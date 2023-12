MÄRKTE EUROPA/Börsen konsolidieren - Stahlwerte gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich Europas Börsen am Montagnachmittag. Marktteilnehmer sprechen in erster Linie von Gewinnmitnahmen nach der Rekordrally. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 16.664 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 4.524 Punkte nach unten.

Dass sich das Geschäftsklima in Deutschland im Dezember entgegen den Erwartungen nicht weiter aufgehellt hat, belastet kaum. Zumal es die weit gediehenen Zinssenkungsspekulationen stützt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 86,4 Punkte. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 87,7 prognostiziert. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe wohl das Haushaltsurteil der Karlsruher Richter, auf das die Bundesregierung kein Konzept habe, kommentiert die LBBW. Daraufhin dürften sich manche Unternehmen ihre Investitionspläne noch einmal angeschaut haben.

Die Analysten von Barclays warnen derweil, dass nach der jüngsten scharfen Jahresendrally das nächste Jahr für die Anleger enttäuschen könnte, weil sie weniger Raum für weiteres Aufwärtspotenzial lasse.

Die Ölpreise steigen um mehr als 3 Prozent. Hier bewegen Sorgen vor Störungen der Öltransporte die Preise angesichts von jüngsten Angriffen auf Schiffe im Roten Meer. BP (+2,2%) hat angekündigt, den Frachtverkehr durch das Rote Meer auszusetzen. Auch Logistiker wie Moeller-Maersk (+2,7%) oder Hapag-Lloyd (+7,3%) meiden die Region. Analysten halten steigende Frachtraten für möglich.

Wegfall von E-Auto-Prämie belastet

Mit einem Abschlag von 1,1 Prozent gemessen an ihrem Stoxx-Subindex gehören die Aktien der Automobilhersteller zu den größten Verlierern. Die Stimmung wird getrübt durch die Entscheidung in Deutschland, die Prämien für E-Auto-Käufe vorzeitig einzufrieren - letztlich ebenfalls als Folge des Haushaltsurteils aus Karlsruhe.

Mit Aufschlägen reagieren Stahlaktien auf die Nachricht, dass Nippon Steel US Steel für 14 Milliarden Dollar in bar übernehmen möchte. Der Kaufpreis stellt eine Prämien von 40 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag dar. Das weckt Konsolidierungsfantasie im Sektor. Thyssenkrupp gewinnen 1,8 Prozent, Arcelormittal 5,1 Prozent oder Outokumpu 1,6 Prozent.

Vodafone gewinnen 4,1 Prozent. Hier treibt, dass die französische Iliad ein Fusionsangebot unterbreitet hat, das Italien-Geschäft beider Unternehmen zu bündeln. Dabei bewertet Iliad diesen Vodafone-Geschäftsbereich mit 10,45 Milliarden Euro. Telecom Italia legen mit der Konsolidierungsfantasie um 3,3 Prozent zu.

Für Energiekontor geht es um 8,1 Prozent nach oben. Das SDAX-Unternehmen hat auf Grund der positiven Entwicklung im Projektgeschäft die Prognose für das Vorsteuerergebnis 2023 angehoben.

Thyssenkrupp Nucera mit Zahlen und Ausblick

Thyssenkrupp Nucera legen um 6,2 Prozent zu. Die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp hat ihre Viertquartalszahlen vorgelegt und im Gesamtjahr den operativen Gewinn deutlich erhöht. Im neuen Geschäftsjahr 2023/24 rechnet Nucera aber bei mittlerem zweistelligen Umsatzwachstum mit einem operativen Verlust.

Ceconomy knicken um 10,5 Prozent ein. Das Unternehmen will zwar im seit Oktober laufenden aktuellen Geschäftsjahr den operativen Gewinn stärker als den Umsatz steigern und setzt dafür "weiterhin auf strikte Kostendisziplin". Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September fiel nach Steuern allerdings ein Verlust an. Grammer verbilligen sich um 2,7 Prozent nach einer einkassierten Ergebnisprognose.

Kaum für stärkere Kursbewegungen sorgt die Umsetzung der schon länger beschlossenen diversen Änderungen in den Indizes zum Handelsbeginn. Auf europäischer Ebene ersetzen unter anderem Wolters Kluwer Flutter im Euro-Stoxx-50.

In der DAX-Familie steigen Aroundtown, Krones und Siltronic in den MDAX auf. Neu in den SDAX kommen als Absteiger aus dem MDAX Befesa, Dürr und Prosieben und als Aufsteiger KSB, Mutares und Schott Pharma. Die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers kam erst in September an die Börse.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.524,36 -0,6% -25,08 +19,3%

Stoxx-50 4.066,65 -0,1% -3,98 +11,4%

DAX 16.663,82 -0,5% -87,62 +19,7%

MDAX 26.937,56 -0,7% -196,24 +7,3%

TecDAX 3.309,84 -0,6% -19,60 +13,3%

SDAX 13.561,43 -0,4% -56,05 +13,7%

FTSE 7.613,65 +0,5% 37,29 +1,7%

CAC 7.567,99 -0,4% -28,92 +16,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,08 +0,07 -0,49

US-Zehnjahresrendite 3,96 +0,05 +0,08

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0924 +0,3% 1,0927 1,0911 +2,1%

EUR/JPY 156,25 +0,9% 155,51 154,69 +11,3%

EUR/CHF 0,9486 +0,1% 0,9496 0,9467 -4,2%

EUR/GBP 0,8627 +0,4% 0,8605 0,8599 -2,5%

USD/JPY 143,03 +0,6% 142,34 141,78 +9,1%

GBP/USD 1,2664 -0,1% 1,2699 1,2687 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1397 +0,1% 7,1354 7,1284 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.636,70 -0,1% 41.227,52 42.514,54 +150,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,03 71,43 +3,6% +2,60 -3,6%

Brent/ICE 79,09 76,55 +3,3% +2,54 -2,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,775 33,80 +5,8% +1,98 -59,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.021,90 2.019,83 +0,1% +2,07 +10,9%

Silber (Spot) 23,82 23,88 -0,3% -0,06 -0,6%

Platin (Spot) 953,23 943,64 +1,0% +9,59 -10,8%

Kupfer-Future 3,86 3,88 -0,6% -0,02 +1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

