MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen zurück - EZB setzt kaum Akzente

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen geben bis Donnerstagnachmittag die Gewinne ab und drehen leicht ins Minus. Sie folgen damit den Vorgaben von der Wall Street. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat keine wirklichen Akzente an den Märkten gesetzt. Diese hat wie erwartet die Leitzinsen bestätigt und wird alle zuletzt verkündeten Maßnahmen fortsetzen.

Auch die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde enthielt wenig Neues. Auf die Frage nach einer impliziten Zinskurvenkontrolle verwies sie lediglich auf das Mantra der EZB, dass der Fokus auf günstigen Finanzierungskonditionen liege, und die EZB einen umfassenden Ansatz hierbei wähle.

Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 13.900 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.617 Punkte nach unten. An den Devisenmärkten notiert der Euro wenig verändert bei 1,2150 Dollar. An den Anleihemärkte haben die Renditen leicht angezogen, möglicherweise in Reaktion auf Aussagen von Lagarde, dass das PEPP-Volumen möglicherweise nicht voll genutzt wird.

EU-Regierungschefs beraten am Abend

Übergeordnet bleibt Corona das bestimmende Thema an den Märkten. Am Abend beraten hierzu die EU-Staats- und Regierungschefs in einer Video-Konferenz über den weiteren Kurs. Im Zentrum steht die Eindämmung neuer Varianten des Coronavirus, die sich wesentlich schneller verbreiten als der ursprüngliche Erreger.

Für die Aktie von Sage geht es um 4,5 Prozent nach oben. Gut kommen hier die Umsatzzahlen für das erste Quartal sowie der bestätigte Jahresausblick an. Das organische Wachstum lag in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 1,4 Prozent über der Markterwartung. "Etwaige Bedenken für das Gesamtjahr sind damit erst einmal vom Tisch", so die Analysten der Citi.

PostNL hat die Jahresdaten 2020 vorgezogen veröffentlicht, für die Aktie geht es um 5,2 Prozent nach oben. Durch den zweiten Lockdown ist es im Dezember zu einer erneuten Beschleunigung im Paketverkehr gekommen. Mit 337 Millionen Paketen wurde im Jahresverlauf ein Rekord erreicht. Das Volumenwachstum lag auf Jahressicht bei 19,2 Prozent. Beim bereinigten EBIT sieht die Post rund 240 Millionen Euro für das Jahr, wobei der Zusatzeffekt durch Corona rund 55 Millionen dazu beigetragen habe.

Prosieben gewinnen 2,3 Prozent. Stützend wirkt die Nachricht, dass die spanische Mediaset ihre Beteiligung um 3,43 Prozent erhöht hat und damit nun 13,18 Prozent der Prosieben-Aktien hält. Dem italienischen Mediaset-Konzern waren zuletzt gut 24 Prozent der Stimmrechte von Prosiebensat1 zuzurechnen. Nachdem zuletzt KKR ihre Beteiligung deutlich auf knapp 2 Prozent reduziert hatte, kamen sofort Spekulationen auf, dass Mediaset die Gelegenheit nützen würde, um den eigenen Einfluss zu erhöhen.

Die Online-Apotheke Zur Rose hat dank einer weiterhin starken Entwicklung besonders in ihrem Deutschland-Geschäft ihr Wachstumsziel für 2020 übertroffen. Bei Vorlage der Umsatzzahlen bekräftigte die Gesellschaft, dass vor Aufwendungen für zusätzliche Wachstumsprojekte ein ausgeglichenes bereinigten EBITDA erreicht werden soll. Zudem wurde der Mittelfrist-Ausblick bestätigt. Für die Aktie geht es um 7,8 Prozent nach oben, die Aktie des Wettbewerbers Shop Apotheke legt um 3,8 Prozent zu.

Zooplus-Vorstand kauft zu

Zooplus steigen auf den höchsten Stand seit über 2 Jahren. "Der Titel profitiert von Insider-Käufen", so ein Händler. Ein Vorstand hat zuletzt Aktien für gut 460.000 Euro gekauft. "Daneben profitiert der Kurs stark von der Pandemie", sagt er. Die Tierhalter kauften mehr Tierbedarf über das Internet. "Außerdem kaufen die Leute mehr Tiere", ergänzt er. Denn Hundehalter seien von der Ausgangssperre ab 21 Uhr ausgenommen. Der Kurs legt um 10,6 Prozent zu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.617,46 -0,18 -6,58 1,82

Stoxx-50 3.198,69 -0,16 -5,03 2,91

DAX 13.899,56 -0,16 -21,81 1,32

MDAX 31.701,04 0,39 123,15 2,94

TecDAX 3.377,81 0,70 23,39 5,14

SDAX 15.624,54 0,29 45,73 5,82

FTSE 6.720,36 -0,30 -20,03 4,33

CAC 5.591,56 -0,66 -36,88 0,72

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,49 0,04 -0,73

US-Zehnjahresrendite 1,11 0,03 -1,57

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:33 Uhr Mi, 17:40h % YTD

EUR/USD 1,2149 +0,33% 1,2130 1,2105 -0,5%

EUR/JPY 125,83 +0,33% 125,46 125,41 -0,2%

EUR/CHF 1,0765 -0,05% 1,0782 1,0774 -0,4%

EUR/GBP 0,8849 -0,21% 0,8855 0,8871 -0,9%

USD/JPY 103,57 +0,00% 103,45 103,60 +0,3%

GBP/USD 1,3728 +0,54% 1,3698 1,3647 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,4650 +0,02% 6,4623 6,4638 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 31.474,50 -10,09% 34.988,75 34.388,50 +8,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,82 53,31 -0,9% -0,49 +8,6%

Brent/ICE 55,73 56,08 -0,6% -0,35 +7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,96 1.871,00 -0,5% -9,05 -1,9%

Silber (Spot) 25,73 25,88 -0,6% -0,15 -2,5%

Platin (Spot) 1.136,45 1.116,88 +1,8% +19,58 +6,2%

Kupfer-Future 3,64 3,64 -0,0% -0,00 +3,5%

===

