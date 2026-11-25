DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte drehen bis Mittwochmittag leicht ins Minus. Das Umfeld bleibt schwierig, im Handel rechnet man daher mit anhaltend hoher Schwankungsanfälligkeit, insbesondere im Technologiesektor. Vorböslich zeichnen sich Abgaben von 3 Prozent im US-Technologiebereich ab. Spannend wird die Entwicklung der Anthropic-Aktie, die am Vortag unter den Ausgabepreis gefallen war. Es zeichnen sich in dem Papier weitere Verluste ab. "Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme", kommentiert CMC die jüngste Entwicklung nach der Rückholaktion von Jensen Huang als Nvidia-CEO. Die Inflations- und Zinssorgen seien ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI‑Investitionen. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally brauche es daher mehr als eine Personalentscheidung bei Nvidia.

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Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 24.935 Punkte. Wichtig ist aus technischer Sicht, dass er nicht nachhaltig unter die 200-Tagelinie bei rund 25.000 Punkten rutscht, um sich Aufwärtspotenzial zu bewahren. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,6 Prozent auf 5.967 Punkte. Am Anleihemarkt geben die Renditen nach. Der Euro kommt nach seiner Erholung am Vortag etwas zurück auf 1,0949 Dollar. Vom Ölpreis kommt kein Störfeuer. Der Brent-Preis fällt um 0,2 Prozent und bewegt sich weiter im Bereich um 90 Dollar.

Thema im Handel sind am Vortag bekannt gewordene Pläne der USA für neue Handelszölle. Nachdem die am "Liberation Day" angekündigten Zölle in der Zwischenzeit allesamt vom Obersten Gerichtshof der USA einkassiert wurden, habe das Thema an den Märkten aber an Schrecken verloren, heißt es. Die USA sollen laut informierten Personen Zollerhöhungen gegen China und EU-Länder vorbereiten, weil diese US-Unternehmen benachteiligten, indem sie ihre heimische Industrie durch staatliche Förderung unterstützten.

Highlight des Tages dürfte die Bekanntgabe des von der US-Notenbank besonders beachteten Preisindex der persönlichen Konsumausgaben in den USA am Nachmittag werden. Er könnte für Bewegung bei den Zinsspekulationen sorgen. Erwartet wird für Oktober ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Kernrate sollen die Preise um 0,3 Prozent bzw. 3,2 Prozent gestiegen sein. Am Abend wird dann das Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Regionen der USA gibt.

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Im europäischen Technologiesektor geht es mit nach negativen Vorgaben der Wall Street um 2,2 Prozent nach unten. Die Prosus-Aktie fällt um 3,4 Prozent nach durchwachsenen Halbjahreszahlen. Infineon verlieren 4,4 Prozent, Siemens Energy 1,9 Prozent oder ASML 3,1 Prozent.

Eine Studie von JP Morgan setzt dagegen positive Akzente im Autosektor und löst Leereindeckungen aus. Der Stoxx-Subindex steigt um 2,9 Prozent und ist klarerer Tagessieger. Die Analysten sehen Potenzial für eine Stabilisierung der Absatzvolumen der deutschen Premium-Autoproduzenten in China. Sie haben die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" erhöht, was die Aktie um 2,8 Prozent nach oben treibt. Für Mercedes-Benz geht es nach einer bestätigten "Overweight"-Einstufung um 1,7 Prozent nach oben. VW gewinnen 4,7 und BMW 4,1 Prozent.

Die Bayer-Aktie leidet unter einem Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen das Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland wegen eines Streits über die Erstattungspreise vom Markt nimmt. Der Kurs fällt um 3,9 Prozent.

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Hannover Rück hat anlässlich seines Kapitalmarkttages mitgeteilt, dass der Gewinn 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro zulegen soll. Bis 2029 peilt der Rückversicherer einen kontinuierlichen Gewinnanstieg an. Die Aktie gibt dennoch um 0,5 Prozent nach.

Als insgesamt "leicht positiv" werden im Handel die Zahlen wie auch der Ausblick von Aroundtown eingestuft. Der Immobilienkonzern hat die Jahresprognose für das operative Ergebnis nach oben eingeengt. Für das Papier geht es um 6,9 Prozent nach oben, auch gestützt von Leereindeckungen. Aber auch andere Immobilienaktien ziehen an, Vonovia um 2,7 Prozent. Der Stoxx-Branchenindex liegt 1,4 Prozent vorne. Die Aussichten für den Sektor hätten sich zuletzt verbessert, die deutlich gefallenen Renditen seien positiv, heißt es dazu.

Remy Cointreau hat besser als erwartete Halbjahreszahlen vorgelegt. Das organische Gewinnwachstum hat laut Barclays mit 7,8 Prozent die Konsensschätzung von 4,6 Prozent klar geschlagen. Remy Cointreau haussieren darauf um 10,1 Prozent. Im Gefolge gewinnen beispielsweise Diageo 1,0 oder Pernod Ricard 0,5 Prozent.

AMS-Osram haussieren um 13,6 Prozent. Grund ist die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Samsung Display. Daneben werden sich die Südkoreaner mit 10 Prozent an AMS-Osram beteiligen. Beide Unternehmen wollen gemeinsam eine neuartige microLED-Technologie der nächsten Generation mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen entwickeln und kommerzialisieren. Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz soll mittel- bis langfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bestehen. Vontobel spricht von einer eindeutig positive Entwicklung für die angespannte Bilanz.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.966,83 -0,6 -36,93 6.003,76 3,0

Stoxx-50 5.247,40 -0,2 -11,25 5.258,65 6,7

DAX 24.935,33 -0,3 -82,48 25.017,81 1,8

MDAX 28.817,06 +0,1 25,43 27.039,42 -5,9

TecDAX 3.788,28 -1,2 -45,50 3.091,28 4,6

SDAX 16.962,76 -0,4 -68,75 13.062,07 -1,2

FTSE 10.463,28 -0,0 -3,79 10.467,07 5,4

CAC 8.080,34 +0,5 39,85 8.040,49 -0,8

SMI 14.777,82 +0,3 43,93 14.733,89 11,4

ATX 6.101,73 -1,9 -120,02 6.221,75 14,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:35

EUR/USD 1,0949 -0,1 -0,0015 1,0964 1,0971

EUR/JPY 174,32 -0,2 -0,3000 174,62 174,7200

EUR/CHF 0,9095 -0,7 -0,0065 0,9160 0,9164

EUR/GBP 0,8372 +0,2 0,0016 0,8356 0,8361

USD/JPY 159,2 -0,0 -0,0500 159,25 159,2500

GBP/USD 1,3073 -0,3 -0,0040 1,3113 1,3118

USD/CNY 6,6752 +0,2 0,0112 6,6640 6,6640

USD/CNH 6,6746 +0,2 0,0098 6,6648 6,6651

AUS/USD 0,6573 -1,0 -0,0065 0,6638 0,6643

Bitcoin/USD 58.522,10 -2,2 -1.328,18 59.850,28 59.940,98

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,12 +0,1 0,07 82,05

Brent/ICE 91,74 +0,4 0,34 91,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.521,19 -0,9 -32,47 3.553,66

Silber 39,90 -2,4 -0,97 40,87

Platin 1.247,41 -2,3 -28,76 1.276,17

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 25, 2026 07:35 ET (12:35 GMT)