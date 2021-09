MÄRKTE EUROPA/Börsen gehen mit Verlusten ins Wochenende

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem sehr schwachen US-Arbeitsmarktbericht haben Europas Börsen am Freitag im Minus geschlossen. Die US-Wirtschaft hat im August gerade einmal 235.000 Stellen geschaffen. Erwartet worden war ein Plus von 720.000. In der laufenden Woche hatte bereits der ADP-Arbeitsmarktbericht enttäuscht. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 15.781 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,7 Prozent auf 4.202 nach unten. Der Euro wertete nach den Daten zeitweise auf über 1,1900 Dollar auf, gab einen Teil der Gewinne aber wieder ab.

"Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat die Erholung am US-Arbeitsmarkt spürbar gebremst", merkt die Commerzbank an. Vor allem bei den kontaktintensiven Dienstleistungen sei die Beschäftigung kaum noch gestiegen. Die US-Notenbank dürfte die weitere Entwicklung erst einmal abwarten, bevor sie ihre Anleihenkäufe zurückführt. Daneben weist QC Partners darauf hin, dass die Löhne weiterhin schneller als erwartet stiegen. "Damit bleibt Inflation ein großes Thema."

Glimpflich davongekommen ist Europa bei den Konjunkturdaten: Hier wurden zwar fast alle Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in der zweiten Lesung nach unten revidiert, dies jedoch nur im Nachkommabereich. Der Erholungstrend ist weiter intakt. Ganz anders in China: Dort brach der Caixin-Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Dienstleistungssektor innerhalb nur eines Monats von 54,9 im Juli auf 46,7 im August ein. Damit rutschte er sogar in kontraktives Territorium.

Covestro streicht Stellen - Delivery Hero platziert

Sehr ruhig blieb es auf Unternehmensseite. Siemens Energy hielten sich mit Aufschlägen von 0,4 Prozent gut. Delivery Hero gaben indes um 1,9 Prozent nach, allerdings wurden hier auch für 1,25 Milliarden Euro Wandelanleihen platziert. "Die Stücke wurden ihnen aus den Händen gerissen", kommentierte ein Händler die Nachfrage nach den Anleihen. Das Kursminus der Aktie sei daher gering. Wandler üben normalerweise höheren Druck auf den Kurs aus, da sie die Aktienanzahl erhöhen.

Auf etwas Unverständnis stieß im Handel die überraschende Ankündigung von Covestro (+0,5%), bis über 10 Prozent seiner Stellen streichen zu wollen. "Bis zur Investorenkonferenz am 28. September dürfte das verunsichern", meinte ein Händler. Denn die Chemie-Branche boome, ein Zwang zur Effizienzsteigerung sei nicht erkennbar.

Rennen um DAX-40 ist gelaufen - Nur Qiagen oder Beiersdorf offen

Beim DAX wird es am Abend spannend, wenn die neuen Mitglieder des DAX-40 offiziell benannt werden. Als nahezu sicher gilt der Aufstieg der bisherigen MDAX-Titel Airbus, Brenntag, Hellofresh, Porsche, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise und Zalando. Auch Puma gelten als so gut wie gesetzt.

Um den letzten Platz liefern sich Beiersdorf und Qiagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit Abstand größter DAX-Neuling wird Airbus sein; die Aktie wird sich nach der Marktkapitalisierung im oberen DAX-Mittelfeld einreihen.

In den dann auf 50 Titel verkleinerten MDAX drängen Vantage Towers, Zooplus und Befesa, auch Jungheinrich und Hypoport haben Chancen. Gefährdet sind die Plätze von Hochtief, Shop Apotheke, Encavis und Morphosys. Zu zahlreichen Änderungen wird es auch im SDAX kommen.

