MÄRKTE EUROPA/Börsen stabilisiert - Vizepremier Liu He reist nach Washington

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind Europas Aktienmärkte in den Dienstag gestartet. Vorbörslich sah es noch nach Abgaben zu Handelsbeginn aus. Die Nachricht, dass der chinesische Vizepremier Liu He an den Handelsgesprächen in Washington am Donnerstag und Freitag teilnehmen wird, stützt jedoch. Dies wird als Hinweis dafür gewertet, dass die Chinesen trotz der Androhung neuer US-Strafzölle ab Freitag weiter die Chance auf eine Einigung im Handelsstreit mit den USA sehen.

Der DAX verliert 2 auf 12.285 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent auf 3.459 Punkte leicht nach. Die Londoner Börse, die wegen eines Feiertags am Vortag nicht geöffnet war, hält sich mit Abgaben von 0,2 Prozent sehr gut. Die Deutsche Bank glaubt indes nicht, dass China klein beigeben wird: Letztlich zahlten die US-Konsumenten die höheren Zölle. Zudem habe sich die chinesische Wirtschaft zuletzt stabilisiert. Und die Vergangenheit habe gezeigt, dass die USA nach Abverkäufen an den Finanzmärkten moderater auftreten.

Schwäche von Beauty Care hält bei Henkel an

Die Zahlen von Henkel (minus 3,8 Prozent) lösen an der Börse keine Euphorie aus. Sie sind durch die Bank weg an der Markterwartung knapp vorbeigeschrammt. Die Schwäche bei Beauty Care halte an. Von soliden Zahlen ist derweil bei Vonovia (plus 2,9 Prozent) die Rede. Gut kommt die leichte Anhebung des Ausblicks an. BMW verlieren nach Zahlen 0,8 Prozent - die Ergebnisse der Münchener sind laut Jefferies leicht unter den Erwartungen geblieben.

Nach Quartalszahlen geht es für Infineon um 0,4 Prozent nach oben. Die DZ Bank spricht von einer insgesamt positiven Überraschung. Doch wegen der unveränderten Jahresprognose gehen die Analysten für die nächsten zwei Quartale von niedrigeren Margen aus. Für DSM geht es nach besseren Zahlen und einem angehobenen Ausblick gleich um 5,6 Prozent nach oben. Laut der Citigroup ist das bereinigte EBITDA im ersten Quartal 7 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Stark habe sich das organische Wachstum bei Nutrition entwickelt.

Digitalisierungsstrategie von Axel Springer auf Kurs

Als insgesamt gemischt werden die Zahlen von Anheuser Busch Inbev (AB Inbev) bezeichnet. Die Aktien geben aber nur leicht um 0,1 Prozent nach. Der Gewinn im ersten Quartal habe etwas unter den Erwartungen gelegen, der Ausblick sei aber ordentlich. Hannover Rück legen um 1,9 Prozent zu. Der Start in das Jahr ist geglückt, sowohl Bruttoprämien wie auch die Ertragskennziffern haben die Markterwartung übertroffen, heißt es im Handel.

Evonik gewinnen 2 Prozent. Die Ertragsseite im ersten Quartal ist nicht so stark eingebrochen, wie vom Konsens befürchtet. In der Folge hat das Unternehmen den Ausblick für 2019 leicht angehoben. Axel Springer gewinnen 1,7 Prozent. Der Medienkonzern liegt mit seiner Digitalisierungsstrategie weiter auf Kurs. Als unangenehme Vorlage für K+S (minus 1 Prozent) wertet ein Händler die gesenkte Prognose von Düngemittel-Hersteller Mosaic.

Westwing halbiert Jahresprognose - Aktie bricht ein

SGL Carbon gewinnen 0,8 Prozent. Die Zahlen zum ersten Quartal fielen etwas besser als erwartet aus, der Ausblick wurde bestätigt. Nach gemischten Zahlen und einem konservativen Ausblick verlieren Qiagen 1,3 Prozent. Nach einem soliden Jahresauftakt steigen Uniper um 0,8 Prozent. Für Hellofresh geht es gleich um 4,6 Prozent nach oben. Vor allem das Wachstum bei Neukunden sei ungebrochen, heißt es im Handel. Auch habe die Marge nicht zu sehr darunter gelitten, wenn sie auch weiter um die Nulllinie pendele.

Als "unauffällig" werden die Zahlen von Alstria Office Reit für das erste Quartal im Handel bezeichnet. Die Aktie gewinnt 0,7 Prozent. Für den Kurs von Westwing geht es steil bergab, nachdem der Online-Händler am Vorabend die Jahresprognose für das wichtige Umsatzwachstum fast halbiert hat. "Der heiße Sommer letztes Jahr hatte überall als Ausrede dienen können, aber das gilt jetzt nicht mehr", sagt ein Händler. Westwing brechen um 10,5 Prozent ein.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.459,34 -0,10 -3,61 15,26

Stoxx-50 3.163,70 -0,10 -3,14 14,62

DAX 12.284,85 -0,02 -2,03 16,35

MDAX 25.825,10 0,64 165,19 19,63

TecDAX 2.878,37 0,98 27,93 17,48

SDAX 11.592,15 0,55 63,84 21,91

FTSE 7.363,04 -0,24 -17,60 9,70

CAC 5.473,38 -0,18 -10,13 15,70

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,01 -0,02 -0,25

US-Zehnjahresrendite 2,48 0,00 -0,20

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17.15 % YTD

EUR/USD 1,1195 -0,01% 1,1212 1,1195 -2,4%

EUR/JPY 123,87 -0,04% 124,03 124,17 -1,5%

EUR/CHF 1,1402 +0,05% 1,1397 1,1401 +1,3%

EUR/GBP 0,8551 +0,03% 0,8545 0,8555 -5,0%

USD/JPY 110,66 -0,03% 110,62 110,92 +0,9%

GBP/USD 1,3091 -0,03% 1,3121 1,3086 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 5.874,88 +3,29% 5.886,76 5.652,51 +58,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,03 62,25 -0,4% -0,22 +32,2%

Brent/ICE 70,75 71,24 -0,7% -0,49 +28,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.281,65 1.280,33 +0,1% +1,32 -0,1%

Silber (Spot) 14,89 14,93 -0,3% -0,04 -3,9%

Platin (Spot) 878,95 875,00 +0,5% +3,95 +10,4%

Kupfer-Future 2,81 2,84 -1,1% -0,03 +6,4%

