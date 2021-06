MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen leicht in Plus - Scor sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Freitagmittag leicht ins Plus. Nach der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben die Börsenampeln erst einmal auf Grün. In den Blick rückt nun jedoch schon die Sitzung der US-Notenbank am nächsten Mittwoch und der Verfall am kommenden Freitag: "Der Wochenanfang vor der Fed-Sitzung ist häufig eher bullish", sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest. Und der Verfallstermin verlängert häufig die bestehenden Trends.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.624 Punkte. Vor allem die Auto-Aktien schieben den Index an, sie legen um jeweils rund 1 Prozent zu. "Die Mai-Absatzzahlen von VW bestätigen den positiven Trend", so ein Marktteilnehmer. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,5 Prozent auf 4.115 Punkte an.

Fed dürfte Tapering diskutieren

Nach Einschätzung der Commerzbank dürfte die Fed nächste Woche einen kleinen Schritt in Richtung eines Ausstiegs aus ihrem Anleihenkaufprogramm machen. Zwar werde es im nach der Sitzung veröffentlichten Statement keine entsprechenden Hinweise geben. Fed-Chef Jerome Powell dürfte aber genug Spielraum sehen, um bei der Pressekonferenz zumindest einzuräumen, dass über die Frage eines Ausstiegs diskutiert worden sei. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Käufe erst zur Jahreswende zurückgefahren werden.

Deutlicher nach unten geht es für den Bankensektor mit Abschlägen von 0,7 Prozent. Im DAX geben Deutsche Bank 3,8 Prozent ab. "Über die Zinsmargen sind die Banken der Verlierer des Renditerückgangs", so ein Händler. In den USA fielen die Renditen der Langläufer am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit drei Monaten, und auch in Europa stehen sie unter Druck: "Der Markt ist nach wie vor der Meinung, dass die hohe Inflation nur ein temporäres Phänomen ist", so der Marktteilnehmer.

Die meisten europäischen Branchenindizes ziehen aber an, besonders der Index der Basic Resources mit einem Plus von 2,1 Prozent. Händler verweisen auf die günstigen Konjunktur-Erwartungen mit der Entspannung in der Pandemie. Für den Autosektor geht es 1 Prozent nach oben.

In der zweiten Reihe ziehen K+S um 7 Prozent an. Das Magazin "Der Aktionär" soll die Aktie zum Kauf empfohlen haben. Aus dem Handel verlautete überdies, dass Stifel die K+S-Aktie auf "Buy" hochgestuft habe. Aixtron setzen ihren Aufschwung mit einem Plus von 1,9 Prozent fort. Dagegen fallen Morphosys um 3,1 Prozent, nachdem JP Morgan sie auf "Neutral" abgestuft hat.

Scor beendet Rechtsstreit mit Covea

Scor schießen um 6,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den Rechtsstreit mit Covea beigelegt. Die Deutsche Bank bewertet die Entwicklung als sehr positiv und erwartet nun eine deutliche Outperformance. Scor gibt einen Teil der Geschäfte von Irish Life an Covea ab und erhält dafür etwa 1 Milliarde Dollar. Auch die Klage von Covea gegen das Scor-Management wegen Marktmanipulation ist nun vom Tisch.

Grifols ziehen in Madrid um 8 Prozent an. Damit profitiert der Pharmakonzern erneut vom Misserfolg des US-Konkurrenten Vertex bei einer Studie zur Behandlung schweren Alpha-1-Antitrypsinmangels (AAT). Der Einsatz des Grifols-Medikaments Prolastin und des CSL-Behring-Medikaments Reprisa bleiben damit auf absehbare Zeit die einzig erfolgversprechenden Behandlungsmethoden. Bereits im Oktober hatte Vertex eine Studie zur Behandlung von AAT-Mangel beendet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.114,92 0,46 18,85 15,83

Stoxx-50 3.537,92 0,53 18,80 13,82

DAX 15.624,21 0,34 52,99 13,89

MDAX 33.924,84 0,45 153,57 10,16

TecDAX 3.460,99 0,51 17,57 7,73

SDAX 16.324,42 0,42 68,27 10,56

FTSE 7.133,28 0,64 45,10 9,72

CAC 6.588,92 0,65 42,43 18,69

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,28 -0,02 -0,52

US-Zehnjahresrendite 1,44 0,00 -1,24

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17.06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2157 -0,15% 1,2189 1,2175 -0,5%

EUR/JPY 133,08 -0,03% 133,36 133,40 +5,5%

EUR/CHF 1,0894 +0,01% 1,0895 1,0903 +0,8%

EUR/GBP 0,8583 -0,05% 0,8595 0,8607 -3,9%

USD/JPY 109,47 +0,11% 109,42 109,56 +6,0%

GBP/USD 1,4162 -0,10% 1,4181 1,4146 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3884 +0,03% 6,3827 6,3928 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 37.555,50 +2,41% 37.134,00 37.079,50 +29,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,52 70,29 +0,3% 0,23 +45,3%

Brent/ICE 72,69 72,52 +0,2% 0,17 +41,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,93 1.897,80 -0,2% -3,88 -0,2%

Silber (Spot) 28,20 27,98 +0,8% +0,23 +6,9%

Platin (Spot) 1.156,50 1.155,20 +0,1% +1,30 +8,1%

Kupfer-Future 4,59 4,49 +2,4% +0,11 +30,2%

===

