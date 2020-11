MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen leicht ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einsetzenden moderaten Gewinnmitnahmen drehen Europas Börsen am Mittwochmittag leicht ins Minus. Die Ankündigung einer geregelten Amtsübergabe durch US-Präsident Donald Trump an Joe Biden hatte die Märkte am Vortag nach oben getrieben. Das Umfeld bleibt indes günstig. Gestützt wird die Stimmung global nach wie vor von der Erwartung einer schnellen Verfügbarkeit der Impfstoffe und der Hoffnung auf einen reibungslosen Übergang im US-Präsidentenamt. "Immer wieder für Rückschläge können aber die Lockdowns sorgen", heißt es indes warnend im Handel.

Der DAX gibt um 0,3 Prozent auf 13.250 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent auf 3.499 Punkte. Im weiteren Tagesverlauf beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Im Kern geht es um eine Verlängerung, aber auch um eine Verschärfung der bestehenden Maßnahmen. Gefragt sind tendenziell eher defensive Titel, die zuletzt gemieden wurden zu Gunsten der Konjunkturzykliker.

Mit dem Verkauf von Yinlu setzt Nestle die Strategie konsequent um, sich von schwächelnden Randbereichen zu trennen. Nestle verkauft aktuell die Geschäfte der Marke Yinlu mit Erdnussmilch und Reis-Porrige in Dosen an Food Wise. Die Analysten von Baader rechnen als nächstes mit einem Abstoßen von Hsu-Fu Chi. Der Vorstand um CEO Mark Schneider setze die auf Transformation abzielende Strategie gut um. Er nehme notfalls in Kauf, frühere strategische Entscheidungen zu korrigieren. Nestle gewinnen 0,1 Prozent.

Thyssenkrupp setzen Rally fort

Die Deutsche Bank setzt in ihrer Anlagestrategie stärker auf zyklische Werte. Das Haus hat Thyssenkrupp auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 8 Euro. Der Kurs hat in den vergangenen vier Handelstagen schon um 20 Prozent zugelegt. Dennoch gewinnen Thyssenkrupp weitere 4,3 Prozent. Voestalpine wurden von den Analysten dagegen auf "Hold" gesenkt - für die Aktie geht es daraufhin an der Wiener Börse um 0,3 Prozent nach unten.

Aroundtown geben nach neuen Geschäftszahlen 2,4 Prozent ab. Die Mieteinnahmen hätten die Schätzung seines Analysten getroffen, die Ertragsseite liege dagegen etwas darunter, sagt ein Händler. Die Aktie hatte sich zuletzt deutlich besser als die von in Wohnimmobilien tätigen Konkurrenten entwickelt.

Für die Aktie von Softing geht es um 14 Prozent nach oben. Als Treiber wird die Nachricht genannt, dass die Softing-Tochter GlobalmatiX gemeinsam mit Projektpartnern vom Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg den Zuschlag für das autonome Buslinienkonzept in Waiblingen erhalten hat. "Hier geht es vor allem um die Expertise, die sich Softing dadurch aneignen kann", so ein Marktteilnehmer. Über finanzielle Details wurde dagegen nichts gesagt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.498,87 -0,26 -9,11 -6,58

Stoxx-50 3.074,96 -0,35 -10,74 -9,64

DAX 13.250,30 -0,32 -42,14 0,01

MDAX 29.036,16 0,02 6,74 2,55

TecDAX 3.052,31 1,12 33,78 1,24

SDAX 13.632,14 -0,16 -22,42 8,95

FTSE 6.395,46 -0,57 -36,71 -14,72

CAC 5.554,18 -0,08 -4,24 -7,09

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,58 -0,01 -0,82

US-Zehnjahresrendite 0,87 -0,01 -1,81

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 08:07 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1887 -0,05% 1,1898 1,1841 +6,0%

EUR/JPY 124,21 -0,04% 124,36 122,99 +1,9%

EUR/CHF 1,0844 +0,09% 1,0845 1,0798 -0,1%

EUR/GBP 0,8921 +0,22% 0,8905 0,8952 +5,4%

USD/JPY 104,49 +0,01% 104,53 103,88 -3,9%

GBP/USD 1,3325 -0,26% 1,3359 1,3225 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5742 -0,02% 6,5813 6,5764 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.346,25 +1,07% 18.896,72 17.993,51 +168,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,11 44,91 +0,4% 0,20 -19,5%

Brent/ICE 48,33 47,86 +1,0% 0,47 -21,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,46 1.807,40 +0,2% +4,06 +19,4%

Silber (Spot) 23,42 23,33 +0,4% +0,10 +31,2%

Platin (Spot) 958,00 963,00 -0,5% -5,00 -0,7%

Kupfer-Future 3,28 3,30 -0,5% -0,02 +16,2%

