MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben nach US-Abstufung unter Abgabedruck

DOW JONES--Weiter zurückhaltend präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Wichtigstes Thema zu Wochenbeginn ist die Herunterstufung des Ratings für die USA durch Moody's auf "Aa1" und damit der Verlust der letzten "Triple-A"-Einstufung. Die Ratingagentur warnt davor, dass die hohen Haushaltsdefizite die Schulden- und Zinslast weiter in die Höhe treiben werden. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen nach oben. Der DAX fällt um 0,1 Prozent auf 23.753 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 5.391 Punkte nach, hier drücken stärkere Abgaben bei Finanzwerten sowie Rohstofftiteln.

US-Finanzministier Scott Bessent wiegelte im Zuge der Abstufung ab und nannte sie einen "nachlaufenden Indikator". Es würden Billionen von Dollars in die USA kommen, was die Kompetenz der Investoren zeige; er würde daher nichts auf Moody's geben. Da die anderen Agenturen die USA schon lange abgestuft haben, hält sich der Überraschungseffekt tatsächlich in Grenzen. Am US-Anleihemarkt ziehen Renditen dennoch kräftiger an. Der Zins für die 10-jährigen US-Staatsanleihen steigt um 10 Basispunkte auf 4,54 Prozent.

US-Verschuldung ist nicht unbemerkt geblieben

"Dieses Downgrade kommt als rechtzeitige Erinnerung, dass die steigende US-Verschuldung und -Defizite nicht unbemerkt geblieben sind", sagt Christopher Wong von OCBC. Der Mangel an fiskalischer Disziplin und die unsichere Politik "stellen den Status des US-Dollars als 'Safe Haven' und primäre Reservewährung weiter in Frage", so Wong. Der Euro wertet auf 1,1275 Dollar auf.

Mit der auslaufenden Berichtssaison ist die Nachrichtenlage bei Unternehmen dünn. Im DAX werden die VW Vorzüge ex Dividende in Höhe von 6,36 Euro gehandelt, aber auch viele Nebenwerte schütten am Berichtstag aus. VW fallen daher mit optischem Minus von 5,2 Prozent im DAX auf.

Die Aktien von BNP Paribas ragen mit 1,9 Prozent Plus gegen den schwächeren Banken-Sektor (-0,8%) hervor dank ihres neuen Aktienrückkaufprogramms. Die französische Bank will für 1,08 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen, und zwar schon binnen eines Monats.

Ryanair legen um 4,7 Prozent zu. Hier liegt zwar der Jahresgewinn leicht unter Erwartung. Die Analysten von Jefferies heben jedoch den Sommer-Ausblick 2025 als positiv hervor. Hier werden Preissteigerungen im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich erwartet.

Die Aktien des Getränkeherstellers Diageo steigen um 1 Prozent dank eines stärkeren organischen Umsatzwachstums im Quartal. Die Jahresprognose wurde bestätigt, auch wenn die Trump-Zölle zu Belastungen von bis zu 150 Millionen Dollar führen könnten.

Stratec legt Jahresfinanzbericht vor

Die Aktie von Stratec haussiert zum Start in die Woche mit plus 13,4 Prozent. Positiv wird zum einen gesehen, dass nun der 2024er-Jahresfinanzbericht vorgelegt wurde. Zudem konnte laut Aussage eines Händlers die bereinigte EBIT-Marge mit 13 Prozent leicht positiv überraschen. Mit der Vorlage der Zahlen hat das Unternehmen den Grundstein gelegt, wieder in die DAX-Familie aufgenommen zu werden.

Dazu wird auch auf Borussia Dortmund geblickt. Der Verein hat erneut die Qualifikation für die Champions League geschafft. An der Börse wurde in der Vorwoche jedoch schon mit dem Erreichen des lukrativen Wettbewerbs gerechnet, die Aktie stieg um rund 20 Prozent. Daher gibt es nun Gewinnmitnahmen mit minus 4,6 Prozent.

