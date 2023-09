MÄRKTE EUROPA/Börsen schließen im Plus - MTU schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Montag leichte Gewinne verzeichnet. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 15.801 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,4 Prozent auf 4.254 Stellen nach oben. Unter den Einzelwerten standen Covestro mit der Übernahmespekulation rund um Adnoc weiter im Blick sowie der Triebwerkhersteller MTU Aero nach Aussetzung der Jahresprognose.

Die Agenda war am Montag noch relativ leer. Impulse dürften in der laufenden Woche die US-Verbraucherpreise am Mittwoch setzen und am Donnerstag die EZB-Sitzung. "Überraschungspotenzial bietet zudem der Verfall", so ein Marktteilnehmer. Am Freitag laufen die Futures und Optionen mit Laufzeit September aus. Bis dahin könnten Anpassungsmaßnahmen für Ausschläge sorgen.

Der Bereich um 15.450 Punkte im DAX bleibt die zentrale Unterstützung, wie ein Marktanalyst sagte. Oberhalb seien jederzeit Attacken Richtung 16.000 Punkte möglich. Sollte die Unterstützung dagegen brechen, entstehe ein sogenanntes charttechnisches Doppel-Top mit einem Abwärtspotenzial von weiteren 1.000 Punkten. Erste technische Widerstände werden bei 15.850 und 16.000 Punkten gesehen.

MTU Aero brachen um 12,1 Prozent ein. Der Triebwerkhersteller hat seine Prognose unter Vorbehalt gestellt. Wie MTU mitteilte, könnten Umsatz und EBIT im laufenden Jahr um rund 1 Milliarde Euro geringer ausfallen. Wegen der Kosten für den Rückruf von Flugzeugtriebwerken hatte RTX, früher Raytheon, zuvor die Prognose gesenkt. RTX musste hunderte Pratt & Whitney-Triebwerke zurückrufen wegen eines Metallpulvers, das im Produktionsprozess verwendet wurde. RTX ist ein Konsortiumspartner von MTU Aero Engines.

Covestro weiter von Übernahmegesprächen gestützt

Covestro rückten derweil um weitere 3,9 Prozent auf 53,50 Euro vor, nachdem der Kurs bereits am Freitag einen Satz um fast 8 Prozent gemacht hatte. Das Unternehmen führt Verhandlungen mit dem Übernahmeinteressenten Adnoc aus Abu Dhabi. "Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen", hieß es von Covestro am Freitagabend.

Vorausgegangen waren wochenlange Gespräche zwischen den Beratern der Unternehmen über eine mögliche Transaktion, in der Covestro mit 11,6 Milliarden Euro oder mehr bewertet werden könnte, wie es bei Bloomberg hieß. Adnoc soll zuletzt ein nachgebessertes Gebot von 60 Euro je Aktie in den Raum gestellt haben.

Mit plus 2,9 Prozent waren Rheinmetall einer der stärksten Gewinner im DAX. Die Bundesregierung hat Rheinmetall mit der Lieferung von 40 weiteren Marder-Schützenpanzern an die Ukraine beauftragt. Wie Rheinmetall mitteilte, hat der im August erteilte Auftrag einen Wert im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Summe der von Rheinmetall an die Ukraine zu liefernden Marder-Fahrzeuge erhöht sich mit dieser Bestellung auf 80. Beobachter sprachen von einer Sentiment-Story mit Blick auf die Reaktion der Rheinmetall-Aktie.

Für SAP ging es 2 Prozent nach unten - am Abend legt Konkurrent Oracle Geschäftszahlen vor.

An der Londoner Börse haussierten Vistry mit Aufschlägen von 12,6 Prozent. Der Immobilientwickler hat eine Neuausrichtung seines Geschäftsmodells angekündigt und will sich zukünftig verstärkt auf den Bau von Sozialwohnungen konzentrieren. Der Bereich ist laut AJ Bell sehr viel weniger zinssensibel und weniger betroffen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, was eine geringere Kapitalbindung zur Folge haben kann. Vistry will in den kommenden drei Jahren 1 Milliarde Pfund an die Aktionäre ausschütten.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.256,01 +18,82 +0,4% +12,2%

Stoxx-50 3.968,02 +8,78 +0,2% +8,7%

Stoxx-600 456,38 +1,72 +0,4% +7,4%

XETRA-DAX 15.800,99 +60,69 +0,4% +13,5%

FTSE-100 London 7.496,87 +18,68 +0,2% +0,4%

CAC-40 Paris 7.278,27 +37,50 +0,5% +12,4%

AEX Amsterdam 738,89 -0,20 -0,0% +7,2%

ATHEX-20 Athen 3.026,30 -26,95 -0,9% +34,4%

BEL-20 Bruessel 3.687,96 +32,26 +0,9% -0,4%

BUX Budapest 57.206,92 +350,91 +0,6% +30,6%

OMXH-25 Helsinki 4.377,05 +46,19 +1,1% -10,2%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.613,88 -214,62 -2,4% +44,9%

OMXC-20 Kopenhagen 2.210,07 +11,17 +0,5% +20,4%

PSI 20 Lissabon 6.130,01 +25,98 +0,4% +7,5%

IBEX-35 Madrid 9.435,20 +70,60 +0,8% +14,7%

FTSE-MIB Mailand 28.525,10 +291,90 +1,0% +19,1%

OBX Oslo 1.183,93 +8,62 +0,7% +8,6%

PX Prag 1.329,93 +8,24 +0,6% +10,7%

OMXS-30 Stockholm 2.184,56 +8,22 +0,4% +6,9%

WIG-20 Warschau 1.941,79 -2,20 -0,1% +8,4%

ATX Wien 3.149,33 +5,64 +0,2% +1,6%

SMI Zuerich 10.972,21 +23,62 +0,2% +2,3%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:57 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0742 +0,2% 1,0740 1,0712 +0,4%

EUR/JPY 157,35 +0,0% 156,86 158,14 +12,1%

EUR/CHF 0,9573 +0,2% 0,9565 0,9554 -3,3%

EUR/GBP 0,8575 -0,1% 0,8574 0,8585 -3,1%

USD/JPY 146,48 -0,2% 146,18 147,64 +11,7%

GBP/USD 1,2528 +0,4% 1,2514 1,2477 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 7,3027 -0,8% 7,2994 7,3585 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.093,69 -3,1% 25.781,23 25.850,26 +51,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,41 87,51 -0,1% -0,10 +11,6%

Brent/ICE 90,50 90,65 -0,2% -0,15 +10,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,26 34,51 +5,1% +1,75 -57,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,41 1.918,90 +0,2% +4,51 +5,5%

Silber (Spot) 23,03 22,92 +0,5% +0,11 -3,9%

Platin (Spot) 900,98 895,63 +0,6% +5,35 -15,6%

Kupfer-Future 3,78 3,69 +2,3% +0,08 -1,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

