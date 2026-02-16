DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.643 +0,4%Bitcoin57.103 -1,9%Euro1,1849 ±-0,0%Öl67,46 -1,6%Gold4.892 -2,0%
Top News
Gold: The sky is the limit Gold: The sky is the limit
Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen? Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?
MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Endspurt nach oben - Immobilienwerte gesucht

17.02.26 18:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilent Technologies Inc.
104,04 EUR -1,40 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aroundtown SA
2,95 EUR 0,15 EUR 5,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
49,01 EUR 3,08 EUR 6,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BHP Group
31,15 EUR 0,57 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danaher Corp.
173,04 EUR -5,82 EUR -3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Wohnen SE
22,25 EUR 0,60 EUR 2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Masimo CorpShs
147,90 EUR 39,25 EUR 36,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NORMA Group SE
15,36 EUR -0,68 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
56,10 EUR -2,00 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
47,31 USD 0,30 USD 0,64%
Charts|News|Analysen
TAG Immobilien AG
15,96 EUR -0,02 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thermo Fisher Scientific Inc
427,65 EUR 2,65 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
27,45 EUR 1,02 EUR 3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einem eher verhaltenen Start in den Dienstag stiegen die europäischen Aktienmärkte am Nachmittag deutlicher. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 24.998 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,7 Prozent auf 6.022 Punkte zu. Übergeordnet positiv wurden am Kapitalmarkt die stattfindenden Gespräche zwischen dem Iran und den USA gewertet, deutlich fallende Notierungen der Rohölsorte Brent sprachen eine klare Sprache. Iranische Vertreter signalisierten, sie seien zu Kompromissen am Rande ihres Atomprogramms bereit - einschließlich einer möglichen Unterbrechung der Urananreicherung und der Verlagerung einiger Lagerbestände ins Ausland. Dies linderte die Sorgen vor einer möglichen Eskalation, die die Ölflüsse in der Region bedrohen könnten.

Keine Stimmungsaufhellung lieferte dagegen am Vormittag die ZEW-Umfrage aus Deutschland. Im Februar sank der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen entgegen den Erwartungen leicht, dies überraschte die Marktstrategen der Helaba. Zwar hatte sich der ZEW-Saldo der Lageeinschätzungen verbessert, die Erholung der konjunkturellen Entwicklung schien aber holprig zu verlaufen.

Für die Aktie von Bayer ging es um 7,4 Prozent nach oben, damit notierte sie auf dem höchsten Stand seit Herbst 2023. Die Tochter Monsanto hatte einen Sammelvergleich zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA geschlossen, was ein Kapitel der Ungewissheit beenden dürfte. Mit der langfristigen Vereinbarung sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden. Im Rahmen des Sammelvergleichs würde Monsanto - nach Genehmigung des Gerichts - über bis zu 21 Jahre insgesamt maximal 7,25 Milliarden US-Dollar auszahlen.

Qiagen führten mit einem Minus von 3,6 Prozent die Verliererliste im DAX an. Hintergrund war, dass der Life Science Konzern Danaher ein 10 Milliarden Dollar Gebot für das Medizintechnikunternehmen Masimo abgegeben hatte. Danaher wurde neben Thermo Fisher und Agilent aber immer wieder als möglicher Bieter für Qiagen genannt. Mit der aktuelle Entwicklung entwich etwas Übernahmefantasie aus der Qiagen-Aktie.

Shortseller nun long

Aktien aus dem Immobiliensektor zeigten sich mit grünen Vorzeichen. Größter Gewinner waren Aroundtown mit plus 4,8 Prozent. Den Impuls lieferte zum einen der als Shortseller berüchtigte Viceroy Research. Auf ihrer Internetseite teilten die Akteure mit, dass sie in der Aktie "long" seien, während der Markt schlafe. Aber auch seit Tagen leicht gesunkene Renditen bei Anleihen sprachen für Aktien aus dem Immobilienuniversum. Vonovia stiegen um 3,8 Prozent, Deutsche Wohnen um 4,3 Prozent und TAG Immobilien um 3,9 Prozent.

