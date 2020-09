MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen von Tageshochs leicht zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Donnerstagmittag von den Tageshochs etwas zurück. Die Stimmung bleibt aber konstruktiv. Die andauernde Rekordjagd in den USA und die Stärke von Nikkei und Kospi in Asien springen nun auch auf Europa über. Kurstreiber sind die Hoffnungen auf noch weitergehende Hilfspakete der US-Regierung sowie bald zur Verfügung stehende Impfstoffe gegen das Coronavirus.

Der DAX legt um 1,2 Prozent zu auf 13.406 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,3 Prozent auf 3.382 Punkte. Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei der Suche nach einem Impfstoff gilt als nur noch gering, lediglich der konkrete Zeitplan und welches Unternehmen den Markt zuerst beliefert, ist noch offen. Die Trump-Administration will Mittel noch vor dem 1. November ausliefern lassen. Die Wirtschaftserholung gilt damit als nach unten abgesichert. Zu neuen Lockdowns dürfte es nur noch lokal kommen.

EZB macht sich Sorgen wegen Euro-Stärke

Hilfe kommt auch vom Euro, der zeitweise bereits unter 1,1800 Dollar notierte. Das sollte vor allem den exportorientierten europäischen Aktien Auftrieb geben und damit auch dem DAX, in dem solche besonders hoch gewichtet sind. In dem Zusammenhang interessant ist ein "FT"-Artikel, laut dem sich die EZB zunehmend Sorgen wegen der Euro-Stärke macht. Ein teurerer Euro drückt auf die ohnehin nur geringe Inflation. Die nächste EZB-Sitzung ist kommende Woche.

Der volle Datenkalender am Donnerstag liefert bislang gute Gründe für weitere Kursgewinne. Denn der Service-PMI in China sei mit 54,0 Punkten klar im expansiven Bereich geblieben, heißt es. Nun stehen noch global die Einkaufsmanager-Indizes vieler Länder für den Dienstleistungsbereich an. In den USA wird vor allem auf den ISM-Service-Index für August geblickt, dazu auch auf die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung.

Kräftige Kursgewinne zeigen vor allem konjunkturzyklische Aktien. Covestro springen um weitere 4,8 Prozent, BASF um 2,9 Prozent. MTU Aero steigen um 3,5 Prozent, Deutsche Bank um 1,8 Prozent. Die Autoaktien BMW, VW und Daimler legen um bis zu 3,4 Prozent zu. Bei Stahlwerten wie Thyssenkrupp geht es um 1,9 Prozent höher. Nur Vallourec brechen um weitere 10 Prozent ein wegen hauseigener Finanzierungssorgen.

Selbst die Aktien der Reiseveranstalter ziehen deutlich an. Die Einstufung der Kanaren als Corona-Risiko-Gebiet wird von der Hoffnung auf bald verfügbare Impfstoffe überspielt. Tui steigen um 5,8 Prozent, Kreuzfahrveranstalter Carnival um 5,6 Prozent.

Bei IT- und Softwareberater Cagemini in Paris geht es 1,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat seinen Jahresausblick mit positivem Unterton bestätigt.

Siemens Healthineers mit Kapitalerhöhung

Merck KGaA steigen um 0,8 Prozent dank einer günstigen Refinanzierung. Das Darmstädter Unternehmen hat eine Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro über eine Laufzeit von 60 Jahren platziert.

Siemens Healthineers fallen dagegen um 3,7 Prozent auf 36,91 Euro nach einer Kapitalerhöhung. Sie wurde zu 36,40 Euro je Aktie durchgeführt. Den Bruttoerlös von 2,73 Milliarden will das Unternehmen in die Finanzierung der Varian-Übernahme stecken.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.381,81 1,32 44,04 -9,70

Stoxx-50 3.034,34 0,97 29,12 -10,83

DAX 13.406,30 1,23 162,87 1,19

MDAX 28.018,53 0,45 124,62 -1,04

TecDAX 3.157,68 -0,52 -16,57 4,73

SDAX 12.667,83 0,18 22,30 1,25

FTSE 5.984,54 0,73 43,59 -21,23

CAC 5.119,11 1,74 87,37 -14,37

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,48 -0,01 -0,72

US-Zehnjahresrendite 0,65 0,01 -2,03

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,1814 -0,33% 1,1801 1,1836 +5,3%

EUR/JPY 125,79 -0,05% 125,44 125,60 +3,2%

EUR/CHF 1,0767 -0,29% 1,0777 1,0779 -0,8%

EUR/GBP 0,8910 +0,36% 0,8876 0,8895 +5,3%

USD/JPY 106,47 +0,29% 106,27 106,12 -2,1%

GBP/USD 1,3260 -0,69% 1,3297 1,3305 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8384 +0,06% 6,8456 6,8339 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 11.279,51 -0,90% 11.369,26 11.346,76 +56,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,82 41,51 -1,7% -0,69 -28,8%

Brent/ICE 43,68 44,43 -1,7% -0,75 -29,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.931,65 1.942,80 -0,6% -11,16 +27,3%

Silber (Spot) 26,98 27,53 -2,0% -0,55 +51,1%

Platin (Spot) 910,95 909,60 +0,1% +1,35 -5,6%

Kupfer-Future 2,97 3,00 -1,1% -0,03 +5,3%

