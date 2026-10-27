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MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen leicht ins Plus - Mercedes-Benz mit Abgaben

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
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CANCOM SE
21.40 EUR -1.05 EUR -4.68 %
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Ceconomy St.
4.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Engie (ex GDF Suez)
22.97 EUR -0.40 EUR -1.71 %
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Henkel KGaA Vz.
77.38 EUR -0.70 EUR -0.90 %
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HSBC Holdings plc
15.26 EUR -1.04 EUR -6.37 %
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Hypoport SE
83.85 EUR 3.90 EUR 4.88 %
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Infineon AG
51.38 EUR 0.68 EUR 1.34 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.00 EUR -1.48 EUR -3.57 %
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Novartis AG
139.40 EUR 2.22 EUR 1.62 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.18 EUR 1.62 EUR 3.90 %
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SAP SE
213.70 EUR 0.90 EUR 0.42 %
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Siemens Energy AG
127.64 EUR 3.82 EUR 3.09 %
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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte drehen bis Dienstagmittag leicht ins Plus. Im Handel ist aber weiterhin von einem zurückhaltenden Geschäft die Rede. Mit geldpolitischen Entscheidungen von Bank of Japan, US-Notenbank sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet und Microsoft habe die laufende Woche viel zu bieten - im Vorfeld hielten sich die Anleger bedeckt. Die Geschäftszahlen der Technologie-Giganten werden vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Auch die israelischen Parlamentswahlen könnten mit Blick auf die weitere Iran-Politik von Relevanz für die Märkte werden, heißt es weiter.

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Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 25.494 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 6.138 Punkte aufwärts. Etwas Unterstützung für die Börsen kommt vom Makroumfeld. Die Rendite der 10-jährigen Benchmarkanleihe gibt leicht nach genauso wie der Ölpreis.

Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und der wachsenden Inflationsrisiken werden Anleger jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen. "Die entscheidende Frage lautet, wie weit die Währungshüter bei der Inflationsbekämpfung gehen müssen, ohne die ohnehin fragile Konjunktur zusätzlich zu belasten", heißt es bei CMC. Es wird erwartet, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Leitzinsen bestätigen werden, im Fokus wird daher der Ausblick stehen.

Das organische Umsatzwachstum bei Beiersdorf hat die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt. Die Geschäftszahlen zeigten, wie stark die Konsumzurückhaltung inzwischen auf die Unternehmen durchschlage, so CMC. Der ausbleibende organische Umsatzanstieg sei ein Warnsignal für die gesamte Konsumgüterbranche. Beiersdorf verlieren 2,7 Prozent, für das Henkel-Papier geht es im Gefolge um 0,8 Prozent nach unten.

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Mercedes-Benz kassiert wegen eines zunehmend schwierigeren Marktumfeldes in China und höherer Kosten im Schlussquartal die Ziele für dieses Jahr. Das EBIT der Mercedes-Benz Group wird nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet - bisher hatten die Stuttgarter einen Wert deutlich über dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt. Nach Einschätzung von JP Morgan dürften die Konsenserwartungen um rund 10 Prozent nach unten revidiert werden. Mercedes-Benz fallen um 3,7 Prozent.

Besser läuft es offenbar bei Porsche AG (+4,3%). Der Sportwagenbauer hat nach Einschätzung von JP Morgan solide Drittquartalszahlen vorgelegt. Preissetzung und Produktmix untermauerten die Ertragsstärke. Porsche habe die Gesamtjahresprognose in einem herausfordernden Marktumfeld bekräftigt - wobei die Prognose für die Netto-Cashflow-Marge im Segment Automotive nach dem Verkauf der Anteile an Bugatti/Rimac im September angehoben worden sei.

Im Technologiebereich erholen sich Siemens Energy weiter mit Aufschlägen von 3,4 Prozent, Infineon gewinnen 2,3 Prozent und SAP 1,1 Prozent. Dagegen brechen Suss nach einer Gewinnwarnung um 6,4 Prozent ein. Ursächlich sind eine Verlagerung der Fertigung in Garching sowie Umsatzverschiebungen. Der Anlagenbauer der Halbleiterindustrie rechnet nun für 2026 mit einem Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro sowie einer EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent und bleibt damit klar unter den Markterwartungen.

