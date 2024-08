MÄRKTE EUROPA/Börsen bügeln Rücksetzer wieder aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der kleine Rücksetzer an den europäischen Aktienmärkten wird mit dem kleinen Plus am Mittwoch bereits wieder ausgebügelt. Alles in allem sind die Umsätze extrem dünn, Anleger warten nun auf neue Impulse. Diese könnten von dem am Donnerstag beginnenden Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole ausgehen. Im Fokus steht dabei vor allem die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Freitag. Der Markt erwartet klare Signale für eine Zinssenkung im September. Der DAX zeigt sich 0,4 Prozent höher bei 18.430 Zählern, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 4.880 Punkte zu.

Die Kursgewinner in Europa kommen aus dem Rohstoffsektor, dessen Subindex im Stoxx-600 um 1,2 Prozent zulegt. Als Kurstreiber machen Händler eine Erholung der Eisenerzpreise vom Zweijahrestief aus. Grund seien Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der chinesischen Importe für den Bau. An der Spitze der Gewinner steht das niederländische Explorationsunternehmen Fugro mit 4,3 Prozent. Auch TGS legen 2,3 Prozent zu. Bei Fugro hat die ING zudem das Kursziel erhöht. Auch andere Aktien rund um den Rohstoffsektor notieren weit vorn, so die Stahl- und Minenwerte. Bei Stahl legen Voestalpine und Thyssenkrupp je 2,3 Prozent zu, dicht gefolgt von den Minenwerten Rio Tinto und Anglo American mit je 2,1 Prozent.

Jackson Hole mit Powell-Rede im Fokus

Powell wird in seiner Rede in Jackson Hole "etwas mehr Vertrauen in den Inflationsausblick" zum Ausdruck bringen, während er "etwas mehr Gewicht auf die Abwärtsrisiken am Arbeitsmarkt" legen wird als im Juli, wie Goldman Sachs glaubt. Die Analysten erwarten, dass die Rede ihre Prognose von drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte bei jeder der verbleibenden drei Sitzungen dieses Jahres unterstützen werde.

"Eine taubenhafte Überraschung könnte jeder Hinweis darauf sein, dass das Niveau des Leitzinses unangemessen hoch ist, während eine falkenhafte Überraschung stattdessen darauf hinweisen könnte, dass die allgemeinen finanziellen Bedingungen immer noch recht locker sind", heißt es von Goldman Sachs weiter.

Der Euro könnte seine jüngsten Gewinne zum Dollar vor der zu erwartenden Zinssenkung der US-Notenbank noch ausbauen, meint ING. Aktuell notiert der Euro bei 1,1121 Dollar. Im asiatisch dominierten frühen Handel kostete er 1,1133 Dollar.

Unternehmensnachrichten bei Nebenwerten eher mau

Auf Unternehmensseite sieht es nachrichtlich dünn aus. Einige Zahlen aus der zweiten Reihe kommen nicht so gut an - vor allem in der Schweiz. Bei Alcon geht es 1,9 Prozent tiefer. Nach Einschätzung von Vontobel haben sich die Umsätze im zweiten Quartal etwas schwächer als erwartet entwickelt. Die Ergebnisseite habe aber die Erwartungen erfüllt. Den Ausblick hat der Konzern bestätigt.

Für Softwareone geht es in der Schweiz gleich um 4,6 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat die Prognose für das Umsatzwachstum für das laufende Jahr bei konstanten Wechselkursen auf plus 7 bis plus 9 Prozent gesenkt nach zuvor plus 8 bis 10 Prozent. Softwareone verweist auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich auf das Kaufverhalten der Kunden auswirken könnten.

Die schwierige Marktentwicklung in Europa zeigt sich auch im Halbjahresresultat von Feintool, deren Titel in Zürich etwas leichter notieren.

Der Kurs des Laserspezialisten Mynaric sackt um weitere 35 Prozent auf 4,21 Euro ab, Anfang des Jahres notierte die Aktie noch bei 22,30 Euro. Die Analysten von Hauck Aufhäuser haben die Aktien von "Kaufen" gleich auf "Verkaufen" abgestuft und sehen ein Kursziel von null. Mynaric musste zuvor ihre gerade vor zwei Monaten gegebene Jahresprognose kassieren und hat ihre Umsatzerwartung auf ein Drittel zusammengestrichen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.879,55 +0,5% 21,97 +7,9%

Stoxx-50 4.469,69 +0,3% 13,52 +9,2%

DAX 18.429,88 +0,4% 72,36 +10,0%

MDAX 24.895,85 +0,5% 126,64 -8,3%

TecDAX 3.342,72 +0,5% 18,24 +0,2%

SDAX 13.907,51 +0,8% 110,94 -0,4%

FTSE 8.290,11 +0,2% 16,79 +7,3%

CAC 7.518,09 +0,4% 32,36 -0,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,22 +0,01 -0,35

US-Zehnjahresrendite 3,82 +0,01 -0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:45 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1124 -0,0% 1,1119 1,1105 +0,7%

EUR/JPY 162,57 +0,6% 161,89 161,86 +4,5%

EUR/CHF 0,9515 +0,1% 0,9498 0,9525 +2,5%

EUR/GBP 0,8530 -0,1% 0,8537 0,8530 -1,7%

USD/JPY 146,16 +0,7% 145,57 145,78 +3,7%

GBP/USD 1,3041 +0,1% 1,3024 1,3019 +2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1334 +0,2% 7,1270 7,1322 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 59.418,85 +0,2% 59.325,80 59.140,80 +36,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,37 73,17 +0,3% +0,20 +3,4%

Brent/ICE 77,46 77,20 +0,3% +0,26 +2,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,585 38,16 -1,5% -0,57 +22,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.509,21 2.513,82 -0,2% -4,62 +21,7%

Silber (Spot) 29,61 29,45 +0,6% +0,16 +24,6%

Platin (Spot) 970,53 950,50 +2,1% +20,03 -2,2%

Kupfer-Future 4,19 4,16 +0,7% +0,03 +6,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2024 06:58 ET (10:58 GMT)