MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich nach Einlenken Italiens

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Dienstag kommt es zur Wochenmitte an den europäischen Börsen zu einer Erholung. Zu verdanken ist dies der italienischen Regierung, die sich in punkto Haushaltsdisziplin nun doch etwas einsichtiger zeigt. Laut einem Bericht des "Corriere della Sera" plant Italien zwar für 2019 nach wie vor mit einem Defizit von 2,4 Prozent, doch soll dieses 2020 auf 2,2 und 2021 auf 2,0 Prozent sinken.

In Deutschland ruht der Börsenhandel am Mittwoch zwar wegen des "Tags der deutschen Einheit", der Euro-Stoxx-50 legt jedoch um 0,3 Prozent auf 3.398 Punkte zu. An der Mailänder Börse steigt der FTSE-MIB um rund 1 Prozent. Auch der Euro erholt sich dank der Nachrichten aus Italien. Die Gemeinschaftswährung steigt auf etwa 1,1580 Dollar. Am Dienstag war der Euro zeitweise bis auf knapp über 1,15 Dollar abgesackt. Auch die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen italienischen Anleiherenditen kommen zurück. Die Zehnjahresrendite sinkt auf etwa 3,30 Prozent von 3,43 Prozent am Vortag.

Das Einlenken der italienischen Regierung dürfte den Euro vorerst stützen, sagt Jasper Lawler, Leiter der Research-Abteilung bei London Capital Group. Allerdings müsse Brüssel dem italienischen Haushaltsplan bis Mitte des Monats noch zustimmen. Die Zeit bis dahin könnte daher durchaus noch zur Zitterpartie werden, warnt Lawler.

Tesco enttäuscht mit Margenziel - Aktie unter Druck

Der am Vormittag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das nicht-verarbeitende Gewerbe in der Eurozone deckte sich in der zweiten Veröffentlichung mit der Konsensprognose der Ökonomen. Der entsprechende Index für Deutschland lag etwas unter der Schätzung, die Indizes aus Frankreich und Italien fielen dagegen etwas besser als erwartet aus.

Am Nachmittag folgen aus den USA die entsprechenden Pendants von ISM und Markit. Überdies wird der ADP-Arbeitsmarktbericht eine erste Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September liefern, der am Freitag veröffentlicht wird.

An der Mailänder Börse legen die Aktien der Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo um 0,6 Prozent und 1,2 Prozent zu. Telecom Italia steigen nach der Auktion von 5G-Frequenzen in Italien um 0,4 Prozent.

Die am Morgen vorgelegten Zahlen der britischen Supermarktkette Tesco zum ersten Geschäftshalbjahr kommen nicht gut an. Die Aktie fällt um 6,3 Prozent. Der Umsatz im Berichtszeitraum übertraf mit 31,73 Milliarden britischen Pfund die Erwartungen der Analysten, die mit 31,65 Milliarden Pfund gerechnet hatten. Überdies erhöht Tesco die Zwischendividende auf 1,67 Pence von 1,00 im Vorjahr. Beobachter bemängeln allerdings, dass Tesco sich ein eher bescheidenes Margenziel für das 2020 endende Geschäftsjahr gesetzt habe. Zudem sei die Aktie in jüngster Zeit gut gelaufen, so dass nun Gewinne mitgenommen würden, heißt es von Hargreaves Lansdown.

===

Euro-Stoxx-50 3.397,74 0,26 8,75 -3,03

Stoxx-50 3.072,82 0,44 13,44 -3,30

DAX Feiertag

MDAX Feiertag

TecDAX Feiertag

SDAX Feiertag

FTSE 7.499,83 0,34 25,28 -2,77

CAC 5.485,09 0,31 17,20 3,25

Bund-Future 159,29 -0,28 1,98

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.36 Uhr

EUR/USD 1,1568 +0,2% 1,1547 1,1559

EUR/JPY 131,75 +0,4% 131,23 131,23

EUR/CHF 1,1409 +0,4% 1,1366 1,1376

EUR/GBR 0,8899 +0,0% 0,8896 0,8907

USD/JPY 113,88 +0,2% 113,65 113,54

GBP/USD 1,3000 +0,2% 1,2980 1,2977

Bitcoin

BTC/USD 6.472,07 -1,3% 6.560,12 6.560,78

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,55 -0,57 0,06

Deutschland 10 Jahre 0,44 0,42 0,01

USA 2 Jahre 2,82 2,81 0,92

USA 10 Jahre 3,07 3,06 0,66

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,14 0,12 0,09

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,41 75,23 +0,2% 0,18 +29,2%

Brent/ICE 85,09 84,80 +0,3% 0,29 +34,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.202,90 1.203,32 -0,0% -0,42 -7,7%

Silber (Spot) 14,71 14,69 +0,1% +0,02 -13,1%

Platin (Spot) 830,45 832,00 -0,2% -1,55 -10,7%

Kupfer-Future 2,80 2,80 +0,1% +0,00 -16,3%

===

