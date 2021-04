MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen leicht ins Minus - Beiersdorf gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Mittwochnachmittag leicht ins Minus. Das Umfeld wird im Handel aber weiter als günstig beschrieben. Der Fokus der Anleger liegt zunächst auf dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend. Zu Überraschungen dürfte es aber kaum kommen, so Axi. An der Börse warte man aber gespannt darauf, wie viele FOMC-Mitglieder eine frühere Zinserhöhung als 2023 für möglich erachten. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 15.175 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.959 Punkte nach unten.

Für die Aktien des französischen Versorgers EDF geht es in Paris um 10,6 Prozent auf 12,41 Euro aufwärts. Die Analysten der Citigroup verweisen auf einen Agentur-Bericht, dem zufolge EDF zur Umstrukturierung verstaatlicht werden könnte. Der Übernahmepreis für die Minderheitsaktionäre könnte Richtung 20 Euro liegen. Die Citi stuft die Aktie als kaufenswert ein, verweist allerdings auf ein hohes Risiko.

Amundi könnte Geschäftsteile der Societe Generale kaufen

Amundi legen 3,4 Prozent zu. Positiv wird hier gesehen, dass die Societe Generale (+0,2%) exklusive Gespräche mit dem französischen Vermögensverwalter über den Verkauf von Asset-Management-Aktivitäten für 825 Millionen Euro führt. Die französische Bank teilte mit, die Gespräche konzentrierten sich auf die Geschäftsbereiche, die von ihrer Tochtergesellschaft Lyxor geführt werden. Der Deal mit Amundi werde das 2018 begonnene Vorhaben der Bank zum Abschluss bringen, sich auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren und gleichzeitig die Konzernstruktur zu vereinfachen.

Prosus geben kräftig um 4,5 Prozent nach. Grund ist der Verkauf eines Teils der Tencent-Beteiligung von Prosus. Diese ist nun auf 28,9 Prozent gesunken. Prosus weist eine hohe Korrelation mit der Entwicklung der Tencent-Aktie auf, der mit Abstand wichtigsten Unternehmensbeteiligung. Von daher überraschen die Prosus-Abgaben nicht. Die Tencent-Aktie hatte auf den Verkauf mit Abgaben von 3,8 Prozent reagiert.

Beiersdorf gewinnen nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2,5 Prozent. Das Unternehmen hat ein Umsatzwachstum von organisch 6,3 Prozent erzielt. Die Citigroup hatte nur mit 3 Prozent gerechnet. Sehr stark ist das Wachstum in der Tesa-Sparte mit 23,6 Prozent ausgefallen - dem steht nur eine Citi-Schätzung von 10 Prozent gegenüber.

Für die Aktie von Cropenergies geht es dagegen um 7,1 Prozent nach unten. Als enttäuschend wird im Handel der Ausblick des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr eingestuft. So rechnet Cropenergies beim operativen Ergebnis wie beim EBITDA mit einem deutlicheren Rückgang zum Vorjahr. Hier hatten einige Analysten eine Zunahme erwartet. Die Umsatzprognose liegt dagegen im Rahmen der Markterwartung. Als Belastungsfaktor werden die gestiegenen Rohstoffpreise genannt. Gleich mitverkauft wird die Aktie von Verbio, die um 11 Prozent einbricht.

Neugeschäft bei Grenke bricht im ersten Quartal ein

Der Leasingkonzern Grenke (-4,3%) hat im ersten Quartal einen Rückgang des Neugeschäfts um fast die Hälfte verbucht. Dies sei die Folge der schwächeren Konjunktur aufgrund der Corona-Pandemie sowie Ergebnis der erfolgreichen Fokussierung auf Small-Ticket-Verträge, die höhere Deckungsbeitragsmargen erwirtschaften.

Mit Blick auf das 22,5-prozentige Umsatzwachstum von Shop Apotheke (-2,0%) im ersten Quartal auf 284 Millionen Euro weisen Analysten darauf hin, dass die Stärke im Geschäft mit rezeptfreien Präparaten dazu beigetragen habe, die Schwäche im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu kompensieren. Zunächst sei aber kein Kurstreiber für die Aktie mehr in Sicht.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.958,98 -0,29 -11,44 11,44

Stoxx-50 3.348,70 -0,29 -9,74 7,73

DAX 15.175,00 -0,25 -37,68 10,61

MDAX 32.497,99 0,10 32,52 5,53

TecDAX 3.444,33 -0,33 -11,51 7,21

SDAX 15.711,10 -0,79 -125,39 6,41

FTSE 6.888,90 0,96 65,35 5,62

CAC 6.133,29 0,03 1,95 10,48

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,32 -0,01 -0,56

US-Zehnjahresrendite 1,66 0,00 -1,02

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1896 +0,20% 1,1870 1,1837 -2,6%

EUR/JPY 130,66 +0,25% 130,31 129,93 +3,6%

EUR/CHF 1,1041 -0,16% 1,1039 1,1048 +2,1%

EUR/GBP 0,8662 +0,85% 0,8606 0,8545 -3,0%

USD/JPY 109,83 +0,04% 109,79 109,76 +6,3%

GBP/USD 1,3737 -0,62% 1,3792 1,3853 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,5458 +0,05% 6,5443 6,5416 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 56.749,75 -2,02% 58.321,80 57.947,51 +95,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,04 59,33 -0,5% -0,29 +21,3%

Brent/ICE 62,52 62,74 -0,4% -0,22 +21,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.738,28 1.742,48 -0,2% -4,20 -8,4%

Silber (Spot) 25,09 25,13 -0,1% -0,03 -4,9%

Platin (Spot) 1.237,50 1.237,03 +0,0% +0,48 +15,6%

Kupfer-Future 4,06 4,12 -1,3% -0,05 +15,3%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 10:00 ET (14:00 GMT)