MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Hoffnung auf erreichten Zinsgipfel fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholungswelle an den Aktienmärkten setzt sich am Donnerstag fort. Der DAX klettert im frühen Geschäft um 1,1 Prozent auf 15.094 Punkte und überspringt somit die Marke von 15.000 Zählern - dabei notiert der Index auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,3 Prozent auf 4.143 Punkte. Damit profitieren die Börsen von günstigen Vorlagen und gesunkenen Renditen nach der Sitzung der US-Notenbank. "Die Fed muss viele Zeitverzögerungen bei dem Einsatz ihrer Politik berücksichtigen und tut gut daran, in dem volatilen Umfeld eine ruhige Hand zu bewahren", sagt Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ Trust. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Daten auch im Dezember keine Zinserhöhung nahelegen", ergänzt er.

Am Mittwoch hat die Fed den wichtigsten Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent belassen und betont, dass ihre Zinserhöhungen mit Verzögerung wirkten und damit Konjunktur sowie Inflation beruhigen sollten. Am Markt verstärkt sich die Spekulation, dass es keine weiteren Zinserhöhungen im aktuellen Zyklus mehr geben wird. Dies treibt den Aktienmarkt und belastet den Dollar.

Gewinner sind zunächst auch die Langläufer an den Rentenmärkten, deren Kurse steigen und deren Renditen somit zurückgehen. "Die Fed stellt den Langläufern einen Freibrief aus", so Heino Ruland von Ruland Research. Die Renditen könnten nun deutlicher zurückgehen, sagt er. Die Fed erwarte, dass ihre bisherigen Maßnahmen verzögert wirkten. "Das bedeutet aber auch, dass die eigentliche Konjunkturabschwächung noch bevorsteht", so Ruland. Da dann die Inflation unter anderem wegen des Drucks auf die Margen sinken werde, sei es für Aktienkäufe noch zu früh", sagt er. Die Leitzinsen dürften noch länger auf dem hohen Niveau bleiben, bis das beschriebene Szenario eintrete.

FMC kann auch positiv überraschen - Deutliche Gewinne drin

Als positive Überraschung werten Marktteilnehmer den Quartalsbericht von Fresenius Medical Care (FMC). Der MDAX-Konzern hat seine Prognose zum Betriebsergebnis angehoben. Die Citi-Analysten betonen allerdings, dass der angehobene Ausblick nun lediglich die Konsenserwartungen treffe. Der Kurs steigt um 0,6 Prozent.

Erholungspotenzial machen Marktteilnehmer bei Fresenius aus, der Kurs legt um 3,8 Prozent zu. Die Geschäftszahlen lägen über den Erwartungen. Und den Ausblick für das währungsbereinigte EBIT hat der Gesundheitskonzern nun nach oben genommen. "Das dürfte den Kurs antreiben", so ein Marktteilnehmer.

Zalando überrascht nicht angesichts schwacher Konsumneigung

Keine große Überraschung sieht ein Marktteilnehmer in den Geschäftszahlen von Zalando. Der DAX-Konzern senkte seine Prognosen für Umsatz und Bruttowarenvolumen (GMV), bestätigte aber gleichzeitig seinen Ausblick für den operativen Gewinn. "Angesichts der schwachen Konsumneigung in Deutschland ist die Entwicklung nicht überraschend", so der Marktteilnehmer. Der Kurs dürfte nicht mehr darunter leiden. Diese zieht um 3,2 Prozent an. Mit Sainsbury liegt ein weiterer Einzelhandelswert sehr fest im Markt. Der Kurs steigt um 4,7 Prozent. Die Supermarktkette hat überraschend den Ausblick erhöht. Besonders gut läuft das Geschäft mit Lebensmitteln.

Von durchwachsenen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Lufthansa. Neben dem Umsatz liege auch der freie Cashflow unter den Erwartungen. Betont wird im Handel aber der Reingewinn und die EBIT-Marge, die die Prognosen der Analysten überboten haben. "Nach der extremen Schwäche der vergangenen Wochen sollte eine Erholung drin sein", sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs gewinnt 6,2 Prozent. Seit dem Augusthoch hat der Kurs etwa 30 Prozent eingebüßt.

Scout24 (+5,8%) gehen sehr fest in den Tag. Nach dem jüngst starken Rücksetzer hatte bereits am Vortag im Verlauf ein Dreh die Erholung eingeleitet. Der Internetkonzern hat nach guten Geschäftszahlen den Ausblick erhöht.

Hugo Boss (+4,2%) hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert. Dabei hat der Modehersteller von Kostenkontrolle und weiterhin starker Nachfrage profitiert. Für die Anfang August zum zweiten Mal angehobenen Umsatz- und EBIT-Ziele für das Gesamtjahr sieht sich der Modekonzern auf Kurs.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.143,32 +1,3% 51,61 +9,2%

Stoxx-50 3.879,29 +1,0% 37,92 +6,2%

DAX 15.094,34 +1,1% 171,07 +8,4%

MDAX 24.637,21 +2,4% 578,17 -1,9%

TecDAX 2.910,76 +1,7% 49,56 -0,4%

SDAX 12.541,59 +1,8% 222,28 +5,2%

FTSE 7.413,95 +1,0% 71,52 -1,5%

CAC 7.018,08 +1,2% 85,45 +8,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,73 -0,03 +0,16

US-Zehnjahresrendite 4,74 +0,00 +0,86

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 7:48 Uhr Mi, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0597 +0,2% 1,0597 1,0539 -1,0%

EUR/JPY 159,43 +0,1% 159,37 159,11 +13,6%

EUR/CHF 0,9589 -0,0% 0,9581 0,9593 -3,1%

EUR/GBP 0,8711 +0,2% 0,8702 0,8692 -1,6%

USD/JPY 150,43 -0,2% 150,40 150,96 +14,7%

GBP/USD 1,2166 -0,0% 1,2177 1,2126 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,3322 +0,0% 7,3320 7,3383 +5,8%

Bitcoin

BTC/USD 35.260,26 -0,1% 35.195,58 34.361,84 +112,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,79 80,44 +1,7% +1,35 +5,8%

Brent/ICE 85,77 84,63 +1,3% +1,14 +5,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,705 47,90 -0,4% -0,20 -46,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.986,35 1.984,00 +0,1% +2,36 +8,9%

Silber (Spot) 23,01 22,99 +0,1% +0,01 -4,0%

Platin (Spot) 933,83 928,38 +0,6% +5,45 -12,6%

Kupfer-Future 3,68 3,65 +0,8% +0,03 -3,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

