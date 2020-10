MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich - Adidas fest mit Reebok-Spekulationen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen holen bis Donnerstagmittag die Tagesverluste weitgehend auf. Fundamental Neues gibt es nicht, vielmehr dürfte es sich um eine technische Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben handeln. Es belastet die rasant steigende Zahl der Coronavirus-Infizierten. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 11.000 verzeichnete Fälle binnen eines Tages gestiegen. Damit ist abzusehen, dass es vermehrt zu lokalen Lockdowns kommen wird und die Wirtschaft damit einen weiteren Dämpfer erhält.

Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 12.538 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.175 Punkte nach unten. In den USA dreht sich immer mehr um die Präsidentschaftswahl Anfang November. Ob es dort bis dahin zumindest ein kleines Fiskalpaket geben wird, ist weiter ungewiss. Bei dem ebenfalls näher rückenden Ende der Übergangsfrist nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU wird zumindest weiter geredet, was Beobachter schon einmal positiv bewerten. Ansonsten liefert die Berichtssaison die Impulse.

Continental-Zahlen überzeugen

Aus dem DAX hatte am Vorabend Continental (plus 0,1 Prozent) Geschäftszahlen vorgelegt, die nach Daimler und BMW operativ überzeugten. Trotz des wieder besser laufenden Geschäfts in der Autobranche ist der Zulieferer im dritten Quartal aber in die roten Zahlen gerutscht. Hohe Wertminderungen belasteten. Immerhin: Bereinigt um diese Belastungen konnte Continental vor allem Dank des margenstarken Reifengeschäfts die bereinigte operative Rendite (EBIT) spürbar auf 8,1 von 5,6 Prozent steigern. Analysten hatten dem Konzern im Konsens nur gut 6 Prozent zugetraut.

Auch der Nutzfahrzeughersteller Traton hat im dritten Quartal von einer besseren Nachfrage sowie Kostensenkungen profitiert und nach dem hohen Verlust im Halbjahr operativ einen bereinigten Millionengewinn eingefahren. Die wesentlichen Leistungsindikatoren des Quartals liegen "zum Teil deutlich über den Markterwartungen", wie die Volkswagen-Tochter bei Vorlage von Eckdaten mitteilte. Für die Titel geht es dennoch um 0,2 Prozent nach unten. Die Aktie hat sich zuletzt besser als der Gesamtmarkt entwickelt.

Von einer wackligen Erholung spricht ein Marktteilnehmer bei Sixt. Der Aktienkurs sinkt um 1,1 Prozent. Der Autovermieter hat im dritten Quartal von der teilweisen Aufhebung von Reisebeschränkungen und von Kostensenkungen profitiert. "Sollten Reisebeschränkungen nun zurückkommen, würde das Sixt wieder belasten", so ein Marktteilnehmer.

Hypoport enttäuscht

Eine Enttäuschung lieferte Hypoport, die Aktie bricht um 18,2 Prozent ein. Der Umsatz stieg zwar in den drei Monaten um 5 Prozent auf rund 95 Millionen Euro. Das EBIT sackte den vorläufigen Zahlen zufolge aber um ein Fünftel auf circa 7 Millionen Euro ab.

Adidas notieren sehr fest und gewinnen 3,1 Prozent. Die Stimmung profitiert von einem Bericht, nach dem der Konzern die Marke Reebok verkaufen könnte. Das berichtet das Manager-Magazin. Reebok erfülle die Erwartungen schon lange nicht mehr - trotz aller Umstrukturierungsbemühungen, so ein Händler. Adidas hatte Reebok 2006 übernommen.

IAG mit gutem Liquiditätspolster

IAG gewinnen nach Zahlen 3,6 Prozent. Die International Consolidated Airlines Group ist im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht und hat aufgrund des "aktuell unsicheren Umfelds" die Flugkapazität für das vierte Quartal runtergefahren. Positiv hebt Davy die Liquidität von 9,3 Milliarden Euro hervor. Wichtigster Punkt für eine Erholung sei ein Kickstart bei den Transatlantikflügen im Falle einer Lockerung bei Quarantäneregelungen bzw bei mehr Tests.

Schneider Electric legen nach Zahlenausweis um 3,0 Prozent zu. Die Umsatzentwicklung hat sich laut Berenberg trotz des schwierigen Konjunkturumfelds mit einem organischen Wachstum um 1,3 Prozent im dritten Quartal recht bemerkenswert gestaltet. Die Analysten und der Markt hatten mit einem organischen Umsatzrückgang um 6 Prozent gerechnet.

Nach Geschäftsausweis für das dritte Quartal steigt die Aktie von Sika um 3,4 Prozent. Vor allem die Aussagen zum Gewinn überzeugen. Während für dieses Jahr ein leicht niedrigerer Umsatz in Schweizer Franken erwartet wird, könne der Betriebsgewinn weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Das impliziert einen starken Anstieg des Betriebsgewinns in der zweiten Jahreshälfte. Die Analysten von Jefferies stellen heraus, dass beim EBIT der Konsens in der dritten Periode um 19 Prozent übertroffen worden sei.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.174,51 -0,19 -6,19 -15,24

Stoxx-50 2.844,87 -0,30 -8,63 -16,40

DAX 12.537,56 -0,16 -20,08 -5,37

MDAX 27.142,47 -0,08 -22,88 -4,13

TecDAX 3.050,24 -0,39 -12,08 1,17

SDAX 12.367,49 -1,23 -153,66 -1,15

FTSE 5.768,47 -0,14 -8,03 -23,41

CAC 4.850,85 -0,06 -3,10 -18,86

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,58 0,01 -0,82

US-Zehnjahresrendite 0,81 -0,01 -1,87

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:31 Uhr Mi, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1840 -0,17% 1,1856 1,1872 +5,6%

EUR/JPY 123,90 -0,09% 124,04 124,00 +1,6%

EUR/CHF 1,0736 +0,03% 1,0740 1,0726 -1,1%

EUR/GBP 0,9030 +0,07% 0,9018 0,9029 +6,7%

USD/JPY 104,65 +0,07% 104,63 104,43 -3,8%

GBP/USD 1,3113 -0,24% 1,3146 1,3147 -1,1%

USD/CNH (Offshore) 6,6692 +0,42% 6,6523 6,6399 -4,3%

Bitcoin

BTC/USD 12.952,51 +0,04% 12.813,75 12.716,00 +79,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,21 40,03 +0,4% 0,18 -28,8%

Brent/ICE 42,01 41,73 +0,7% 0,28 -31,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,99 1.924,51 -0,3% -6,52 +26,4%

Silber (Spot) 24,88 25,06 -0,7% -0,17 +39,4%

Platin (Spot) 890,05 889,53 +0,1% +0,53 -7,8%

Kupfer-Future 3,16 3,19 -0,9% -0,03 +12,0%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 06:51 ET (10:51 GMT)

