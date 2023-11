MÄRKTE EUROPA/Börsen halten Gewinne - Sage haussieren mit Aktienrückkauf

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter im Plus notieren Europas Börsen am Mittwochnachmittag. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 4.350 Punkte, für den DAX geht es 0,4 Prozent auf 15.968 nach oben - damit notiert der deutsche Leitindex nur einen Hauch unter der 16.000. "Es wirkt fast so, als würde die Nähe zur 16.000 Punkte-Marke den Anlegern Furcht einflößen", heißt es bei QC Partners. Offensichtlich erachte im Moment kaum jemand Kurse oberhalb von 16.000 als realistisch erreichbares Ziel. Tagesgewinner im DAX ist die Symrise-Aktie nach guten Vorlagen des Wettbewerbers Interparfums.

Die mit Spannung erwarteten Zahlen von Nvidia setzen keine Akzente an den Gesamtbörsen. Der Chip- und Grafikkartenhersteller Nvidia profitiere weiter vom Boom um die Künstliche Intelligenz, so Robomarkets. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im abgelaufenen Quartal 9,2 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr lag der Gewinn noch bei 680 Millionen Dollar. Dieses astronomische Wachstum zeigt den scheinbar ungebremsten Bedarf an der Zukunftsware Computerchips. Für den Techsektor geht es indes kräftiger um 1,7 Prozent nach oben.

FMC erhöht Jahresprognose

Gute Zahlen von Interparfums treiben die Aktien von Symrise im DAX um 3,1 Prozent nach oben. Vor allem der Wachstumsausblick von Interparfums wird gelobt. Nach der Corona-Pandemie habe sich die Nachfrage nach Parfüms deutlich beschleunigt. Interparfums ist Lizenznehmer bekannter Marken wie Lagerfeld, Lanvin, Ferragamo und anderer, ab 2024 auch von Lacoste. Für die Bayer-Aktie ist ein Boden weiter nicht in Sicht, sie verliert 2,8 Prozent.

Rheinmetall bauen die jüngste Rallystrecke mit neuen Allzeithochs aus. Der Kapitalmarkttag am Vortag kam bei den Investoren gut an. Für die Aktie geht es um weitere 0,8 Prozent auf 291,50 Euro nach oben. Bei 295,10 Euro wurde ein neues Allzeithoch markiert.

In der zweiten Reihe steigen Fresenius Medical Care um 0,6 Prozent. Der Gesundheitskonzern hatte am Vorabend die Jahresprognose erhöht. FMC konnte einen Vergleich mit der US-Regierung erzielen, was einen Nettoeinfluss auf das operative Ergebnis von rund 175 Millionen Euro für 2023 hat. Die vorläufigen Zahlen von Aurubis setzen keine großen Akzente - die Aktie verliert 0,2 Prozent.

Zahlen aus der Thyssenkrupp-Familie

Hugo Boss steigen um 3,6 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Titel auf die Kaufliste genommen hat. Thyssenkrupp erholen sich um 6,9 Prozent. Das Umfeld wird vom Konzern als "anspruchsvoll" beschrieben. Positiv sei der Ausblick auf die EBIT-Marge, die schon bis zum Fiskaljahr 2024/25 auf 4 bis 6 Prozent steigen soll. Dies wäre mehr als eine Verdoppelung der aktuellen Marge. "Der Konzern ist im Umbau, die Aktie läuft seit Jahresbeginn im Prinzip nur seitwärts", sagt ein Händler. Für Thyssenkrupp Nucera geht es nach Zahlen um 3,3 Prozent nach oben.

Unter Druck stehen die Aktien von Kingfisher in London. Die Titel der Baumarktkette fallen nach schwachen Zahlen zum dritten Quartal um 6,8 Prozent. Vor allem das warme Wetter habe die Umsätze bei Isolierungen, Heizung und Sanitär in Frankreich belastet, heißt es von den Citi-Analysten. Dies dürfte die Konsens-Gewinnerwartungen für 2024 und 2025 zwischen 5 und 10 Prozent drücken. Nach einem etwas besseren Ausblick und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms über 350 Millionen Pfund haussiert des Aktie des Softwareherstellers Sage in London um fast 15 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.346,03 +0,3% 14,13 +14,6%

Stoxx-50 3.952,29 +0,1% 3,99 +8,2%

DAX 15.957,46 +0,4% 56,93 +14,6%

MDAX 26.110,37 +0,6% 162,35 +4,0%

TecDAX 3.135,97 +0,8% 24,70 +7,4%

SDAX 13.010,23 +0,5% 59,51 +9,1%

FTSE 7.456,91 -0,3% -25,08 +0,4%

CAC 7.253,11 +0,3% 23,66 +12,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,52 -0,04 -0,05

US-Zehnjahresrendite 4,39 -0,01 +0,51

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:18 % YTD

EUR/USD 1,0879 -0,3% 1,0903 1,0934 +1,6%

EUR/JPY 162,43 +0,4% 162,37 161,70 +15,7%

EUR/CHF 0,9633 -0,1% 0,9641 0,9651 -2,7%

EUR/GBP 0,8715 +0,1% 0,8709 0,8723 -1,5%

USD/JPY 149,32 +0,7% 148,95 147,88 +13,9%

GBP/USD 1,2483 -0,4% 1,2518 1,2536 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1718 +0,4% 7,1522 7,1410 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 36.362,16 -0,1% 36.502,04 36.958,92 +119,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,24 77,77 -4,5% -3,53 -3,3%

Brent/ICE 79,23 82,45 -3,9% -3,22 -2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,75 43,85 -0,2% -0,10 -51,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.001,65 1.998,43 +0,2% +3,22 +9,8%

Silber (Spot) 23,73 23,78 -0,2% -0,05 -1,0%

Platin (Spot) 925,77 937,50 -1,3% -11,74 -13,3%

Kupfer-Future 3,76 3,81 -1,4% -0,06 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

