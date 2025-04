MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Trump-Attacken unter Druck - SAP-Zahlen am Abend

DOW JONES--Europas Börsen sind nach der langen Osterpause mit Abschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Belastend wirken die andauernden Attacken von US-Präsident Donald Trump auf den Präsidenten der US-Notenbank, Jerome Powell. "Mr Too Late" solle unverzüglich die Zinsen senken, um Schaden von der US-Wirtschaft abzuwenden. An den Märkten wird befürchtet, dass Trump Powell entlassen könnte. Die US-Notenbank unter Powell gilt an den Börsen als einer der wichtigsten Stabilitätsanker.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 21.091 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,7 Prozent auf 4.901 nach unten. An den Devisenmärkten reagiert der Dollar mit Schwäche, der Euro notiert bei 1,1500 Dollar. Auch US-Treasurys werden verkauft. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen zieht auf 4,42 Prozent an. Gold ist in dem Umfeld als sicherer Hafen gesucht und notiert bei knapp 3.500 Dollar auf einem neuen Rekordhoch.

Von Verkaufspanik kann keine Rede sein

Dennoch kann von Panik keine Rede sein. Klar sei, dass an den Börsen die Politik von Trump schädlich vor allem für die USA selbst eingeschätzt werde, heißt es dazu im Handel. Die Entkoppelung von den USA dürfte sich weiter fortsetzen.

Derweil dürfte die Berichtssaison zunehmend Akzente setzen. Am Abend legt Index-Schwergewicht SAP Zahlen für das erste Quartal vor. Der Softwarekonzern hat sich bisher weitgehend immun gegenüber dem trüben Wirtschaftsumfeld gezeigt, denn in den IT-Abteilungen der Kunden steht die Cloud-Migration weit oben. "Ein positiver Verlauf der Berichtssaison hätte das Potenzial, etwas Vertrauen in den Aktienmarkt zurückzubringen", so QC Partners. SAP geben 3,8 Prozent nach.

Für die Aktie von Novo Nordisk geht es 6,3 Prozent nach unten. Die Aktie wird belastet von Testergebnissen der oral einzunehmenden Abnehmpille Orforglipron von Eli Lilly. Laut Eli Lilly sind die Ergebnisse der kritischen Phase-III-Stufe statistisch signifikant ausgefallen. Damit könnte Novo Nordisk schon bald weitere Konkurrenz erwachsen.

Bayer-CEO schließt Glyphosat-Ausstieg in den USA nicht aus

Bayer gewinnen dagegen 1,1 Prozent. CEO Bill Anderson hat auf der vorab veröffentlichten Rede für die Hauptversammlung des Pharmakonzerns einen Ausstieg aus dem Glyphosat-Geschäft in den USA nicht ausgeschlossen. "Wir kommen sogar langsam an einen Punkt, an dem uns die Klageindustrie zwingen könnte, die Vermarktung dieses systemkritischen Produktes einzustellen", so Anderson. Im Handel heißt es, die Aussagen könnten Spekulationen über einen Verkauf von Monsanto wieder aufleben lassen.

Siemens Energy zeigen sich mit Abgaben von 2,1 Prozent. Im Handel heißt es, Medienberichte, denen zufolge Amazon Investitionen in Datenzentren wegen der Unsicherheiten in Zollfragen auf den Prüfstand stelle, würden zum Anlass zu Gewinnmitnahmen genommen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.900,86 -0,7% -34,48 +0,8%

Stoxx-50 4.195,81 -0,9% -37,32 -1,8%

DAX 21.090,75 -0,5% -115,11 +6,5%

MDAX 27.105,32 -0,2% -43,10 +6,1%

TecDAX 3.371,17 -1,2% -41,68 -0,1%

SDAX 15.041,27 -0,4% -66,64 +10,2%

FTSE 8.275,66 0% 0,00 #NV

CAC 7.233,02 -0,7% -52,84 -1,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1500 -0,1% 1,1510 1,1484 +11,2%

EUR/JPY 161,3840 -0,4% 162,1035 161,8675 -0,5%

EUR/CHF 0,9327 +0,2% 0,9305 0,9280 -0,4%

EUR/GBP 0,8598 -0,1% 0,8604 0,8582 +4,1%

USD/JPY 140,3365 -0,3% 140,8285 140,9460 -10,5%

GBP/USD 1,3375 -0,1% 1,3383 1,3382 +6,8%

USD/CNY 7,2120 +0,1% 7,2060 7,2060 -0,0%

USD/CNH 7,3172 +0,3% 7,2937 7,2946 -0,5%

AUS/USD 0,6415 +0,0% 0,6412 0,6412 +3,6%

Bitcoin/USD 88.478,75 +1,4% 87.297,40 88.061,60 -6,4%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,18 62,68 +0,8% 0,50 +1,6%

Brent/ICE 67,00 66,47 +0,8% 0,53 -9,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3469,44 3422,35 +1,4% 47,09 +30,4%

Silber 28,29 28,43 -0,5% -0,14 +1,5%

Platin 844,69 839,26 +0,6% 5,43 -4,1%

Kupfer 4,76 4,73 +0,7% 0,03 +17,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

