MÄRKTE EUROPA/Börsen starten erholt in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas erholt starten die europäischen Aktienmärkte in die neue Woche. Nach den kräftigen Abgaben vom Donnerstag und Freitag geht es am Montag mit dem DAX um 1,0 Prozent nach oben auf 12.971 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,7 Prozent auf 3.284 Punkte.

Der scharfe Rücksetzer vom Freitag werde zunächst einmal zum Einstieg genutzt, sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Nervosität dürfte aber erst einmal hoch bleiben: "Diese Woche muss sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche nur Gewinnmitnahmen waren oder doch der Auftakt zu einer größeren Korrektur", so Altmann.

Im Blick stehen weiterhin die Technologiewerte, die in den vergangenen Tagen besonders stark korrigiert hatten. Der Nasdaq-Index büßte innerhalb von nur zwei Handelstagen beinahe den gesamten Gewinn vom August wieder ein. Auch wenn der Montag wegen des US-Feiertags eine Atempause bringt, könnte sich die Schwäche in der Technologie tendenziell noch fortsetzen, sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank: "Anleger können also auf Einstiegskurse bei US-Technologiewerten hoffen", ergänzt er.

In Asien haben sich die Märkte am Montag uneinheitlich gezeigt. In China ging es erneut deutlich nach unten. Grund dafür war, dass die US-Regierung neue Exportbeschränkungen für die chinesische Chipindustrie erwägt. Nach Angaben einer Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums werden derzeit Gespräche darüber geführt, SMIC auf eine entsprechende Liste des Handelsministeriums aufgenommen werden soll. Das Unternehmen müsste sich dann schwierigen Überprüfungen stellen, bevor es jegliche Technologie beziehen könnte.

Der Vorgang ist derselbe, den die USA bereits beim chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei zur Anwendung brachten. Die seinerzeitige Entscheidung, Huawei Technologies auf die Liste zu setzen, sowie spätere Schritte zur Schließung von Schlupflöchern und zum weiteren Aushungern des Unternehmens hatten Huawei in Existenznöte gebracht. In Europa erholen sich die Technologiewerte im Schnitt um 0,7 Prozent.

Chinesische Handelsbilanz treibt Exportwerte

Gute Vorlagen für Europas Exportaktien kommen von der Handelsbilanz aus China. Dort sprangen die Exporte im August um 9,5 Prozent zum Vorjahr an, was eine weitere Beschleunigung gegenüber dem Juli darstellt. Dies wird als Zeichen für eine Belebung des Welthandels gesehen. Der exportlastige europäische Sektor der Automobilwerte führt mit einem Plus von 1,9 Prozent den Markt an. Im DAX liegen VW mit einem Plus von 2,7 Prozent an der Spitze. Hier verweist ein Marktteilnehmer auf Aussagen von VW-Betriebsratschef Osterloh, der VW als besser aufgestellt sieht als Tesla und höhere Stückzahlen als dort erwartet. "Tesla reicht als Schlagwort, um jede Aktie nach oben zu treiben", sagt ein Händler.

Derweil hat die Deutsche Börse ihre Index-Entscheidungen aus der vergangenen Woche korrigiert, in Kraft treten sie zu den Schlusskursen am 18. September. Die Aareal Bank bleibt nun doch im MDAX, stattdessen steigt Rocket Internet ab. Bei Aareal Bank stützt nun der Klassenerhalt, die Aktie verbessert sich um 3,6 Prozent. Rocket Internet tendieren kaum verändert. "Bei Rocket waren sowieso viele sauer wegen der Delistingpläne so deutlich unter dem IPO-Preis", so ein Händler. Nur wegen des Abstiegs in den SDAX sei daher mit keinen zusätzlichen Verkaufsentscheidungen zu rechnen. Das Vertrauen sei enttäuscht, daher hätten zuvor schon Verkäufe in der Aktie eingesetzt. Ersetzt wird Rocket wie geplant durch Wacker Chemie.

Verkaufsstart für Hausgerätesparte beflügelt Philips.

In Amsterdam geht es mit der Aktie von Philips um 1,6 Prozent nach oben. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht das Unternehmen schon sehr bald den Verkauf seiner Haushaltsgerätesparte an. Das Unternehmen habe Interessenten signalisiert, es wolle im Oktober Gespräche aufnehmen, so die Zeitung.

JP Morgan hat die Aktien von Hannover Rück auf Übergewichten hochgestuft mit einem Kursziel von 167 Euro. Die Aktie gewinnt 2,1 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.284,12 0,72 23,53 -12,31

Stoxx-50 2.946,81 0,64 18,67 -13,41

DAX 12.970,79 1,00 128,13 -2,10

MDAX 27.277,34 1,40 375,48 -3,66

TecDAX 3.033,24 1,63 48,58 0,61

SDAX 12.324,50 1,39 168,39 -1,50

FTSE 5.852,30 0,92 53,22 -23,11

CAC 5.009,77 0,90 44,70 -16,20

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,46 0,02 -0,70

US-Zehnjahresrendite 0,72 0,00 -1,96

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1844 +0,03% 1,1841 1,1793 +5,6%

EUR/JPY 125,75 -0,04% 125,80 125,39 +3,2%

EUR/CHF 1,0806 -0,11% 1,0817 1,0795 -0,5%

EUR/GBP 0,8960 +0,28% 0,8935 0,8930 +5,9%

USD/JPY 106,19 -0,07% 106,27 106,35 -2,4%

GBP/USD 1,3218 -0,28% 1,3255 1,3206 -0,3%

USD/CNH 6,8334 -0,08% 6,8390 6,8456 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.137,01 -1,750 10.317,51 10.252,26 +40,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,18 39,77 -1,5% -0,59 -31,6%

Brent/ICE 42,16 42,66 -1,2% -0,50 -31,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,62 1.934,16 -0,1% -1,55 +27,4%

Silber (Spot) 26,87 26,93 -0,2% -0,05 +50,5%

Platin (Spot) 905,65 904,53 +0,1% +1,13 -6,2%

Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,4% -0,01 +7,6%

===

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2020 03:49 ET (07:49 GMT)

Werbung