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Cancom hat - aus Sicht der Deutschen Bank überraschend - den Mittelwert der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 um 6 Prozent gesenkt. Dies spiegele im Wesentlichen längere Entscheidungsprozesse der Kunden sowie Projektverzögerungen wider, während die Zielmarken für das EBITDA und EBITA unverändert aufrechterhalten worden seien. Cancom verlieren 5,5 Prozent.

Der Finanzdienstleister Hypoport (+2,7%) hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 dank eines soliden dritten Quartals bei Rohertrag und operativem Ergebnis zulegen können. Das EBIT kletterte im Zeitraum Januar bis September um rund 27,5 Prozent auf 30,1 Millionen Euro nach 23,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Ceconomy (+0,1%), die Muttergesellschaft von Media Markt und Saturn, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 das angepeilte Ziel eines bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes EBIT) von 500 Millionen Euro leicht übertroffen.

Barclays spricht mit Blick auf die Geschäftszahlen der HSBC (-6,9%) von einem durchwachsenen Quartal. Der Fokus dürfte auf den verfehlten Markterwartungen beim Zinsüberschuss im Bankgeschäft und im Wealth-Bereich liegen sowie auf der nur bestätigten Prognose, die eine schwächere Run-Rate für den Zinsüberschuss bis ins Jahr 2027 impliziere.

Die Drittquartalszahlen von Novartis (+0,9%) sind besser als erwartet ausgefallen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag laut JP Morgan mit 2,46 Dollar rund 7 Prozent über der Konsenserwartung, während der Umsatz den Markterwartungen entsprach. Die daraus resultierende Bruttomarge habe mit 83,7 Prozent die Erwartung der Analysten um 70 Basispunkte geschlagen.

Engie verlieren 0,8 Prozent. Die Aktie reagiert damit auf Medienberichte, laut denen der belgische Premierminister Bart De Wever eine Zwangsverstaatlichung der Atomkraftwerke des Versorgers in Belgien in Erwägung ziehen soll.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.138,02 +0,4 21,79 6.116,23 6,0

Stoxx-50 5.355,67 +0,0 1,60 5.354,07 8,9

DAX 25.493,52 +0,3 82,68 25.410,84 4,1

MDAX 30.341,66 +0,2 53,98 27.039,42 -0,9

TecDAX 4.074,39 +0,4 17,92 3.091,28 12,5

SDAX 18.359,43 +0,2 26,66 13.062,07 6,9

FTSE 10.682,49 -0,8 -84,84 10.767,33 7,5

CAC 7.880,86 +0,4 33,54 7.847,32 -3,3

SMI 14.578,36 +0,3 39,41 14.538,95 9,9

ATX 6.389,49 +1,9 119,23 6.270,26 20,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,1150 -0,2 -0,0022 1,1172 1,1191

EUR/JPY 175,85 -0,1 -0,1300 175,98 176,1900

EUR/CHF 0,9234 -0,1 -0,0011 0,9245 0,9251

EUR/GBP 0,8362 -0,1 -0,0012 0,8374 0,8379

USD/JPY 157,72 +0,1 0,2200 157,5 157,4100

GBP/USD 1,3328 -0,1 -0,0011 1,3339 1,3353

USD/CNY 6,6675 -0,0 -0,0025 6,6700 6,6700

USD/CNH 6,6649 -0,0 -0,0027 6,6676 6,6675

AUS/USD 0,7034 +0,3 0,0018 0,7016 0,7022

Bitcoin/USD 79.935,77 +0,2 189,36 79.746,41 80.077,46

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,97 -0,8 -0,79 101,76

Brent/ICE 114,99 -0,7 -0,82 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.015,53 -0,0 -0,78 4.016,31

Silber 53,35 -1,1 -0,57 53,93

Platin 1.504,29 -1,5 -22,68 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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