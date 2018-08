MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich von Tiefs - Autos ziehen an

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen erholen sich am Donnerstagnachmittag von den Tiefs. Laut einem Medienbericht soll EU-Kommissarin Cecilia Malmström vor dem Handelsausschuss des Europäischen Parlaments mit Blick auf die Verhandlungen mit den USA erklärt haben, dass Brüssel grundsätzlich bereit sei, die Einfuhrzölle auf Industriegüter, darunter auch Autos, komplett zu streichen. Das hebt die Stimmung, insbesondere für Autos: BMW gewinnen 0,2 Prozent, Daimler 0,1 Prozent und VW 0,1 Prozent. Zuvor lagen die Titel deutlich im Minus.

An den Gesamtbörsen geht es hingegen kräftiger nach unten. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 12.498 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 3.434 nach unten. Sorgen bereitet den Anlegern die am Horizont aufziehende Schwellenländer-Krise . Die türkische Lira nähert sich weiter ihren Tiefs, die argentinische Währung befindet sich im freien Fall, die indische Rupie notiert auf neuen Rekordtiefs, und in Brasilien sowie Indonesien sieht die Lage der Währungen ebenfalls kritisch aus.

Stellvertretender türkischer Zentralbankgouverneur vor dem Rücktritt

"Die Gefahr, dass die Türkei-Krise zu einer globalen Emerging-Markets-Krise wird, wird immer größer", sagt QC-Stratege Altmann. Laut Moody's müssen türkische Banken in den kommenden zwölf Monaten 77 Milliarden Dollar refinanzieren. Dazu ist der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten nötig. Wie die Commerzbank anführt, ist allerdings bislang in der Türkei keines der Probleme gelöst, die zu der sich beschleunigenden Abwertung der Lira geführt haben.

Nicht angetan die Stimmung zu heben sind Medienberichte, laut denen der stellvertretende türkische Zentralbankgouverneur, Erkan Kilimci, vor dem Rücktritt steht. Über die Hintergründe sei nichts bekannt, so eine Analystin. Allerdings werde am Markt nun befürchtet, dass der politische Druck auf die Zentralbank mit dem Rücktritt noch zunehmen werde. Der Dollar geht am Nachmittag bei 6,72 Lira um, ein Plus von 4,4 Prozent.

Gewerkschaften machen weiter Druck bei Air France

Air France-KLM brechen um 8 Prozent ein, nachdem Aussagen aus Gewerkschaftkreisen auf eine weitere Verschärfung des Tarifkonflikts und mögliche Streiks hindeuten. "Man hatte zunächst gehofft, dass durch die Berufung des neuen CEO der Konflikt in etwas ruhigere Bahnen gelenkt wird", sagt ein Händler. Stattdessen hätten Gewerkschaften nun lautstark kritisiert, dass der neue CEO Benjamin Smith aus Kanada kein Franzose sei. IAG geben 1,4 Prozent nach, für Lufthansa geht es 1,4 Prozent nach unten.

In Paris ziehen Bouygues dagegen um 3,9 Prozent an. Händler verweisen auf die Geschäftszahlen, die unter anderem einen weiteren Margenanstieg des Mischkonzerns ausweisen. Sowohl das Telekommunikations- als auch das Baugeschäft entwickelt sich positiv. Da Bouygues im Bausektor notiert werden, zieht dieser Stoxx-Branchenindex um 0,5 Prozent an.

Nach der jüngsten Rally führen FMC nun die Verliererseite im DAX an. Der Kurs gibt 3,2 Prozent nach auf 88,34 Euro. Auch eine Kaufempfehlung von JP Morgan mit einem Kursziel von 97,90 Euro kann den Kurs nicht stützen. SAP büßen 0,4 Prozent ein. Der US-Konkurrent Salesforce hat zwar gute Zahlen, aber einen schwachen Ausblick vorgelegt. Zwar sollen die Umsätze schneller wachsen als von Analysten erwartet, die Gewinnerwartung hat den Markt aber enttäuscht.

Scout mit Vorstandswechsel sehr schwach

In der zweiten Reihe ist der Handel wegen des Vorstandswechsels bei Scout24 verunsichert. Vorstandschef Gregory Ellis will aus persönlichen Gründen zurücktreten. Über einen möglichen Nachfolger ist noch nichts bekannt. Der Kurs fällt um 4,5 Prozent. Für die Aktie von Lang & Schwarz geht es nach Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen kräftig um 16 Prozent nach unten. Nach einem schwächeren zweiten Quartal setzt das Unternehmen ein Fragezeichen hinter die Jahresziele.

Für Metro geht es 2,7 Prozent auf 13,53 Euro nach oben. Die Aktie profitiert von einer Kaufempfehlung durch Equinet mit Kursziel 17 Euro. Die Analysten glauben, dass Daniel Kretinsky mit seinen Metro-Avancen eine nachhaltigere Strategie verfolgt. Spekulationen, laut denen Kretinsky die Metro-Immobilien verkaufen und zu ungünstigen Konditionen an das Unternehmen zurückleasen wolle, hält Equinet für eher unwahrscheinlich.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.433,39 -0,66 -22,74 -2,01

Stoxx-50 3.072,87 -0,35 -10,89 -3,30

DAX 12.501,01 -0,48 -60,67 -3,23

MDAX 27.164,27 -0,44 -121,27 3,68

TecDAX 3.016,98 -0,74 -22,50 19,29

SDAX 12.586,70 -0,22 -27,31 5,89

FTSE 7.513,18 -0,66 -50,03 -1,42

CAC 5.478,91 -0,41 -22,42 3,13

Bund-Future 162,88 0,64 2,68

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.58 Mi, 17.45 % YTD

EUR/USD 1,1659 -0,43% 1,1687 1,1700 -3,0%

EUR/JPY 129,80 -0,79% 130,50 130,78 -4,0%

EUR/CHF 1,1322 -0,40% 1,1353 1,1384 -3,3%

EUR/GBP 0,8963 -0,26% 0,8980 0,8994 +0,8%

USD/JPY 111,36 -0,34% 111,65 111,79 -1,1%

GBP/USD 1,3005 -0,19% 1,3017 1,3007 -3,8%

Bitcoin

BTC/USD 6.859,05 -2,8% 6.997,31 7.054,38 -49,8%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,60 0,00

Deutschland 10 Jahre 0,36 0,40 -0,07

USA 2 Jahre 2,66 2,67 0,77

USA 10 Jahre 2,86 2,88 0,45

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,10 0,10 0,06

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,64 69,51 +0,2% 0,13 +18,6%

Brent/ICE 77,52 77,14 +0,5% 0,38 +20,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.197,23 1.206,60 -0,8% -9,37 -8,1%

Silber (Spot) 14,53 14,76 -1,5% -0,23 -14,2%

Platin (Spot) 790,40 798,50 -1,0% -8,10 -15,0%

Kupfer-Future 2,66 2,71 -1,8% -0,05 -20,3%

===

