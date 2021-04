MÄRKTE EUROPA/Börsen halten an Gewinnen fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen halten am Freitagnachmittag an den Aufschlägen fest. Starke Vorlagen gleich von mehreren Seiten stützen: Auf Konjunkturseite mit starken Daten aus den USA und einem BIP-Wachstum von über 18 Prozent in China und auf Unternehmensseite mit übertroffenen Erwartungen von Daimler, Heidelcement oder L'Oreal läuft es rund. Die oft angemahnt hohen Bewertungen am Aktienmarkt lassen sich mit solchen Zahlen wieder rechtfertigen, die Erholung nach der Coronakrise scheint auch die höchsten Erwartungen zu erfüllen.

Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 15.415 Punkte - bei 15.432 wurde ein weiteres Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 schafft den Sprung über die 4.000er-Marke und legt um 0,8 Prozent auf 4.024 Punkte zu. Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal um 18,3 Prozent gewachsen gegenüber Vorjahr. Die Konsumfreude der Chinesen explodierte in Richtung Quartalsende regelrecht, der Umsatz im Einzelhandel schoss im März um 34 Prozent nach oben. Das ist das höchste jemals verzeichnete Plus.

Daimler und Heidelbergcement gesucht

Auf Ebene der Einzelunternehmen demonstriert Daimler (+2,5%) eindrucksvoll, dass die Erholung in China auch bei den Einzelunternehmen ankommt. Eine Mischung aus hohem China-Absatz und guten Verkaufspreisen hat Cashflow und Gewinn im ersten Quartal bei Daimler deutlich über den Konsensschätzungen ausfallen lassen. Mit 5,75 Milliarden Euro lag der Gewinn klar über der Prognose von 4,96 Milliarden.

Auch Heidelbergcement (+1,5%) hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Positiv wird insbesondere die Ertragsentwicklung gewertet. Die Analysten von Berenberg stellen heraus, dass das operative Ergebnis ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute und rund 23 Prozent über dem Konsens ausgefallen sei. Die Analysten rechnen damit, dass die Konsensprognosen im niedrigen einstelligen Prozentbereich angehoben werden.

Rund läuft es auch bei Hellofresh (+2,9%). Der Kochboxenlieferant hat den Ausblick angehoben. Das von der Corona-Pandemie profitierende Unternehmen konnte den Umsatz zuletzt mehr als verdoppeln, Analysten hatten nur mit plus 68 Prozent gerechnet.

Elringklinger steigen nach guten Erstquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick um 8,9 Prozent. Der Automobilzulieferer rechnet für 2021 nun mit einer EBIT-Marge von rund 5 bis 6 Prozent, nachdem die Schätzung vorher auf rund 4 bis 5 Prozent gelautet hatte. Die DZ-Bank geht bislang von einer EBIT-Marge von 4,5 Prozent aus. Es dürfte also Nachholbedarf bei den Konsensschätzungen im Markt bestehen.

L'Oreal fallen trotz guter Zahlen

Bei L'Oreal (-1,4%) sprechen Händler von Gewinnmitnahmen trotz starker Umsatzzahlen zum ersten Quartal. Die Aktie sei bereits seit Februar um über 10 Prozent gelaufen. Überraschend stark entwickelte sich beim französischen Kosmetikkonzern der Umsatz im Onlinehandel.

In Hausselaune zeigen sich Pfeiffer Vacuum (+12,1%). Hier boomt das Geschäft dank der extrem hohen Dynamik am Halbleitermarkt und einer guten Nachfrage von den Endmärkten. Der Vakuumpumpenhersteller steigerte den Konzernumsatz um 25 Prozent auf das höchste Quartalsniveau der Unternehmensgeschichte. Der Auftragseingang erreichte zudem Rekordniveau.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.024,04 0,77 30,61 13,27

Stoxx-50 3.404,18 0,50 17,07 9,52

DAX 15.414,52 1,04 159,19 12,36

MDAX 33.226,23 0,66 218,96 7,89

TecDAX 3.521,95 0,13 4,71 9,62

SDAX 16.090,68 0,81 130,00 8,98

FTSE 7.005,88 0,32 22,38 8,10

CAC 6.279,43 0,73 45,29 13,11

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,27 0,02 -0,51

US-Zehnjahresrendite 1,57 0,00 -1,11

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,1980 +0,10% 1,1966 1,1964 -1,9%

EUR/JPY 130,41 +0,20% 130,26 130,07 +3,4%

EUR/CHF 1,1018 -0,15% 1,1029 1,1030 +1,9%

EUR/GBP 0,8685 +0,04% 0,8708 0,8677 -2,8%

USD/JPY 108,85 +0,10% 108,86 108,72 +5,4%

GBP/USD 1,3795 +0,06% 1,3741 1,3788 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,5260 -0,01% 6,5293 6,5260 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 60.781,83 -4,23% 61.486,71 62.587,50 +109,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,91 63,46 -0,9% -0,55 +29,2%

Brent/ICE 66,75 66,94 -0,3% -0,19 +29,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,53 1.763,60 +0,6% +10,93 -6,5%

Silber (Spot) 25,97 25,85 +0,5% +0,12 -1,6%

Platin (Spot) 1.197,40 1.197,45 -0,0% -0,05 +11,9%

Kupfer-Future 4,19 4,22 -0,6% -0,02 +19,0%

