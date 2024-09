MÄRKTE EUROPA/Börsen in zaghafter Erholungsbewegung

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Montagmittag leicht aus. Nach dem Kursrutsch vom Freitag versuchen sich die Anleger an einer zaghaften Erholungsbewegung. Echte Kaufargumente gibt es bislang nicht. "Die Verunsicherung unter den Anlegerinnen und Anlegern ist aktuell riesig. Das Vertrauen gegenüber Aktien hat spürbar nachgelassen", so QC Partners. Sichtbar sei das an vielen Stellen: Die Volatilitätsindizes hätten zuletzt wieder deutlich angezogen. Der US-Leitindex S&P-500 habe in der vergangenen Handelswoche jeden einzelnen Handelstag im Minus beendet. Das gab es zuletzt im April dieses Jahres.

Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 18.413 Zähler, der Euro-Stoxx-50 legt sogar 0,8 Prozent auf 4.777 Zähler zu. Am Devisenmarkt steht der Euro zu Wochenbeginn unter Druck und fällt auf 1,1044 Dollar zurück.

Erhoffte Klarheit von US-Daten ausgeblieben

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten die Hoffnungen enttäuscht, dass von ihnen klare Signale für die Fed-Politik ausgehen. Während die August-Daten im erwarteten Rahmen lagen wurde der Vormonat aber deutlich abwärts revidiert. Gleichzeitig nahm der Lohnanstieg wieder zu. "Wirtschaftsschwäche plus steigende Preise weckt schnell Sorgen vor einer Stagflation", kommentierte ein Händler: Dies wäre die "schlechteste aller Welten".

Lindsay Rosner von Goldman Sachs Asset Management betont dazu, der Bericht vom Freitag "hat nicht klargemacht, ob die erste Zinssenkung bei 25 oder 50 Basispunkten liegen wird - eine Antwort, die der Markt zu bekommen erwartet hatte".

Schwache Preisdaten aus China - US-CPI im Fokus

Ähnliches zeigt sich am Montagmorgen in Asien: Dort wurde das Bruttoinlandsprodukt in Japan zum zweiten Quartal nach unten revidiert und in China beschleunigte sich der Verfall der Erzeugerpreise (PPI) so stark, dass ihr Erholungstrend zu Ende sein könnte.

Wichtigstes Datum der Woche dürften daher die US-Verbraucherpreise (CPI) am Mittwoch (noch vor der EZB am Donnerstag) sein. Die Analysten der LBBW erwarten zwar einen Rückgang im Gesamtwert, die Kernrate der Inflation könne jedoch nun nach vier Monaten Rückgang stagnieren. In Europa stehen am Montag keine wichtigen Konjunkturdaten an.

Analysten bewegen die Kurse

Nachrichtlich sieht es auf Unternehmensseite eher dünn aus. Gegen den uneinheitlichen Trend geht es um 2,7 Prozent beim Schweizer Versicherer Baloise nach oben. Kurstreiber ist die Nachricht, dass der aktivistische schwedische Finanzinvestor Cevian nun mit 9,4 Prozent größter Aktionär geworden ist.

Umstufungen sind für die größeren Kursbewegungen verantwortlich. Bei Kion geht es 2,3 Prozent tiefer, nachdem die Citigroup ihnen die Kaufempfehlung entzogen und sie auf Neutral eingestuft hat. Luxusgüter-Hersteller Kering wurde von RBC auf Sector Perform nach Outperform abgesenkt und fallen um 3,6 Prozent. Bei Adidas hat Barclays das Overweight zurückgezogen und empfiehlt nur noch Equalweight. Adidas stellen daher mit 4,4 Prozent den größten DAX-Verlierer.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.777,65 +0,8% 39,59 +5,7%

Stoxx-50 4.386,17 +0,7% 29,35 +7,2%

DAX 18.415,91 +0,6% 114,01 +9,9%

MDAX 25.166,27 +0,5% 119,75 -7,3%

TecDAX 3.253,31 +0,9% 27,54 -2,5%

SDAX 13.377,23 +0,3% 36,19 -4,2%

FTSE 8.243,26 +0,8% 61,79 +5,8%

CAC 7.399,96 +0,6% 47,66 -1,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,23 +0,05 -0,34

US-Zehnjahresrendite 3,75 +0,04 -0,13

DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:00 Fr, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1041 -0,4% 1,1069 1,1090 -0,0%

EUR/JPY 158,69 +0,7% 158,17 158,22 +2,0%

EUR/CHF 0,9371 +0,2% 0,9365 0,9358 +1,0%

EUR/GBP 0,8446 +0,0% 0,8439 0,8440 -2,6%

USD/JPY 143,71 +1,1% 142,93 142,62 +2,0%

GBP/USD 1,3074 -0,4% 1,3115 1,3137 +2,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1239 +0,4% 7,1133 7,0923 0%

Bitcoin

BTC/USD 55.431,75 +1,8% 54.654,50 54.670,20 +27,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,13 67,67 +0,7% +0,46 -4,0%

Brent/ICE 71,64 71,06 +0,8% +0,58 -4,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,97 36,35 +1,7% +0,62 +9,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.494,66 2.497,42 -0,1% -2,77 +21,0%

Silber (Spot) 28,13 27,94 +0,7% +0,20 +18,3%

Platin (Spot) 942,08 924,23 +1,9% +17,85 -5,0%

Kupfer-Future 4,08 4,01 +1,7% +0,07 +3,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

