MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen von Tageshochs zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen von den Tageshochs zurück. Überraschend schwach sind die Einzelhandelsumsätze in Deutschland ausgefallen. Sie brachen im Juli um 5,1 Prozent ein, obwohl nur ein Minus von 0,9 Prozent von Ökonomen erwartet wurde. Der Markt sei derzeit zwischen drei Faktoren hin- und hergerissen, meint ein Marktbeobachter. Für Beruhigung sorge zwar die Fortsetzung der Geldschwemme durch die US-Notenbank, negativ seien jedoch die Explosion der Inflationsdaten und die gleichzeitige Abschwächung der Wirtschaftsdynamik.

Der DAX gibt die Gewinne weitgehend ab und liegt nun 0,2 Prozent auf 15.864 Punkte im Plus. Damit ist der Index einmal mehr an der Marke von 16.000 Punkten gescheitert. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt dagegen 0,8 Prozent auf 4.229 Punkte, bei 4.251 Punkte wurde ein neues Jahreshoch markiert. Gut im Markt liegen Reise- (+2,1%) und Einzelhandelsaktien (+1,6%). Die Ölpreise notieren wenig verändert. Vom Treffen der Opec-Staaten wird allgemein erwartet, dass die jüngst beschlossene Fördererhöhung auch unverändert umgesetzt wird.

Arnault steigt bei Carrefour aus

Die Aktien der französischen Supermarktkette Carrefour geben deutlich um 4,3 Prozent nach, nachdem am Vorabend der langjährige Investor Bernard Arnault seinen Ausstieg verkündet hatte. Analysten interpretierten den Ausstieg als ein deutlich negatives Signal für Carrefour.

Im DAX steigen Delivery Hero um weitere 2,9 Prozent. FMC erholen sich um 1,2 Prozent und Deutsche Bank um 0,8 Prozent. Im MDAX können sich Aixtron nach dem Rückschlag vom Dienstag um 2,1 Prozent erholen. Dagegen verlieren Auto1 mit einer Platzierung 0,2 Prozent. Commerzbank gewinnen 1,4 Prozent, gestützt von einer Hochstufung auf "Neutral" durch die UBS.

Die am Dienstagabend im Schnellverfahren durchgezogene Platzierung von 2,5 Millionen Aktien von Wienerberger war laut Händlern stark überzeichnet. Dies strahle Zuversicht aus. Die Aktien geben um 0,8 Prozent auf 32,96 Euro nach und notieren somit über dem Platzierungspreis von 32,50 Euro. Die Platzierung spült brutto 81,25 Millionen Euro in die Kassen des Baukonzerns.

Index-Änderungen in der Stoxx-Familie stehen an

Am späten Abend werden die Auf- und Absteiger in den europäischen Stoxx-Indizes bekanntgegeben. Die Aktien der Deutschen Post und der spanischen Bank Santander stehen vor dem Aufstieg in den Stoxx-50 und könnten dort National Grid und Safran verdrängen.

In den noch wichtigeren Euro-Stoxx-50 dürften die Aktien der spanischen Bank BBVA und des Autokonzerns Stellantis aufsteigen. Als Abstiegskandidaten gelten hier Engie und Amadeus IT. Darüber hinaus gelten noch weitere Änderungen als möglich. Vollzogen werden sie zu den Schlusskursen am 17. September, wirksam am Montag, dem 20. September.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.228,95 +0,8% 32,54 +19,0%

Stoxx-50 3.634,99 +0,5% 17,80 +16,9%

DAX 15.862,40 +0,2% 27,31 +15,6%

MDAX 36.053,19 +0,3% 100,45 +17,1%

TecDAX 3.929,08 +0,7% 28,46 +22,3%

SDAX 17.151,59 +0,4% 75,45 +16,2%

FTSE 7.164,79 +0,6% 45,09 +10,2%

CAC 6.745,38 +1,0% 65,20 +21,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,38 +0,01 +0,20

US-Zehnjahresrendite 1,31 +0,01 +0,40

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,8:16 Di,17:35 % YTD

EUR/USD 1,1820 +0,1% 1,1796 1,1801 -3,2%

EUR/JPY 130,40 +0,4% 130,00 129,75 +3,4%

EUR/CHF 1,0833 +0,2% 1,0832 1,0810 +0,2%

EUR/GBP 0,8594 +0,1% 0,8582 0,8577 -3,8%

USD/JPY 110,32 +0,3% 110,20 109,97 +6,8%

GBP/USD 1,3753 -0,0% 1,3745 1,3758 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4612 +0,1% 6,4572 6,4552 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 47.640,26 +1,4% 47.360,26 47.302,01 +64,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,60 68,50 +0,1% 0,10 +42,9%

Brent/ICE 71,68 71,63 +0,1% 0,05 +40,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,27 1.813,58 -0,0% -0,31 -4,5%

Silber (Spot) 23,89 23,93 -0,2% -0,04 -9,5%

Platin (Spot) 1.012,28 1.015,95 -0,4% -3,68 -5,4%

Kupfer-Future 4,24 4,36 -2,7% -0,12 +20,3%

===

