MÄRKTE EUROPA/Börsen im Plus - Flut von Notenbank-Entscheidungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut im Plus sind Europas Börsen am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Die Märkte hatten eine Flut von Zentralbankentscheidungen rund um den Globus zu verdauen. Der DAX legte 1 Prozent zu auf 15.636 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1 Prozent auf 4.202 Zähler. Für den positiven Startschuss sorgte die US-Notenbank am Vorabend mit ihrem Bekenntnis zur Bekämpfung der Inflation. Die Fed plant kommendes Jahr drei Zinserhöhungen. Der Börse gab dies die erhoffte Planungssicherheit für das kommende Jahr 2022.

In Großbritannien überraschte die Bank of England sogar mit einer kleinen Zinserhöhung auf 0,25 Prozent. Das britische Pfund kletterte auf ein Dreiwochenhoch. Nur in der Eurozone beließ die EZB alles beim Alten: Die Zinssätze blieben unverändert tief. Die EZB beharrte auf der Ansicht, die Inflation werde schon wieder unter 2 Prozent zurückfallen. Lediglich das wegen der Coronapandemie geschaffene Anleihekaufprogramm PEPP wird wie erwartet im März beendet, dafür aber das ältere Kaufprogramm APP aufgestockt.

"Im Gegensatz zu anderen Notenbanken wie der US-Fed dürfte die EZB mit einer deutlich geringeren Geschwindigkeit aus der expansiven Geldpolitik aussteigen", kommentierte Volkswirtin Ulrike Kastens vom Vermögensverwalter DWS. Marktstratege Jochen Stanzl von CMC Markets kritisierte, dass damit ein "geldpolitischer Flickenteppich" geschaffen worden sei, der die Anleger verunsichere. Nach einer Zinssenkung wertete die türkische Lira auf das nächste Allzeittief ab. Die vorherigen Interventionen der Zentralbank zugunsten der Lira waren damit endgültig verpufft.

Freude bei Airbus über Qantas-Zuschlag

Top-Gewinner in Europa waren die rohstoffnahen Branchen wie Minenwerte und Öl & Gas. Sie werden als ein Gewinner der rasant steigenden Inflation gesehen und legten bis zu 3 Prozent zu. Gesucht waren aber auch Finanzwerte und konjunkturnahe Branchen: im DAX kletterten Munich Re um 2,6 Prozent und Deutsche Bank um 2,1 Prozent. Bei den Autowerten stiegen Stellantis 3,3 Prozent.

Airbus legten um 2,8 Prozent zu. Die australische Qantas hatte für einen Paukenschlag gesorgt. Sie wechselt bei ihrer Inlandsflotte von Boeing zu Airbus. Zudem wurde auch noch ein Auftrag von Air France-KLM gewonnen. Positiv bei Adidas (+0,2%) kam die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms an. Der Sportartikelhersteller will bis 2025 Aktien für bis zu 4 Milliarden Euro nach dem Reebok-Verkauf ausschütten.

Auch Novartis (+5,7%) will den Erlös des jüngsten Verkaufs der Roche-Beteiligung zum Aktienrückkauf verwenden. Bis Ende 2023 will man hierfür 15 Milliarden US-Dollar ausgeben. In Wien legten die Aktien von Palfinger um 6,7 Prozent zu. Hier trieb die Bekanntgabe der von Investoren gewünschten Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany Heavy Industries. Diese habe die Aktienbewertung erschwert, hieß es.

Kräftige Kursverluste bei schlechten Nachrichten: Edf, Metro und Boohoo

Der Kurs von Frankreichs Energieversorger EdF brach um über 15 Prozent ein, weil Reaktoren aus Wartungsgründen vom Netz genommen werden müssen. Das hat Leistungs- und damit auch Gewinnausfälle zur Folge. In London stürzten Boohoo-Aktien sogar um 23 Prozent ab. Der Online-Modehändler hatte die Prognose 2022 aufgrund von Covid-19-Unsicherheiten gesenkt.

Metro brachen um 9,4 Prozent ein nach der Mitteilung, die Dividende auszusetzen. Grund sei, dass man unter dem Strich einen Verlust geschrieben habe, der im Unterschied zum vergangenen Jahr nicht durch Transaktionserlöse kompensiert werden könne.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.201,87 +42,19 +1,0% +18,3%

Stoxx-50 3.753,02 +55,91 +1,5% +20,7%

Stoxx-600 476,56 +5,80 +1,2% +19,4%

XETRA-DAX 15.636,40 +160,05 +1,0% +14,0%

FTSE-100 London 7.260,61 +89,86 +1,3% +11,0%

CAC-40 Paris 7.005,07 +77,44 +1,1% +26,2%

AEX Amsterdam 781,59 +6,13 +0,8% +25,1%

ATHEX-20 Athen 2.145,60 +25,96 +1,2% +10,9%

BEL-20 Brüssel 4.168,98 +46,97 +1,1% +15,1%

BUX Budapest 50.672,47 +540,86 +1,1% +20,3%

OMXH-25 Helsinki 5.469,10 +63,97 +1,2% +19,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 2.527,97 +141,86 +5,9% +54,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.861,89 +28,50 +1,6% +27,1%

PSI 20 Lissabon 5.429,42 +18,20 +0,3% +11,2%

IBEX-35 Madrid 8.380,00 +105,00 +1,3% +3,8%

FTSE-MIB Mailand 26.782,44 +116,36 +0,4% +19,9%

RTS Moskau 1.604,70 +63,70 +4,1% n.def.

OBX Oslo 1.055,61 +22,84 +2,2% +22,9%

PX Prag 1.398,01 +2,08 +0,1% +36,1%

OMXS-30 Stockholm 2.311,03 +17,57 +0,8% +23,3%

WIG-20 Warschau 2.213,89 +52,85 +2,4% +11,6%

ATX Wien 3.791,32 +59,89 +1,6% +32,5%

SMI Zürich 12.790,89 +259,94 +2,1% +19,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,35 +0,01 +0,22

US-Zehnjahresrendite 1,43 -0,03 +0,51

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi,17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1309 +0,1% 1,1286 1,1261 -7,4%

EUR/JPY 128,57 -0,2% 129,00 128,18 +2,0%

EUR/CHF 1,0423 -0,1% 1,0442 1,0424 -3,6%

EUR/GBP 0,8489 -0,3% 0,8519 0,8519 -5,0%

USD/JPY 113,68 -0,3% 114,14 113,82 +10,1%

GBP/USD 1,3323 +0,4% 1,3244 1,3219 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3769 +0,0% 6,3747 6,3784 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 48.447,03 -0,6% 48.645,85 46.957,36 +66,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,82 70,87 +2,8% 1,95 +53,3%

Brent/ICE 75,52 73,88 +2,2% 1,64 +47,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.797,73 1.777,62 +1,1% +20,11 -5,3%

Silber (Spot) 22,51 22,08 +2,0% +0,44 -14,7%

Platin (Spot) 938,94 921,00 +1,9% +17,94 -12,3%

Kupfer-Future 4,31 4,18 +3,1% +0,13 +22,5%

