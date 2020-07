MÄRKTE EUROPA/Börsen feiern "Big Deal" nach Marathon in Brüssel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der erfolgreiche Verhandlungsmarathon der Staats- und Regierungschef der EU in Brüssel bezüglich des Corona-Hilfspakets und des siebenjährigen Finanzrahmens sorgt am Dienstag für gute Stimmung an den Finanzmärkten. Auch wenn der Anteil der reinen Zuschüsse aus dem Coronoa-Hilfspaket nun kleiner als zunächst angedacht ausfällt, stößt das Rettungspaket am Aktienmarkt auf positive Resonanz. Berenberg spricht von einem "Big Deal".

Der DAX gewinnt 1,6 Prozent auf 12.256, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,4 Prozent auf 3.435 nach oben. Am Devisenmarkt kommt der Euro von seinem jüngst erreichten Viermonatshoch etwas zurück und fällt auf 1,1436 Dollar. Die Commerzbank spricht von Gewinnmitnahmen. Das heiße aber nicht, dass der Devisenmarkt den Kompromiss als nicht ausreichend erachte. "Es wurde geliefert, was erwartet wurde, aber eben auch nicht mehr", heißt es. Mizuho rechnet angesichts der Einigung mit einer Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung: "Der Euro ist am Steigen. Er ist nicht mehr das hässliche Entlein, er steht nicht mehr vor dem endgültigen Scheitern und wird eine glaubhafte Währung, geprägt von Stabilität und Vertrauen werden", so die Einschätzung.

Continental größter DAX-Gewinner hinter Wirecard

Bayer gewinnen 1,6 Prozent. In einem Berufungsverfahren wegen des Unkrautvernichtungsmittels Roundup vor einem kalifornischen Gericht unterlag Bayer zwar, aber der dem Kläger zugesprochene Schadenersatz wurde zugleich deutlich auf 20,4 Millionen Dollar gesenkt.

Mit einem Kursplus von über 4 Prozent werden die vorläufigen Zahlen von Continental quittiert. Umsatz wie auch Ertrag übertrafen durch die Bank die Markterwartung. "Das organische Wachstum des Automobilgeschäfts inklusive Powertrain gibt Zuversicht für zukünftiges Wachstum nach Covid-19", so die Analysten von Jefferies.

Das größte Plus im DAX weisen aktuell Wirecard auf. Nach dem neuerlichen Kurseinbruch am Vortag erholt sich das Papier des skandalumwitterten Bezahldienstleisters, dessen Tage im DAX spätestens im September gezählt sein werden, um 20 Prozent auf 1,87 Euro.

Stabilus verlieren dagegen 4,2 Prozent. Bei dem Autozulieferer ist im dritten Quartal coronabedingt der Konzernumsatz um rund 39 Prozent auf 147,0 Millionen Euro eingebrochen. Das bereinigte betriebliche Ergebnis lag bei 5,7 Millionen Euro nach 37,1 Millionen im Vorjahr. Für Sartorius geht es um 3,3 Prozent nach unten. Dabei dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen nach dem Motto, bei guten Nachrichten zu verkaufen. Der Laborausrüster Sartorius hat im ersten Halbjahr unter dem Strich über ein Fünftel mehr verdient, hatte aber jüngst schon erste Vorab-Zahlen vorgelegt.

Während sich das operative Ergebnis bei Givaudan im ersten Halbjahr laut Bernstein 3,7 Prozent besser als erwartet entwickelt hat, monieren die Analysten die Entwicklung des freien Cashflows. Dieser habe sich zwar verbessert, sei aber signifikant unter den Schätzungen ausgefallen. Givaudan geben um 0,4 Prozent nach.

Nach starken Erstquartalszahlen geht es für Remy Cointreau um 3,7 Prozent nach oben. Die Umsätze im ersten Quartal seien 16,6 Prozent über den Konsensschätzungen ausgefallen, so Citi-Research. Campari gewinnen 1,1 Prozent.

Positiv äußert sich Bernstein zu den Quartalszahlen von Kuehne + Nagel. Sie unterstrichen des Widerstandsfähigkeit des Geschäfts gegenüber der Covid-19-Krise. Das operative Ergebnis sei um 50 Prozent über den Erwartungen ausgefallen. Kuehne + Nagel gewinnen 1,9 Prozent.

"Alles in allem sind die Zahlen nicht überzeugend", meint ein Marktteilnehmer zu den Zahlen von Novartis. Der Umsatz liege rund 4 Prozent unterhalb der Markterwartung. Positiv sei aber, dass das EBIT überzeuge. Novartis verlieren 1,2 Prozent.

Extreme gute" Zahlen der UBS - Personalvermittler gesucht

Ganz anders bei UBS. "Die Zahlen sind extrem gut", kommentiert ein Händler den von der Bank erwirtschafteten Gewinn im zweiten Quartal. Er sei trotz höherer Wertberichtigungen gut 20 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. UBS legen 3,6 Prozent zu.

Für Wacker Chemie geht es um 7 Prozent nach oben. Laut Agenturberichten soll der Wettbewerber GCL-Poly nach mehreren Explosionen ein Werk in Xinjiang geschlossen haben. Wie die Citigroup anmerkt gibt es derzeit keine Schätzungen, wie lange die Produktionsstätte ausfallen werden. Dies habe eine Rally im Sektor ausgelöst, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Polysiliziumpreise begonnen hätten, sich leicht zu erholen.

Kursgewinne verzeichnen die Personalvermittler, nachdem das Geschäft bei Randstad im von der Corona-Krise gezeichneten zweiten Quartal nicht so stark wie befürchtet zurückgegangen ist. Für die Aktie geht es um 8,1 Prozent nach oben, die des Wettbewerbers Adecco steigt um 4,6 Prozent, in Deutschland geht es für Amadeus Fire um 4,4 Prozent nach oben.

