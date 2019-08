MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben unter Druck - Italien im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren auch am Freitagnachmittag mit Abschlägen. Druck kommt gleich von mehreren Seiten. Der Yuan wurde mit 7,0136 wieder über der wichtigen 7er-Marke gefixt, wenn auch nicht so deutlich wie von Analysten befürchtet. Die Furcht vor einer drohenden Abwertungsspirale wird dadurch jedoch nicht geringer. Zudem fiel der Rückgang der chinesischen Erzeugerpreise stärker als erwartet aus, was bereits als Signal für fallende Nachfrage und damit eine Folge des Handelskonflikts gewertet wird. Nahrungsmittel in China verteuerten sich stärker als befürchtet.

In Europa ist derweil Italien wieder zurückgekehrt als Belastungsthema für die Finanzmärkte . Angesichts eines Koalitionsstreits fordert Vize-Regierungschef Matteo Salvini schnellstmöglich Neuwahlen. An der Börse wird die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen als Risiko eingestuft, bereits am Vortag standen die italienischen Staatsanleihen unter Druck. Der Druck dauert am Freitag an. Der DAX verliert 1 Prozent auf 11.728 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,9 Prozent auf 3.344 nach unten. Gold bleibt in dem Umfeld stark nachgefragt - auch wenn der Preis für die Feinunze leicht unter 1.500 Dollar fällt.

Hoffen auf Glyphosat-Vergleich bei Bayer

Das "neue Politiktheater" in Italien komme zur Unzeit, da der Staatshaushalt für 2020 das aktuell brennendste Thema in Italien sei, heißt es von QC Partners. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass etwaige Neuwahlen im Oktober abgehalten werden. Ende Oktober könnte zudem Großbritannien ohne Folgeabkommen aus der EU ausscheiden. An der Mailänder Börse geht es mit den Kursen um 2,4 Prozent nach unten. Verkauft werden vor allem Bankentitel: Intesa Sanpaolo geben 4,1 Prozent nach, Unicredit 5,8 Prozent oder Ubi Banca 6,9 Prozent.

Gegen den Trend steigen Atlantia an der Mailänder Börse um 2,4 Prozent. Die Aktie des Infrastrukturbetreibers profitiert von der Aussicht auf baldige Neuwahlen. Bei solchen zeichnet sich ein deutlicher Stimmenverlust für 5 Sterne ab. 5 Sterne hat sich in der Vergangenheit dafür stark gemacht, dass Atlantia die Lizenz entzogen wird. Hintergrund ist der Einbruch der Autobahnbrücke in Genua, die von Atlantia betrieben wurde.

Bayer gewinnen 1,8 Prozent. In der Spitze lag die Aktie zweistellig im Plus. Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob das Unternehmen in den USA im Hintergrund an einem Vergleich mit den Glyphosat-Klägern arbeitet. Einem Bericht zufolge soll der Betrag im Bereich von 8 Milliarden Dollar liegen und damit deutlich niedriger als zuvor befürchtet. Die Forderung der Anwälte der Kläger soll bei 10 Milliarden liegen, was auch noch positiv für Bayer zu werten wäre. Analysten schätzen die Hürden für einen Deal aber als hoch ein.

Dazu gibt es noch einige Unternehmensergebnisse, nachdem die Berichtssaison am Vortag ihren Höhepunkt erreicht hatte. Für einen Freudensprung von 8 Prozent beim britischen Werbekonzern WPP sorgen die Quartalszahlen. Der Umsatzrückgang im ersten Halbjahr von 0,6 Prozent auf vergleichbarer Basis war weniger drastisch als befürchtet. Das zweite Quartal wies sogar einen leichten Umsatzanstieg um 0,1 Prozent aus. Dies wird als Zeichen gewertet, dass der Abwärtstrend gebremst wird.

Pfund bleibt unter Abgabedruck

Trotz einer Erhöhung der Umsatz- und Gewinnprognose geht es mit Novo Nordisk um 0,4 Prozent nach unten. Freenet verlieren 0,4 Prozent trotz guter Zahlen. Bei Autozulieferer Hella geht es 5,5 Prozent abwärts. Die Citigroup sprach von einem düsteren Ausblick, den Hella gegeben habe. Ein besserer Umsatzausblick treibt dagegen Carl Zeiss Meditec um 3,7 Prozent nach oben. Bechtle verlieren nach Zahlen 3,4 Prozent - einige Anleger dürften sich an der Marge stören. LEG Immobilien (plus 1,7 Prozent) und Innogy (minus 0,9 Prozent) haben ebenfalls Ergebnisse vorgelegt.

Am Devisenmarkt steht das Pfund unter Druck und rutscht unter die Marke von 1,2100 Dollar. Hier drücken schwache britische Konjunkturdaten sowie der Schatten eines möglichen harten Brexit Ende Oktober.

