MÄRKTE EUROPA/Börsen halten Erholungskurs - BT Group sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den panikartigen Verkäufen am Black Friday nach dem Auftreten der als bedrohlich bezeichneten Virus-Variante Omikron zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag mit einem ersten Erholungsansatz. Der DAX liegt nach dem über 4-prozentigen Einbruch 0,7 Prozent höher bei 15.368 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt etwas mehr und zwar 1,2 Prozent auf 4.138.

Laut der Weltgesundheitsorganisatioen (WHO) seien die Symptome von Omikron anscheinend milder als zunächst befürchtet, führen Marktteilnehmer als Begründung für die etwas gelassenere Einschätzung der Mutante am Markt an. Zudem habe der Chef des Impfstoffentwicklers Moderna gesagt, dass eine neu überarbeitete Version ihres Impfstoffs Anfang 2022 verfügbar sein könnte. Zugleich gibt es diverse Expertenmeinungen, wonach die vorhandenen Impfstoffe auch gegen die neue Variante schützen dürften.

Die Frage, die sich Michael Hewson von CMC Markets stellt, ist nicht so sehr, ob der Einbruch gerechtfertigt war oder nicht, sondern ob er einen Stimmungsumschwung in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten markiert hat und die Höchststände für dieses Jahr bereits gesehen wurden.

"Wir haben immer gewusst, dass neue Covid-19-Varianten ein Problem darstellen könnten. Dennoch gab es in den letzten zwölf Monaten viele Berichte über mögliche Kandidaten, die ein Problem darstellen könnten, ohne dass es zu einer Marktreaktion wie am Freitag gekommen war", so Hewson weiter. Es sei schließlich nicht klar, ob Omikron gefährlicher sei als die Delta-Variante.

Touristiksektor Tagessieger

Stark erholt um bis zu 5 Prozent zeigen sich die Ölpreise von ihren teils prozentual zweistelligen Einbrüchen am Freitag. Auch hier wird die Reaktion zum Ausklang der Vorwoche nun als überzogen gesehen, zumal viele Fragen um Omikron noch offen seien. Der Stoxx-Subindex Öl- und Gas erholt sich entsprechend um 2,8 Prozent. Tagesgewinner sind Aktien aus dem Sektor der Reise- und Freizeitunternehmen (+3,7 Prozent). Die Einbußen vom Freitag werden damit aber nicht einmal zur Hälfte wieder gutgemacht.

Übernahmefantasie treibt den Kurs von BT Group um weitere 6,8 Prozent nach oben. Sie ist laut Marktteilnehmern seit vergangener im Markt, als das Beteiligungsunternehmen KKR ein Gebot für Telecom Italia abgegeben hatte. Der Markt spekuliere, dass BT-Großaktionär Patrick Drahi seinen Anteil aufstocken könnte.

Ziele von Knorr-Bremse bewegen kaum

Die zum Kapitalmarkttag vorgelegten mittelfristigen Ziele von Knorr-Bremse entsprechen im Großen und Ganzen den bekannten Wachstumszielen, wie Citi feststellt. Für die Aktie geht es um 0,3 Prozent nach unten. Die Aktien von Bet-at-Home liegen 6,4 Prozent vorne. Als Kurstreiber macht ein Händler die Zahlen zum dritten Quartal aus. Dabei reiche es schon, dass diese keine negativen Überraschungen beinhalteten.

Faurecia verlieren 4,9 Prozent, nachdem der Automobilzulieferer den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.136,62 +1,2% 47,04 +16,4%

Stoxx-50 3.641,40 +1,0% 34,82 +17,2%

DAX 15.368,01 +0,7% 110,97 +12,0%

MDAX 34.205,03 +1,0% 355,08 +11,1%

TecDAX 3.837,91 +0,4% 16,08 +19,5%

SDAX 16.478,51 +1,0% 170,81 +11,6%

FTSE 7.129,08 +1,2% 85,05 +9,0%

CAC 6.820,49 +1,2% 80,76 +22,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,31 +0,02 +0,26

US-Zehnjahresrendite 1,54 +0,06 +0,62

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:01 Uhr Fr, 18:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1293 -0,1% 1,1262 1,1300 -7,5%

EUR/JPY 128,15 -0,1% 127,92 128,06 +1,6%

EUR/CHF 1,0437 -0,0% 1,0437 1,0437 -3,5%

EUR/GBP 0,8457 -0,2% 0,8449 0,8477 -5,3%

USD/JPY 113,47 -0,0% 113,59 113,34 +9,9%

GBP/USD 1,3353 +0,2% 1,3331 1,3330 -2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3854 -0,2% 6,3864 6,3977 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 57.106,01 +1,7% 57.600,26 54.458,45 +96,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,56 68,15 +5,0% 3,41 +50,7%

Brent/ICE 75,91 72,72 +4,4% 3,19 +44,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.794,69 1.792,60 +0,1% +2,09 -5,4%

Silber (Spot) 23,27 23,15 +0,5% +0,12 -11,8%

Platin (Spot) 972,35 957,26 +1,6% +15,09 -9,2%

Kupfer-Future 4,35 4,28 +1,5% +0,07 +23,4%

