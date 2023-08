MÄRKTE EUROPA/Börsen bröckeln wieder ab - Nebenwerte im Blick

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich Europas Börsen am Montagnachmittag. Die Kurse bröckeln angesichts einer nachrichtenarmen Lage und sinkender US-Börsen wieder ab. Die Umsätze sind allerdings gering, Verkaufsdruck gibt es nicht. Der DAX notiert noch 0,1 Prozent höher bei 15.843 Punkten, der Euro-Stoxx-50 hat schon 0,2 Prozent auf 4.312 Punkte ins Minus gedreht. Kursgewinner im DAX sind Covestro mit neuen Übernahmespekulationen und Henkel nach dem guten Ausblick in der Vorwoche.

Die Sektoren der Öl und Rohstoffwerte stellen die Schlusslichter in Europa mit bis zu 1,9 Prozent Abschlag. Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt überschritten, viele Marktteilnehmer verabschieden sich in der Folge in die Sommerferien.

Bremsfaktoren für die Börsen kommen von den zunehmenden Problemen chinesischer Immobilienfinanzierer. Dazu setzt sich in den USA die Erkenntnis durch, dass die Zinsen längere Zeit hoch bleiben dürften. Die durchwachsenen US-Inflationsdaten hatten bereits gezeigt, dass sich ein schnelles Nachlassen der Preisanstiege nicht abzeichnet.

Höhere Zinserwartungen senken aber besonders bei Technologiewerten die Aktienbewertungen. Entsprechend stehen US-Indizes wie der Nasdaq unter Druck und belasten auch die Stimmung in Europa.

Covestro mit Kauffantasie gesucht

Für einen Kurssprung von 4,2 Prozent auf 48,50 Euro bei Covestro sorgt ein Agenturbericht über das weitere Kaufinteresse durch Adnoc für 60 Euro. Ob der Preis stimme spiele keine Rolle, heißt es im Handel. Wichtig sei, dass die Übernahmespekulation damit wieder erwacht sei.

Für die Aktie von Philips geht es um 3 Prozent nach oben. Die Investmentgesellschaft Exor hat sich mit 15 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Exor will sich als langfristiger Minderheitsinvestor engagieren. Auch wenn kurzfristig eine Aufstockung nicht geplant ist, habe der neue Großaktionär die Möglichkeit, die Beteiligung auf 20 Prozent zu erhöhen.

Die Bilfinger-AKtie verbessert sich um 2,7 Prozent. Positiv wird gewertet, dass der Industriedienstleister das EBITA überproportional zum Umsatz steigern konnte. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, das Jahresziel zu erreichen, heißt es.

Bei Talanx kommen die Zahlen zum zweiten Quartal gut an, für die Aktie geht es um 2,4 Prozent nach oben. Der Versicherer ist nach dem ersten Halbjahr zuversichtlich, das Gewinnziel von 1,4 Milliarden Euro für 2023 und den angepeilten Versicherungsumsatz zu übertreffen.

Bei Personalvermittler Adesso geht es sogar 6,5 Prozent höher. Für die Analysten von Jefferies haben sie ein solides zweites Quartal abgeliefert. Der Einbruch bei der EBITDA-Marge war so erwartet worden. Grund seien der anhaltend starke Personalaufbau von rund 32 Prozent und die niedrigste Anzahl an Arbeitstagen in zweiten Quartal.

Als "echte Enttäuschung" wird die erneute Prognosesenkung von Nagarro gewertet. Die Aktien rutschen um 6,4 Prozent ab. Das Management des IT-Beraters und Softwarentwicklers strapaziere das Vertrauen der Aktionäre, heißt es im Handel. Die Aktienbewertungen seien nach der jüngsten Senkung bereits deutlich gefallen. Sollte sich das Umfeld nicht verbessern, dürfte das Unternehmen weiter unter den Kosten leiden.

Die Zahlen zum ersten Halbjahr von TAG Immobilien enthalten nach Aussage eines Marktteilnehmers wenig Überraschendes. Die Bewertung des Portfolios wurde, wie bei den Wettbewerbern, gesenkt. Nach der zuletzt stärkeren Aktienerholung drücken nun Gewinnmitnahmen um 4,7 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.312,34 -0,2% -8,99 +13,7%

Stoxx-50 3.964,90 -0,2% -8,61 +8,6%

DAX 15.843,22 +0,1% 11,05 +13,8%

MDAX 27.915,87 -0,6% -168,38 +11,1%

TecDAX 3.129,48 +0,0% 1,22 +7,1%

SDAX 13.212,98 -0,2% -24,84 +10,8%

FTSE 7.489,23 -0,5% -34,93 +1,0%

CAC 7.321,07 -0,3% -19,12 +13,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,63 +0,01 +0,06

US-Zehnjahresrendite 4,20 +0,05 +0,32

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:41 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0884 -0,6% 1,0932 1,0961 +1,7%

EUR/JPY 158,33 -0,3% 158,30 158,73 +12,8%

EUR/CHF 0,9600 +0,1% 0,9588 0,9607 -3,0%

EUR/GBP 0,8616 -0,1% 0,8622 0,8627 -2,6%

USD/JPY 145,47 +0,3% 144,80 144,82 +10,9%

GBP/USD 1,2632 -0,5% 1,2680 1,2706 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2897 +0,4% 7,2758 7,2576 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.328,45 -0,1% 29.392,81 29.366,30 +76,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,55 83,19 -0,8% -0,64 +4,7%

Brent/ICE 86,02 86,81 -0,9% -0,79 +4,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,79 35,30 -1,4% -0,51 -55,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,45 1.913,80 -0,4% -8,35 +4,5%

Silber (Spot) 22,44 22,69 -1,1% -0,25 -6,4%

Platin (Spot) 896,95 913,30 -1,8% -16,35 -16,0%

Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,2% -0,01 -2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

