DOW JONES--Nach der Erleichterungsrally am Montag in Reaktion auf die Rückkehr von Jensen Huang als CEO von Nvidia zeigen sich Europas Börsen im frühen Handel am Dienstag mit kleinen Abgaben. Das Comeback von Huang hat an den Märkten einstweilen die zuletzt immer mehr zunehmende Skepsis über den KI-Boom wieder zurückgedrängt. Laut den Marktexperten von XTB verkörpert Huang "die Nvidia-Story, die KI-Vision, die Kundenbeziehungen und die Rockstar-Aura des Konzerns stärker als jede andere Person. Nach dem scharfen Abverkauf der vergangenen Tage nach seinem Rücktritt sei die gesehene heftige Gegenbewegung deshalb geradezu klassisch.

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"Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen", kommentieren die Marktexperten von CMC. Huang müsse jetzt nicht nur das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, sondern auch zahlreiche regulatorische und politische Probleme lösen. "Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China bleiben erhebliche Belastungsfaktoren", so CMC.

Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 25.196 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach unten. Der am Montag rund 5 Prozent festere Subindex der Technologieaktien in Europa büßt 1,0 Prozent ein. Am Ende rangiert der Index der Rohstoffaktien mit einem Minus von 3,0 Prozent.

Der Euro kann sich von seinem neuen 19-Monats-Tief kaum erholen, er geht mit 1,0914 Dollar um. Mit der Erholungsrally an der Wall Street nahmen in den USA auch die Zinserhöhungsspekulationen wieder zu, was den Dollar stützt. Dazu hatte sich der Chef der Fed von New York, John Williams, erneut falkenhaft zu Wort gemeldet. Er deutete an, dass beschleunigte Zinserhöhungen nötig sein könnten, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

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An den Anleihemärkten ist es ruhig, tendenziell sinken die Marktzinsen leicht. Positiv für die Börsen ist der anhaltende Rückgang des Ölpreises, was unter anderem Inflationssorgen dämpft. Brent kostet aktuell rund 88,50 Dollar. Die Öltransporte durch die Straße von Hormus bewegen sich trotz der jüngsten iranischen Angriffe offenbar weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Auch haben sich die Pläne für eine neue großflächiger US-Offensive gegen den Iran nicht weiter konkretisiert.

Vom Ifo-Geschäftsklimaindex geht kaum ein Impuls aus. Im November lag der Index bei 90,6, minimal höher als von Ökonomen mit 90,5 geschätzt. Im November hatte er 90,1 betragen.

Unternehmensseitig kommen Neuigkeiten aus dem Pharmasektor. Sanofi nimmt 41 Milliarden Dollar in die Hand für die Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Insmed und baut damit sein Portfolio in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten aus. Sanofi bietet 175 Dollar je Aktie. Insmed hatten am Montag an der Wall Street mit knapp 150 Dollar geschlossen. Über Übernahmeinteresse hatte es zuvor bereits Berichte gegeben, offenbar fiel der Gebotspreis nun aber höher als spekuliert aus. Positiv dürfte zur Kenntnis genommen werden, dass Sanofi auf eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung verzichtet, heißt es im Handel dazu, dass es für die Sanofi-Aktie um 6,0 Prozent nach oben geht.

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Roche geben um 0,6 Prozent nach. Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA Wilserdly der Roche-Tochter Genentech für eine neue Hormontherapie bei Brustkrebs im Frühstadium zugelassen hat, stützt nicht. Die Analysten von RBC werten die Entwicklung zwar positiv, bemerken aber auch, dass die Zulassung weitgehend erwartet worden sei. Die Aktie der Genentech-Mutter Roche kann davon nicht profitieren - sie fällt um 0,6 Prozent zurück.

Im Blick haben die Akteure auch BASF mit dem Kapitalmarkttag. Nach den gescheiterten Übernahmeversuch von Evonik richtet sich die Aufmerksamkeit nun wieder verstärkt auf die Fundamentaldaten. BASF hat die grundsätzliche Ausrichtung seiner vor zwei Jahren vorgestellten Strategie Winning Ways sowie das Ziel bestätigt, das Agrargeschäft bis Mitte nächsten Jahres zu Börsenreife zu führen. Für BASF geht es um 0,7 Prozent nach unten, Evonik fallen um 1,3 Prozent.

Für Aixtron geht es um 8,6 Prozent steil nach unten. Die Aktie des Halbleiteranlagenbauers leidet unter einer Abstufung der UBS auf "Sell". Die Analysten rechnen damit, dass sich der Ausbau der Laserkapazitäten 2028 verlangsamen wird und das Geschäft mit Leistungshalbleitern diesen Rückgang nicht ausgleichen kann. Selbst nach dem jüngsten Kursrückgang preise der Markt auf dem aktuellen Niveau ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr von 2026 bis 2029 ein. Die eigene Schätzung liege dagegen bei 18 Prozent.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.048,08 -0,4 -26,39 6.074,47 4,4

Stoxx-50 5.273,61 -0,2 -12,33 5.285,94 7,2

DAX 25.196,69 -0,6 -140,58 25.337,27 2,9

MDAX 29.244,70 -0,2 -51,56 27.039,42 -4,5

TecDAX 3.859,58 -0,7 -26,36 3.091,28 6,6

SDAX 17.177,34 +0,3 44,21 13.062,07 0,0

FTSE 10.479,52 -0,0 -1,30 10.480,82 5,5

CAC 8.057,88 +0,2 13,04 8.044,84 -1,1

SMI 14.712,16 -0,2 -23,48 14.735,64 10,9

ATX 6.332,47 -0,2 -9,54 6.342,01 18,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,0917 +0,2 0,0016 1,0901 1,0882

EUR/JPY 173,92 +0,3 0,5800 173,34 173,3300

EUR/CHF 0,9187 +0,2 0,0014 0,9173 0,9178

EUR/GBP 0,8363 +0,1 0,0004 0,8359 0,8362

USD/JPY 159,3 +0,2 0,3000 159 159,2600

GBP/USD 1,3052 +0,2 0,0021 1,3031 1,3012

USD/CNY 6,6641 0,0 -0,0002 6,6643 6,6643

USD/CNH 6,6641 -0,0 -0,0023 6,6664 6,6679

AUS/USD 0,6625 -0,0 -0,0001 0,6626 0,6616

Bitcoin/USD 59.901,88 -2,3 -1.390,71 61.292,59 61.410,97

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,50 -0,8 -0,67 80,17

Brent/ICE 88,45 -1,0 -0,92 89,37

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.617,55 -0,4 -14,13 3.631,68

Silber 41,94 -2,6 -1,12 43,06

Platin 1.284,57 -3,1 -40,43 1.325,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

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November 24, 2026 04:26 ET (09:26 GMT)