Ottobock gaben nach durchwachsenem Zahlenausweis für das vierte Quartal 4,2 Prozent ab. Der Umsatz im Kerngeschäft war etwa 1 Prozent unter Vara-Konsens ausgefallen, wie Jefferies erläuterte. Das bereinigte EBITDA habe dagegen 5 Prozent über der Marktschätzung gelegen.

Indes teilte Norma mit, dass der Konzernumsatz nach vorläufigen Berechnungen zurückgegangen sei. Das Unternehmen begründete den Umsatzrückgang mit negativen Währungseffekten, der allgemeinen Marktschwäche in wichtigen Kundenindustrien wie Lkw-Produktion und Bauwirtschaft sowie dem schwachen Distributionsgeschäft mit Verbindungskomponenten. Norma verloren 3 Prozent.

Dank eines starken Kupfergeschäfts hat BHP überzeugende Halbjahreszahlen vorgelegt. Laut RBC lag das EBITDA leicht über den Erwartungen, genauso wie der freie Cashflow. Angenehm überrascht zeigten sich die Analysten mit Blick auf die Ausschüttungsquote von 60 Prozent. Den Ausblick auf das laufende Jahr hatte der Minengigant bestätigt. Zugleich wurde die Prognose für die Kupferproduktion in der Escondida-Mine 2027 nach oben angepasst. BHP gewannen in London 1,5 Prozent.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 6.021,85 +0,7% +3,2%

Stoxx-50 5.179,78 +0,5% +4,8%

Stoxx-600 621,29 +0,4% +4,4%

XETRA-DAX 24.998,40 +0,8% +1,3%

CAC-40 Paris 8.361,46 +0,5% +2,0%

AEX Amsterdam 995,80 +0,3% +4,4%

ATHEX-20 Athen 5.732,84 -1,2% +8,4%

BEL-20 Brüssel 5.644,03 +0,8% +10,3%

BUX Budapest 124.907,35 +0,4% +12,9%

OMXH-25 Helsinki 5.995,38 +0,6% +4,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.578,94 +0,7% -2,5%

PSI 20 Lissabon 9.073,89 +0,2% +9,6%

IBEX-35 Madrid 17.955,40 +0,6% +2,1%

OBX Oslo 1.747,13 -0,4% +9,8%

PX Prag 2.654,09 +0,1% -1,3%

OMXS-30 Stockholm 3.130,12 +0,3% +8,3%

WIG-20 Warschau 3.321,64 -1,3% +5,7%

ATX Wien 5.701,28 +0,5% +6,5%

SMI Zürich 13.752,84 +0,7% +2,9%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1833 -0,2% 1,1852 1,1853 +0,9%

EUR/JPY 181,69 -0,1% 181,94 181,90 -1,2%

EUR/CHF 0,9131 +0,1% 0,9119 0,9119 -2,1%

EUR/GBP 0,8741 +0,6% 0,8693 0,8697 -0,3%

USD/JPY 153,55 +0,0% 153,52 153,47 -2,1%

GBP/USD 1,3538 -0,7% 1,3630 1,3629 +1,2%

USD/CNY 6,9240 -0,0% 6,9255 6,9255 -1,4%

USD/CNH 6,8874 +0,0% 6,8846 6,8860 -1,3%

AUS/USD 0,7062 -0,2% 0,7073 0,7074 +6,0%

Bitcoin/USD 67.520,15 -1,5% 68.565,25 67.927,40 -22,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,18 63,60 -2,2% -1,42 +10,9%

Brent/ICE 67,21 68,65 -2,1% -1,44 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.870,18 4.992,50 -2,5% -122,32 +15,6%

Silber 73,14 76,63 -4,5% -3,48 +7,5%

Platin 1.703,20 1.726,12 -1,3% -22,92 -1,5%

Kupfer 5,67 5,76 -1,6% -0,09 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 12:15 ET (17:15 GMT)

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
19:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
09.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
06.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19:11Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

