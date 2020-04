MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen etwas zurück - Technikprobleme mit Xetra

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Dienstagmittag von den Hochs leicht zurück. Allerdings ist die Kursentwicklung nur zum Teil aussagekräftig, da das elektronische Handelssystem Xetra der Deutschen Börse wegen technischer Probleme ausgefallen ist. Wann der Handel wieder aufgenommen wird, ist derzeit offen. Das erklärte der Xetra-Betreiber Deutsche Börse auf Nachfrage von Dow Jones. Der Euro-Stoxx-50 steht derweil 0,5 Prozent auf 2.908 Punkte im Plus, im Tageshoch stand der Index bei 2.930. Der DAX wurde im frühen Handel vor der Xetra-Aussetzung 1,1 Prozent höher festgestellt.

Stützend wirken die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China. Dort sind zwar die Ex- und Importe im März weiter zurückgegangen, jedoch in einem geringeren Tempo und auch nicht im befürchteten Rahmen. Die Wirtschaft des Landes beginnt sich langsam von den Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie zu erholen. Aber auch von der Corona-Pandemie in Europa gibt es Daten, die zuversichtlich stimmen. So gehen die Fallzahlen bei Neuerkrankungen in Südeuropa weiter zurück.

Am Ölmarkt geben Brent und WTI leicht nach. Und das, obgleich sich die Opec im Verbund mit Unterstützerstaaten am Wochenende auf eine Fördersenkung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag geeinigt hat. Dies dürfte allerdings zu wenig sein. Einige Experten bezifferten den Nachfragerückgang aufgrund des Coronavirus auf rund 30 Millionen Barrel täglich und bleiben daher skeptisch mit Blick auf eine nachhaltige Preiserholung.

Trump rechnet mit weiteren Förderkürzungen

US-Präsident Donald Trump hat mit der Ölförderung im eigenen Lande ein starkes Interesse an einer Stabilisierung des Ölmarktes. Per Twitter teilte er mit, dass die Opec und die kooperierenden Ölländer an einer Senkung um 20 Millionen Barrel am Tag arbeiteten.

Derweil beginnt die Berichtssaison für das erste Quartal. Die Frage ist, wie tief die Schließung des öffentlichen Lebens mit dem Zusammenbrechen von Lieferketten ihre Spuren in den Geschäftsberichten hinterlassen hat. Nachdem die Unternehmen jüngst bereits die Ausschüttungen zusammengestrichen haben, dürften nun eine Reihe von Gewinnwarnungen folgen. Aus den USA starten einmal mehr die Banken die Saison, hier legen JP Morgan, Wells Fargo sowie der Pharmariese Johnson & Johnson ihre Geschäftszahlen vor.

Gold ist über das Wochenende gefragt gewesen, in Euro wurde bereits mehr als 1.580 je Unze bezahlt - so viel wie nie zuvor. Die physische Nachfrage, auch in Deutschland, ist seit Wochen extrem hoch. Hier werden deutliche Aufschläge bei den Verkaufspreisen akzeptiert, um Geld in dem Edelmetall zu parken. Die billionenschweren Rettungs- und Konjunkturprogramme weltweit schüren Inflationsängste.

Frankreich verlängert Lockdown

Während sich in einigen Ländern der Eurozone Lockerungen der Ausgangssperren abzeichnen, überraschte Frankreich am Vorabend. So hat das Land die seit vier Wochen geltende Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 11. Mai verlängert. Präsident Emmanuel Macron sagte, Lockerungen der Maßnahmen erfolgten anschließend schrittweise. Er forderte die Franzosen auf, sich weiter "verantwortungsvoll" an die Regeln zu halten. Die Pariser Börse notiert unverändert.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über eine mögliche Lockerung Corona-bedingter Einschränkungen. Eine wichtige Grundlage der Beratungen bilden die Empfehlungen der Nationalakademie Leopoldina.

Die Aktien von Fluggesellschaften stehen in Europa weiter im Mittelpunkt des Interesses. Hier wird unter Marktteilnehmern weiter heiß diskutiert über die Form der zu erwartenden Staatshilfen. Vor allem das Thema Teileinstieg des Staates im Gegenzug für Kredite steht im Fokus. Nachdem die polnische Lot von dem geplanten Kauf des Ferienfliegers Condor zurückgetreten ist, könnte er in diesen Zeiten auf Staatshilfe angewiesen sein. IAG gewinnen 3,5 Prozent, Lufthansa verloren vor der Xetra-Aussetzung 0,3 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.907,07 0,49 14,28 -22,38

Stoxx-50 2.817,20 0,82 22,97 -17,21

DAX 10.675,93 1,05 111,19 -19,42

Xetra aufgrund technischer Störung seit frühem Handel ausgesetzt

MDAX 22.289,08 0,85 188,91 -21,28

TecDAX 2.837,59 1,71 47,82 -5,88

SDAX 10.198,91 1,56 156,98 -18,49

FTSE 5.814,96 -0,47 -27,70 -22,54

CAC 4.500,29 -0,15 -6,55 -24,72

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,35 0,00 -0,59

US-Zehnjahresrendite 0,75 -0,02 -1,93

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:01h Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0943 +0,30% 1,0938 1,0931 -2,4%

EUR/JPY 117,62 +0,08% 117,81 118,53 -3,5%

EUR/CHF 1,0546 -0,08% 1,0556 1,0561 -2,9%

EUR/GBP 0,8730 +0,11% 0,8710 0,8776 +3,2%

USD/JPY 107,50 -0,22% 107,70 108,43 -1,2%

GBP/USD 1,2534 +0,18% 1,2558 1,2455 -5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0617 +0,12% 7,0531 7,0523 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 6.873,01 +0,51% 6.887,76 7.304,76 -4,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 22,03 22,41 -1,7% -0,38 -63,3%

Brent/ICE 31,75 31,74 +0,0% 0,01 -50,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.720,98 1.714,30 +0,4% +6,68 +13,4%

Silber (Spot) 15,49 15,50 -0,0% -0,01 -13,2%

Platin (Spot) 764,60 752,55 +1,6% +12,05 -20,8%

Kupfer-Future 2,32 2,30 +0,6% +0,01 -17,5%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2020 06:48 ET (10:48 GMT)

