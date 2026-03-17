DAX23.955 +0,9%Est505.831 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,2%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.307 +0,3%Euro1,1535 -0,1%Öl103,5 ±-0,0%Gold4.971 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank im Fokus
Top News
Unilever-Aktie schwächer: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden Unilever-Aktie schwächer: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden
Fielmann-Aktie legt kräftig zu: Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben Fielmann-Aktie legt kräftig zu: Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Ölpreisstabilisierung freundlich - Nucera knicken ein

18.03.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
37,72 EUR 1,34 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
34,22 EUR 1,64 EUR 5,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
3,90 EUR -0,77 EUR -16,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
14,29 EUR 0,98 EUR 7,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,29 EUR 0,29 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
65,67 EUR 1,54 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen gehen mit Aufschlägen in die Sitzung am Mittwoch. Stützend wirken leicht nachgebende Erdölpreise. Der Ölpreis für die europäische Sorte Brent pendelt sich um die Marke von 100 Dollar ein - ein Niveau, mit dem die Märkte zumindest aktuell offenbar gut leben können. Nach Einschätzung von QC Partners preisen die Börsen ein Entspannungsszenario ein: "Mehrere Schiffe konnten die Straße von Hormus passieren. Das nährt die Hoffnung, dass die Auswirkungen auf die Energiemärkte zurückgehen werden", urteilt Vermögensverwalter Thomas Altmann. Zudem werde an alternativen Exportrouten gearbeitet.

Wer­bung

Weil viele Akteure davon ausgingen, dass der Druck auf den Iran auch zu einer Entspannung in der Straße von Hormus führen werde, verliere der Krieg etwas an Brisanz - zumindest für die täglichen Bewegungen an den Börsen, heißt es an anderer Stelle. US-Präsident Donald Trump hat zwar erklärt, Washington sei noch nicht bereit, den Krieg im Iran zu beenden. Man werde sich aber "in der nahen Zukunft" zurückziehen.

Der DAX steigt im frühen Geschäft um 0,5 Prozent auf 23.844 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent auf 5.806 Zähler. Am Devisenmarkt präsentiert sich der Euro wenig verändert bei 1,1523 Dollar. An den Anleihemärkten geben die Renditen leicht nach.

Höhepunkt des Tages ist der Ausgang der US-Notenbanksitzung am Abend. Ökonomen gehen davon aus, dass die Zinszielspanne bei 3,50 bis 3,75 Prozent bestätigt wird. Die Notenbank gerät zunehmend in ein Dilemma: Auf der einen Seite zeigen sich am US-Arbeitsmarkt zwar klarere Abkühlungstendenzen, auf der anderen Seite ist die Inflation hartnäckig hoch und dürfte vom Ölpreisschock noch weiter nach oben getrieben werden.

Wer­bung

Unter den Einzelaktien stürzen Thyssenkrupp Nucera um 8,2 Prozent ab. Der Konzern hat die Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis gesenkt. Unabhängig davon führe ein Auftrag in Spanien dazu, dass das Unternehmen die Prognose für den Auftragseingang zur Mitte der Spanne um 12 Prozent angehoben habe, merken die Citi-Analysten an.

Der von Continental ausgegliederte Autozulieferer Aumovio hat trotz rückläufiger Erlöse vergangenes Jahr den operativen Gewinn deutlich gesteigert. Der Kurs legt um 2,3 Prozent zu. Die Geschäftszahlen bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Positiv hebt JP Morgan aber den bereinigten freien Cashflow hervor.

TAG Immobilien ziehen um knapp 3 Prozent an - der Immobilienkonzern hat im vergangenen Jahr von höheren Mieteinnahmen profitiert und sowohl die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen übertroffen.

Wer­bung

Bei Hellofresh kommt der Ausblick im Rahmen der finalen Geschäftszahlen nicht gut an - der Kurs saust um 6,6 Prozent nach unten. Der Kochboxenversender rechnet auch für 2026 mit Umsatzrückgängen sowie anders als im Vorjahr mit einem sinkenden operativem Gewinn.

In London geben Unilever um 0,9 Prozent nach. Das Unternehmen erwägt laut einem Bloomberg-Bericht, sich von seinem Geschäft mit Lebensmitteln zu trennen. In Wien sacken Verbund um 3,8 Prozent ab. Bei dem österreichischen Versorger ist der Gewinn 2025 um ein Fünftel geschrumpft.

Commerzbank sehr fest nach Orcel-Aussagen

Unicredit verteuern sich um 1,7 Prozent, Commerzbank legen um 3,6 Prozent zu. Nach dem jüngsten Tauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre hat sich Unicredit-CEO Orcel zu Wort gemeldet und versucht offenbar eine Annäherung angesichts des Widerstands der Commerzbank-Führung aber auch der Politik in Deutschland. Laut Orcel soll sich nichts an der Beteiligung um etwa 30 Prozent ändern, zugleich solle man in einen Dialog treten. Er schließt zugleich aber auch nicht aus, bei einer deutlichen Kontrollmehrheit eine Fusion mit der Commerzbank zu erwägen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.805,90 +0,6 36,65 5.769,25 16,8

Stoxx-50 5.033,86 +0,2 9,80 5.024,06 11,9

DAX 23.843,78 +0,5 112,86 23.730,92 19,9

MDAX 29.798,73 +1,1 316,98 27.039,42 15,3

TecDAX 3.605,26 +0,2 6,07 3.091,28 4,8

SDAX 17.051,92 +0,8 134,40 13.062,07 22,4

CAC 8.019,53 +0,6 45,04 7.974,49 10,0

SMI 12.925,82 -0,3 -36,59 12.962,41 11,4

ATX 5.402,91 +1,1 59,56 5.343,35 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15

EUR/USD 1,1523 -0,1 -0,0015 1,1538 1,1524

EUR/JPY 183,18 -0,2 -0,2800 183,46 183,2600

EUR/CHF 0,9068 +0,2 0,0015 0,9053 0,9052

EUR/GBP 0,8633 -0,1 -0,0005 0,8638 0,8638

USD/JPY 158,96 -0,0 -0,0200 158,98 159,0000

GBP/USD 1,3344 -0,1 -0,0010 1,3354 1,3339

USD/CNY 6,8758 -0,2 -0,0105 6,8863 6,8863

USD/CNH 6,8768 -0,1 -0,0039 6,8807 6,8840

AUS/USD 0,7102 0,0 0,0000 0,7102 0,7099

Bitcoin/USD 74.006,88 -0,7 -547,97 74.554,85 73.998,38

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,39 -1,9 -1,82 96,21

Brent/ICE 102,38 -1,0 -1,04 103,42

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.990,56 -0,3 -13,82 5.004,38

Silber 79,35 +0,1 0,06 79,29

Platin 2.080,25 -2,1 -44,19 2.124,44

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 05:05 ET (09:05 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUMOVIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUMOVIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08:01Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
10.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
10.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen