%

Kupfer-Future 4,49 4,58 -1,9% -0,09 +11,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

