MÄRKTE EUROPA/Börsen mit leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handel an Europas Börsen gestaltet sich am Freitagmittag sehr ruhig. Damit werden die jüngsten Rally-Gewinne weiterhin verteidigt. Vom Umfeld kommen keine neuen Impulse. Am Nachmittag steht lediglich die Veröffentlichung der Erzeugerpreise für März auf der Agenda. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.222 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.985 nach oben.

"Aufgrund der überkauften Lage dürfte sich die Konsolidierung fortsetzen", sagt Commerzbank-Analyst Achim Matzke. Zwar mache auch diese Konsolidierung einen trendbestätigenden Eindruck, sie sollte also in einer weiteren Aufwärtswelle enden. "Andererseits ist die kurzfristig überkaufte Lage bisher kaum abgebaut, so dass eine neue Tendenzaufnahme eher in der neuen Woche anstehen sollte", sagt der Marktanalyst.

Airbus liefert im März 72 Flugzeuge aus

Airbus ziehen um 2,8 Prozent an. Auf den ersten Blick läuft das Geschäft bei Airbus gut. So verweist ein Marktteilnehmer darauf, dass die Auslieferung im März mit 72 Maschinen deutlich oberhalb der jüngsten Schätzung liege. Allerdings kommt es nach Aussage eines Analysten auf den Mix an, was die Profitabilität betreffe. Und hier sei die Produktionsrate des A-320 im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger, was sich negativ auf die Rentabilität auswirken dürfte.

Für die Aktie von Babcock geht es um 5,7 Prozent nach unten. Als belastend wird im Handel eine Kreisemeldung in der Financial Times eingestuft, derzufolge Wertberichtigungen von bis zu 700 Millionen Pfund bei dem britischen Rüstungskonzern anstehen könnten. Dieser Schritt könne im Zusammenhang mit dem CEO-Wechsel bei Babcock stehen; auf eine Überprüfung hatte das Unternehmen bereits in dem Zwischenbericht im Januar hingewiesen.

ACS bestätigt Interesse an Aspi

Nachdem es an der Börse bereits am Vortag herumgereicht wurde, hat nun ACS (-0,4%) ihr Interesse am größten italienischen Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia (Aspi) offiziell bekundet. In einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht heißt es, man habe dem italienischen Mehrheitseigner Atlantia (+0,8%) das Interesse mitgeteilt, sich zusammen mit anderen potenziellen Investoren, einschließlich der Cassa Depositi e Prestiti, an der Übernahme der 88-prozentigen Beteiligung an Aspi zu beteiligen. Deren Wert liege zwischen 9 und 10 Milliarden Euro.

Puma gewinnen 3,7 Prozent. Jefferies rechnet mit starken Quartalszahlen des Sportartikelunternehmens. Auf der anderen Seite verlieren TUI 6,7 Prozent. Der Touristikkonzern begibt eine Wandelanleihe. Ein solcher Schritt führt in der Regel dazu, dass Investoren die Aktien verkaufen und dafür die Wandelanleihen ins Depot nehmen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.982,60 0,12 4,77 12,10

Stoxx-50 3.373,46 0,00 0,07 8,53

DAX 15.216,73 0,09 14,05 10,92

MDAX 32.841,10 0,64 209,07 6,64

TecDAX 3.482,92 0,21 7,47 8,41

SDAX 15.734,81 0,10 15,28 6,57

FTSE 6.932,57 -0,14 -9,65 7,46

CAC 6.182,36 0,27 16,64 11,37

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,30 0,03 -0,54

US-Zehnjahresrendite 1,67 0,04 -1,01

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:03 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1889 -0,22% 1,1893 1,1907 -2,7%

EUR/JPY 130,45 +0,19% 130,13 130,09 +3,5%

EUR/CHF 1,1016 +0,01% 1,0999 1,1014 +1,9%

EUR/GBP 0,8679 +0,03% 0,8692 0,8668 -2,8%

USD/JPY 109,74 +0,43% 109,44 109,28 +6,2%

GBP/USD 1,3699 -0,25% 1,3678 1,3735 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,5648 +0,13% 6,5676 6,5591 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 58.490,76 +1,42% 57.781,50 57.710,46 +101,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,71 59,60 +0,2% 0,11 +22,6%

Brent/ICE 63,12 63,20 -0,1% -0,08 +22,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.744,45 1.756,50 -0,7% -12,05 -8,1%

Silber (Spot) 25,17 25,48 -1,2% -0,31 -4,6%

Platin (Spot) 1.215,65 1.234,00 -1,5% -18,35 +13,6%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,7% -0,03 +15,4%

===

